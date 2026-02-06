Generalul Alekseev, al doilea în ierarhia GRU-ului rusesc, împușcat la Moscova

Locotenentul general Vladimir Alekseev a fost internat în spital pe 6 februarie după ce a fost împușcat de mai multe ori, inclusiv în spate, a declarat Comitetul de Investigații într-un comunicat.



Nu s-au comunicat detalii despre starea sa de sănătate.

Atacatorii au fugit de la fața locului, a declarat comitetul.

Potrivit unor informații neconfirmate din presă, Alekseev a fost împușcat pe scara blocului său.

Alekseev este comandantul adjunct al GRU, agenția de informații a Ministerului Apărării, cunoscută pentru operațiunile sale îndrăznețe, de sabotaj, asasinate, spionaj și atacuri cibernetice.

Alekseev a fost acuzat de Marea Britanie de implicare în otrăvirea aproape fatală cu Noviciok a fostului spion rus Sergei Skripal în Marea Britanie, în 2018. O femeie britanică a murit după ce a fost expusă din greșeală la otravă.

Dacă se confirmă că Alekseev a fost ținta unei tentative de asasinat, acesta ar fi cel mai recent incident dintr-o serie de atacuri asupra unor înalți oficiali militari ruși, mulți dintre ei din Moscova.

Suspiciunile privind aceste atacuri au căzut în mare parte asupra agențiilor de informații ucrainene, care au desfășurat în ultimii ani propriile operațiuni de sabotaj și asasinat în Rusia.

În decembrie, șeful direcției de instruire operațională a Statului Major General, locotenentul general Fanil Sarvarov, a murit după ce o bombă a explodat sub mașina sa la periferia Moscovei.

Cu opt luni înainte, un alt locotenent general, Iaroslav Moskalik, adjunctul șefului Direcției operaționale a Statului Major General, a fost ucis într-un atentat cu bombă lângă Moscova.

Iar în 2024, ofițerul responsabil cu forțele de protecție a armelor nucleare și chimice ale Rusiei a fost ucis când un scuter electric a explodat pe trotuarul din fața clădirii sale de apartamente din Moscova.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

