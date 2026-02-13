Merz către SUA: „Haideți să reparăm împreună parteneriatul transatlantic!”

Merz a cerut vineri „un nou parteneriat transatlantic” între SUA și Europa, transmițând către Washington mesajul: „Să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică”.

„În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure”, a mai declarat Merz la Conferința de securitate de la München, recunoscând că în relația transatlantică s-a produs o „fisură” și trecând la limba engleză pentru a se adresa direct Washingtonului: „Dragi prieteni - le-a spus el - apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv pentru Europa. Este și un avantaj competitiv pentru Statele Unite. Așadar, să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem partea noastră.”

În premieră, Merz, el însuși un conservator, a respins direct ideologia de dreapta promovată de administrația Trump inclusiv în relația cu Europa, spunând: „Războaiele culturale ale MAGA nu sunt ale noastre”.

MAGA (Make America Great Again) este sloganul aripii ultraconservatoare a Partidului Republican din SUA, care propagă printre altele ideea că albii ar fi tot mai mult în minoritate în societățile occidentale, iar acestea sunt în pericolul de a rupe cu ceea ce Trump a numit recent „Civilizația Occidentală”.

Remarca lui Merz a părut să fie un răspuns la distanță de un an față de declarațiile făcute de la aceeași tribună în februarie 2025 de vicepreședintele SUA JD Vance, care critica Europa pentru că ar limita libertatea de exprimare a propriilor mișcări de extremă dreapta, cum este și AfD, din Germania.

Umbrelă nucleară franceză?

Merz a mai spus la München că discută „confidențial” cu președintele francez Emmanuel Macron despre „descurajarea nucleară europeană”.

După ieșirea Marii Britanii din UE, Franța a rămas singura putere nucleară din blocul cu 27 de membri.

Macron a propus pentru prima dată să poarte negocieri cu Germania și alte state membre ale UE privind extinderea forței de descurajare nucleară a Franței în 2020, dar ideea a fost respinsă de fosta cancelară Angela Merkel și de succesorul ei, Olaf Scholz. Merz, însă, s-a arătat mai deschis să discute problema cu Macron, considerând oferta franceză ca un supliment la partajarea nucleară a NATO.

„Nu este vorba să renunțăm la NATO”, a insistat Merz vineri.

Pe de altă parte, Merz a respins în discursul său de vineri tarifele și protecționismul în favoarea liberului schimb și a reafirmat sprijinul pentru acordurile climatice și Organizația Mondială a Sănătății (părăsite de SUA din ordinul lui Trump), deoarece, a spus el, „suntem convinși că numai împreună putem rezolva provocările globale”.

Delegația americană la conferința din capitala Bavariei, cea mai importantă reuniune privată pe teme de securitate din lume, este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, considerat de unii drept o figură „moderată” a administrației Trump. El ar urma să își țină discursul la sfârșitul săptămânii.

Scris cu informații de la AFP și dpa.

