Generalul NATO în rezervă Petr Pavel a câștigat alegerile prezidențiale din Cehia

Generalul NATO în rezervă Petr Pavel l-a învins pe fostul premier Andrej Babiš în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Cehia, arată rezultatele finale ale scrutinului, relatează Associated Press.

Al patrulea președinte al Cehiei de după destrămarea Cehoslovaciei

Pavel, un fost parașutist, a obținut 58,3 la sută din voturi, în timp ce Babiš, om de afaceri miliardar, a ajuns la 41,7 procente, a anunțat Oficiul de Statistică al Cehiei.

„Aș vrea să mulțumesc celor care m-au votat și celor care nu m-au votat, dar s-au prezentat la urne, pentru că au arătat că prețuiesc democrația și le pasă de țara asta”, a spus Pavel după ce a aflat că a obținut victoria în alegerile prezidențiale.

„Pot vedea că valori precum adevărul, demnitatea, respectul și modestia au prevalat în aceste alegeri”, a adăugat el.

În martie, Petr Pavel, de 61 de ani, îl va înlocui pe președintele Miloš Zeman la Castelul din Praga (Hrad), unde se află sediul președinției cehe. Zeman, fost șef al Social Democraților cehi, a fost controversat și contestat pentru preferințele sale pro-Rusia (a vrut chiar să-l invite pe președintele rus Vladimir Putin la Praga), până la invadarea Ucrainei de către armata rusă, când și-a schimbat radical poziția, condamnând Kremlinul pentru declanșarea războiului din țara vecină.

Petr Pavel este al patrulea președinte al Republicii Cehe de la despărțirea pașnică a acestei țări de Slovacia în 1993, la patru ani după căderea regimului comunist din fost Cehoslovacie.

Predecesorii lui au fost Vaclav Havel, dramaturg și fost dizident anticomunist, primul președinte al Cehoslovaciei după căderea comunismului, apoi președinte al Cehiei între 1993-2003, economistul Vaclav Klaus (2003-2013) și Miloš Zeman.

Prezența la vot în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Cehia, țară membră în UE și NATO, a fost neobișnuit de mare pentru această țară, în care electoratul este în general absenteist, depășind 70 de procente, după o campanie electorală agresivă, marcată de controverse.

Babiš și familia sa au fost ținta unor amenințări cu moartea, în timp ce Pavel a fost victima unei farse lugubre care a pretins că e mort, pe fondul dezinformării ce a marcat campania electorală finală.

„Comunitatea noastră a fost cumva afectată de campania electorală, de multele crize cu care ne-am confruntat și ne confruntăm, dar și de stilul politic care a prevalat recent aici”, a spus Petr Pavel.

„Asta trebuie să se schimbe, și voi m-ați ajutat să fac primul pas pe drumul către această schimbare”.

Andrej Babiš, care a fost prim-ministru între 2017-2021, l-a felicitat pe contracandidatul său, după ce și-a recunoscut înfrângerea.

„Aș vrea să-i doresc să fie președintele tuturor cetățenilor Republicii Cehe, să fie sensibil la problemele lor și să lupte pentru interesele Republicii Cehe”, a adăugat el.

Rolul președintelui ceh este în mare parte ceremonial, dar el numește guvernul, îl alege pe guvernatorul Băncii Naționale și este comandantul forțelor armate.

„Nu avem o alternativă mai bună”

Președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier a afirmat că așteaptă „aprofundarea colaborării apropiate” dintre cele două țări vecine.

„Aștept cu nerăbdare o întâlnire personală și vă doresc multă putere și succes”, a spus președintele german în mesajul transmis președintelui-ales al Cehiei.

Președinta Slovaciei Zuzana Čaputová s-a deplasat la Praga pentru a-l felicita personal pe Pavel, spunând că e fericită că „în regiunea noastră și în Europa există un nou președinte care respectă valorile democratice”.

Absolvent de academie militară, Petr Pavel a fost decorat în războiul sîrbo-croat (1991-1995), după ce a ajutat la eliberarea trupelor franceze dintr-o zonă de confruntare.

A fost șeful Statului Major al armatei cehe și președintele Comitetului militar al Alianței Nord-Atlantice.

La fel ca Babiš, a fost membru al Partidului Comunist din Cehoslovacia în anii 1980.

Dar bărbatul cu barba aranjată atent și cu părul alb, pasionat de motociclete de mare putere, a devenit un susținător ferm al intrării țării sale în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică.

„Nu avem o alternativă mai bună. Trebuie să folosim toate oportunitățile oferite de calitatea de membru și să încercăm să schimbăm ce nu ne place”, a scris el pe website-ul său de campanie.

Petr Pavel a promis să fie un președinte independent, neafectat de politicile de partid, și să continue să sprijine ajutorul pentru Ucraina și încercările acestei țări de a intra în Uniunea Europeană.

„Evident, Ucraina trebuie mai întâi să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră, cum ar fi combaterea corupției. Dar eu cred că are dreptul la aceeași șansă pe care am avut-o și noi în trecut”, a spus el.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat într-un mesaj postat pe Twitter „angajamentul puternic [al lui Petr Pavel] pentru valorile noastre europene”.

„Experiența dumneavoastră în securitate, apărare și relații externe va fi prețioasă pentru menținerea și întărirea unității Europei în sprijinirea Ucrainei”.

„Politica externă este punctul lui forte”

Petru Pavel a spus că plănuiește să călătorească în Slovacia și Ucraina în prima sa vizită externă ca președinte, precum și în Polonia, pentr a-l asigura pe președintele Andrzej Duda că țara sa își respectă pe deplin angajamentale sale NATO și principiul Alianței privin principiul apărării colective.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Pavel într-un mesaj postat pe Twitter în limba cehă.



Cehia a fost un sprijinitor al Ucrainei în lupta sa contra invaziei ruse, iar războiul din Ucraina a fost una din temele principale ale campaniei electorale prezidențiale. Babiš a spus despre sine că este un pacifist, și l-a etichetat pe Pavel drept un adept al războiului din cauza trecutului său militar.



