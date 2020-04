Fostul premier Ion Sturza critică cheltuirea a peste un milion de lei pentru aducerea focului haric

Fostul premier Ion Sturza consideră că cei peste un milion de lei care vor fi cheltuiți de „mai-marii zilelor de azi” pentru a merge în Israel și a aduce focul haric ar putea fi oferiți pentru a-i ajuta pe „cei mai amărâți”, informează agenția IPN, citind o postare pe Facebook.

Potrivit fostului premier, bucuria Învierii Domnului nu este despre trufie. „Păcatul se ascunde în aroganță, lăcomie și în lipsa de empatie. Păcatul nu se spală cu un gest „material”, transmis de mâna unui necredincios în batjocură”, a scris Ion Sturza pe pagina sa de Facebook.

Acum două zile, președintele Igor Dodon, a anunțat că focul haric va fi adus și în acest an în Republica Moldova. De acest lucru se vor ocupa „mai mulți creștini cu posibilități”, care și-au unit eforturile pentru ca focul haric să ajungă în țară pentru al 18-lea an consecutiv. În acest an, sărbătorile de Florii, din Săptămâna Patimilor și de Paște vor avea loc fără prezența credincioșilor, din cauza măsurilor excepționale menite să combată răspândirea virusului COVID 19.