Moartea sa în aceeași zi este confirmată de registrele de stat, potrivit publicației „Mediazona”, iar canalul Telegram VChK-OGPU a relatat că generalul a fost înmormântat pe 5 august, la cimitirul Troekurovskoe din Moscova.

Autoritățile ruse nu au anunțat oficial moartea lui Plohotniuk și nici nu au confirmat că acesta a fost ucis în explozie.

Plohotniuk a condus Grupul Operativ al Trupelor Ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova în anii 2011-2013, iar înainte de începerea războiului din Ucraina, în 2021, a fost avansat la gradul de general-maior.

În 2022, la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, era șeful de stat-major al Armatei 49 de Arme Întrunite, ale cărei unități au participat la operațiuni în direcțiile Herson și Zaporojie.

Explozia de la restaurantul Balzi Rossi

Explozia s-a produs în seara zilei de 1 august, în restaurantul italian Balzi Rossi, aflat într-un bloc de pe piața Kudrinskaia din centrul Moscovei. Comitetul Național Antiterorist al Rusiei a susținut că un dispozitiv exploziv, cu o putere echivalentă cu aproximativ un kilogram de TNT, a fost detonat de la distanță, în apropierea intrării, după ce o femeie-curier care ar fi transportat bomba nu a fost lăsată să intre.

Cinci persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite, potrivit datelor oficiale. Printre victime s-ar fi aflat și Daniil Peredrii, în vârstă de 27 de ani, ginerele generalului Aleksandr Ceaiko, actualul comandant-șef al Forțelor Aerospațiale Ruse. Moartea sa la 1 august este confirmată de registre, iar mai multe publicații au relatat că ar fi fost rănit în explozie.

Totodată, fiica lui Ceaiko, Maria, în vârstă de 25 de ani, ar fi fost grav rănită și internată în spital. Potrivit unor surse media ruse, la spital ar fi ajuns și Galina Pliskina, sora soției lui Ceaiko.

Numeroase indicii sugerează că în restaurant era organizată o petrecere pentru aniversarea lui Aleksandr Ceaiko, care a împlinit 55 de ani pe 27 iulie. Pe imaginile publicate online apare, potrivit unor relatări, inscripția „Aleksandr 55” în decorul pregătit pentru eveniment.

Ceaiko a fost numit comandant-șef al Forțelor Aerospațiale Ruse în mai 2026. Anterior, a comandat gruparea de trupe ruse din Siria și a fost șeful Statului Major al Armatei 20. În 2022, a comandat trupele ruse în timpul ofensivei din regiunea Kiev. Autoritățile ucrainene îl acuză de implicare în crime de război comise la Bucea și în atacurile asupra unor obiective civile din regiunea Kiev.

Nimeni nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru explozie. Autoritățile ruse nu au anunțat cine ar fi fost ținta atacului și nu au prezentat până acum o versiune oficială privind comanditarii. Ambasada Rusiei în Italia a sugerat că în spatele atacului s-ar afla serviciile speciale ucrainene, însă ministerul italian de Externe a respins această ipoteză. Ucraina nu a comentat oficial explozia.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te