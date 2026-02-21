Pe frontul din regiunea Zaporojie, unde armata rusă a reușit să cucerească rapid o bună parte a orașului Huleaipole, continuă luptele intense. Militarii ucraineni recunosc că există o „criză” a apărării pe acest segment al frontului. Anume aici, spun ei, forțele rusești și-au concentrat eforturile, în ultimele luni, pentru a se apropia de centrul regional. Luptele au loc acum la mai puțin de 20 km spre sud de orașul Zaporojie. Militarii ucraineni sunt convinși că armata rusă încearcă să se apropie suficient de mult de oraș pentru a-l putea bombarda cu artileria.

Analiștii militari din Ucraina spun că, recent, armata rusă și-a regrupat forțele ca să pregătească o manevră de tip „clește” pentru a înainta spre Zaporojie. Se pare că o falcă a acestui clește urma să cuprindă localitatea Pokrovske din regiunea Dnipropetrovsk (la 40 km spre nord de Huleaipole), iar cealaltă falcă - o zonă aflată la vest de orașul Orihiv. Cu toate acestea, armata ucraineană a lansat un contraatac pe direcția Pokrovske și a reușit să preia controlul asupra unui teritoriu de peste 200 km², „rupând” practic una din fălcile acestor „clești”.

„Statul nostru Major General a desfășurat o operațiune tactică destul de reușită”, a declarat pentru postul de televiziune Current Time al RFE/RL, expertul militar ucrainean Roman Svitan.

Este cel mai rapid câștig teritorial al Ucrainei, după contraofensiva din vara anului 2023...

Agenția AFP, analizând datele Institutului american pentru studiul războiului, a confirmat faptul că forțele ucrainene au contraatacat la Pokrovske și a scris că, în ultima săptămână, acestea au reușit să recupereze 201 km² de teritoriu de la armata rusă. Pe lângă zona respectivă din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, forțele ucrainene au preluat controlul și asupra unor teritorii din regiunile Harkov și Donețk.

Acesta este cel mai rapid câștig teritorial al Ucrainei, după contraofensiva din vara anului 2023. Între 11 și 15 februarie 2026, armata ucraineană a eliberat un teritoriu aproape la fel de mare cu cel capturat de trupele ruse în luna decembrie.

Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că aceste contraatacuri ale armatei ucrainene ar fi fost posibile datorită blocării recente a accesului forțelor ruse la comunicațiile prin satelit Starlink. Bloggerii ruși au afirmat că aceasta a provocat întreruperi grave ale comunicațiilor și ale controlului trupelor pe câmpul de luptă.

Roman Svitan a vorbit pentru Current Time și despre situația actuală de pe linia frontului:

„În ultimele câteva săptămâni, rușii au transferat un număr destul de mare de rezerve pe direcția Huleaipole a frontului de lângă Zaporojie, pregătind o ofensivă rapidă. Ei au vrut să realizeze un așa-numit „clește” uriaș - la est și la vest de Orihiv. Și prin contraofensiva ucraineană asupra localității Pokrovske din regiunea Dnipropetrovsk, toată această operațiune a fost oprită”, explică el.

Este o îmbunătățire tactică a pozițiilor noastre, dar nu e o eliberare completă...

„Principalul atac al rușilor era îndreptat tocmai spre Pokrovske, de aceea acolo a fost organizată o contraofensivă. Statul Major General al Ucrainei a desfășurat o operațiune tactică destul de reușită. Dar nu e vorba despre un plan strategic, și nici măcar operativ, explică expertul militar. Este o îmbunătățire tactică a pozițiilor noastre defensive. Prin această operațiune, planurile rușilor de a lansa chiar acum un atac pe direcția Pokrovske au fost practic spulberate”.

„Vedem deja rezultatele acestei operațiuni: ei (armata rusă) au început să transfere o parte din rezerve nu spre est, ci mai către vest, spre Tokmak, Vasilivka. Adică, probabil că vor încerca totuși să înainteze spre Zaporojie de-a lungul râului Nipru, pe fundul lacului de acumulare Kahovka, având ieșire la Stepnohirsk. Și vor continua să exercite presiune pe flancul vestic al frontului de la Zaporojie, crede Svian. Dar, practic, vor renunța la încercările de a dezvolta operațiuni ofensive pe flancul estic în zona Huleaipole.”

„Este clar că aceasta este o operațiune tactică de contraofensivă, nimic mai mult”, insistă el, referindu-se la Pokrovske. „În cursul acestei operațiuni, armata ucraineană a preluat controlul asupra a câteva sute de kilometri pătrați de teritoriu, o parte din teritoriu fiind transferată din zona gri în zona controlului direct. Dar trebuie să înțelegem că aceasta nu este o eliberare completă”.

Inamicul vrea acum foarte mult să ajungă la periferia orașului Zaporojie...

Militarii ucraineni, cu care au discutat jurnaliștii Serviciului ucrainean al RFE/RL, sunt în general de acord cu evaluarea lui Svitan, potrivit căreia armata rusă va încerca probabil să atace Zaporojie din sud, pe sectorul vestic al frontului, și va încerca să înainteze de-a lungul cursului râului Nipru, în zona localității Stepnohirsk. Este o suburbie apropiată de Zaporojie, la aproximativ 10 km de oraș.

„Probabil că acum este cel mai dificil moment pentru direcția noastră, care, din luna septembrie, a devenit o zonă foarte fierbinte. Probabil că nu a fost niciodată mai greu ca acum”, descrie situația de lângă Stepnohirs, în zona vestică a frontului din regiunea Zaporojie, ofițerul batalionului de sisteme fără pilot al Brigăzii 128 de asalt montan a Armatei Ucrainene, cu indicativul „Joker”. „Am văzut că inamicul vrea acum foarte mult să ajungă la periferia orașului Zaporojie - acest lucru este evident din acțiunile sale”.

„Pe undeva ei reușesc să se strecoare, dar îi eliminăm imediat. Și asta se întâmplă în fiecare zi”, spune el. „Inamicul își completează zilnic efectivele. Dar acolo se află și forțele noastre. În fiecare zi au loc ciocniri armate, lupte între unitățile lor și ale noastre. Cu ajutorul dronelor de atac și FPV, încercăm să-i eliminăm și să-i scoatem din localitate.”

Militarii ucraineni vorbesc și despre relieful special al direcției vestice, de unde ar putea veni o eventuală ofensivă a armatei ruse asupra Zaporojie. Anterior, linia frontului era limitată aici de Nipru. Însă râul s-a îngustat mult după distrugerea centralei hidroelectrice Kahovka în iunie 2023. Acum, pe locul unde odinioară se afla albia râului, crește o pădure tânără, ceea ce extinde linia frontului.

„Încă din vara anului 2025, zona a fost acoperită de tufișuri și copaci nu foarte înalți. Inamicul profită de acest fapt pentru a se camufla, acumulând forțe și, să zicem, pentru a înainta fără grabă. Și acest lucru se întâmplă în fiecare zi”, spun militarii ucraineni despre zona Stepnohirsk.

„Planul lor strategic este de a exercita presiune asupra orașului Zaporojie, ca zonă industrială importantă. Ei trebuie să ajungă până în zona de unde vor putea lovi [orașul] nestingheriți cu artileria, provocând pagube importante, spune comandantul unui batalion de infanterie, Dmitro Filatov. Acesta este planul strategic al inamicului. Iar acțiunile pe care le întreprinde acum sunt de nivel operațional, menite să conducă la acest obiectiv.”

