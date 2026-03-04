Franța oferă „umbrelă nucleară” Europei. Rusia protestează, România este invitată la discuții cu Parisul

Macron a declarat pentru prima dată în martie 2025 că va lansa un dialog strategic privind extinderea protecției umbrelei nucleare a Franței la aliații europeni care până acum s-au bazat pe Statele Unite, amintește Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat reporterilor miercuri că anunțul făcut de liderul francez săptămâna aceasta este „o evoluție extrem de destabilizatoare”.

„Acesta reprezintă o consolidare și o extindere semnificativă a potențialului nuclear al NATO, care, în cazul unui conflict militar direct cu Rusia, ar putea fi utilizat în mod coordonat împotriva țării noastre”, a afirmat ea.

Rusia este una din cele cinci puteri nucleare recunoscute la nivel global, alături de: SUA, Franța, Marea Britanie și China, având, tot ca ele, drept de veto în Consiliul de Securitate ONU.

După ce britanicii au ales să iasă din Uniunea Europeană prin referendumul din 2016, Franța este singura țară din UE cu arme nucleare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind separat reporterilor, a spus tot miercuri că inițiativa Franței a confirmat poziția Moscovei că armele nucleare franceze și britanice ar trebui să facă parte din orice negociere viitoare privind echilibrul nuclear global - adică să li se impună limite.

Rusia se declară deschisă la astfel de discuții după expirarea, luna trecută, a tratatului New START, ultimul tratat bilateral care limita numărul de rachete și focoase nucleare strategice ale Rusiei și Statelor Unite, a mai spus Peskov.

Sunt discuții incipiente (Oana Țoiu, ministră română de externe)

România se află printre statele invitate de Franța să participe la discuții privind extinderea așa-numitei „umbrele nucleare” franceze, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, potrivit relatării Europa Liberă România.

Țoiu a făcut declarația miercuri la Varșovia, alături de omologul său polonez, Radosław Sikorski, a cărui țară este una din cele mai interesate de inițiativa franceză.

„În primul rând, în ceea ce privește descurajarea și descurajarea nucleară, cred că este important să reafirmăm principiul de bază al Articolului 5 al NATO și faptul că suntem țări aliate, prin urmare fiecare dintre noi, prin propria capacitate militară, acționează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor. (...) În ceea ce privește propunerea Franței, România este una dintre țările invitate să participe la aceste discuții”, a declarat Țoiu.

Ministrul român de Externe a explicat că o decizie privind participarea la inițiativa Franței ține de competența Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prezidat de șeful statului.

În prezent, România beneficiază de protecția nucleară a SUA în calitate de membru NATO.

Interes european crescut

Propunerea lui Macron presupune consolidarea capacității nucleare franceze și implicarea partenerilor europeni în exerciții de descurajare, precum și posibilitatea desfășurării temporare a unor elemente ale forțelor aeriene strategice franceze pe teritoriul statelor aliate.

„Nu va exista o partajare a deciziei finale – nici la planificare, nici la implementare”, a precizat președintele francez, subliniind că controlul asupra utilizării armelor nucleare va rămâne exclusiv la Paris.

Opt state europene – Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca – au anunțat că sunt interesate să participe la această formulă de „descurajare avansată”.

Premierul polonez, Donald Tusk, a confirmat consultările, iar prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a spus că „o cooperare mai strânsă va contribui la consolidarea capacității de descurajare a Europei. Din păcate, acest lucru este necesar, deoarece se preconizează că amenințarea militară din partea Rusiei va crește în următorii ani”.

În discursul său de la baza militară de submarine de la Île Longue, Emmanuel Macron a anunțat luni și intenția de a crește numărul focoaselor nucleare ale Franței, în prezent aproximativ 300, fără a oferi cifre exacte. El a mai spus că de acum înainte, Parisul nu va mai furniza, de altfel, cifre pe această temă.

