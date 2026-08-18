Franța se pregătește de alegeri. Trolii ruși se pun pe treabă

Autoritățile franceze sunt extrem de îngrijorate de riscul ca la alegerile din 2027 să aibă loc o „ingerință” rusă menită să propulseze la Elysée un candidat mai favorabil Kremlinului, pe fondul războiului împotriva Ucrainei, scrie AFP.

Procurorii anchetează materialele „deepfake” și reportajele video false publicate pe rețelele sociale, care îi vizează pe cei doi principali candidați de centru - foștii prim-miniștri Edouard Philippe și Gabriel Attal, a declarat pentru AFP biroul procurorului din Paris.

Procuratura deschisese deja o anchetă privind o campanie de dezinformare îndreptată împotriva politicianului de stânga Raphael Glucksman, care nu și-a anunțat încă oficial candidatura, dar despre care se așteaptă pe scară largă că va candida.

Conținutul fals a apărut pe X în postări care se dădeau drept surse media franceze legitime și susțineau în mod fals că Attal suferă de boala Parkinson și că Philippe este și el bolnav.

Între timp, Glucksmann a fost ținta unor informații false despre partenera sa, celebra prezentatoare de știri Lea Salame, care prezintă principalul jurnal de știri de seară la postul de televiziune France 2.

O sursă din domeniul securității, care a dorit să rămână anonimă, a declarat că aceste operațiuni sunt deocamdată modeste. Însă sunt primele vizibile, de la începutul campaniei, care țintesc direct candidații la președinția Franței.

„Nu-i putem permite lui Putin să ne manipuleze”

Măsura luată de procurori „demonstrează că autoritățile judiciare iau în serios gravitatea acestor tactici de interferență digitală și necesitatea de a proteja integritatea dezbaterii democratice pe care acestea încearcă să o denatureze”, a declarat marți echipa juridică a lui Attal.

„Este esențial să afirmăm acest simplu fapt: nu putem permite Rusiei lui Vladimir Putin să manipuleze alegerile prezidențiale din 2027 – alegeri care sunt existențiale pentru poporul francez”, a declarat, la rândul lui, Glucksmann.

Autoritatea franceză de supraveghere Viginum a atribuit, cu un „grad ridicat de certitudine”, campania îndreptată împotriva lui Attal rețelei pro-ruse „Matryoshka”.

O sursă din domeniul securității a declarat că o altă rețea de propagandă cu legături rusești, Storm-1516, se află în spatele campaniilor care îi vizau pe Glucksmann și Philippe.

Sursă: AFP

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