Rusia a intervenit la alegeri, instituie centre alternative de putere și a încurajat separatismul în Ucraina, arată raportul „The Surkov Leaks: The internal works of the Russian hybrid war in Ukraine”, prezentat recent în Parlamentul European. Raportul demonstrează modul în care Kremlinul reinventează tactici din epoca sovietică pentru a-şi exercita puterea și a destabiliza țările vecine și oferă o viziune detaliată a strategiilor și tacticilor Rusiei pentru destabilizarea Ucrainei. Documentul, publicat pe 16 iulie 2019 de Institutul Regal al Serviciilor Unite pentru Apărare și Securitate, este primul studiu major al scurgerilor Surkov, trei tranșe de e-mailuri aparținând consilierului lui Vladimir Putin, Vladislav Surkov și a altora din jurul său, care au fost obținute de ciberactiviştii ucraineni între 2016-2017.

Studiul este scris de redactorul-șef al Euromaidan Press, Alya Shandra, și de Bob Seely, membru al Comitetului pentru afaceri externe din Camera Comunelor. Vladislav Surkov, numit „Rasputinul lui Putin” și „Cardinalul gri al Kremlinului”, este cunoscut drept omul responsabil în mod informal pentru republicile separatiste din Donbas. Raportul arată că influența sa este extinsă: Surkov a creat rețele de activiști și politicieni pentru a implementa obiectivele Rusiei în Ucraina și pentru a preveni mișcarea țării spre vest. Activitățile dezvăluite în e-mailuri descriu modul în care Rusia reinventează măsuri active și folosește controlul reflexiv, o tehnică sovietică de manipulare a unui adversar în luarea deciziilor, până acesta este înfrânt. Raportul oferă o imagine tactică a subversiunii, de la costurile demonstrațiilor și liniile de mesagerie până la tactica destabilizării violente, după cum arată în interviul acordat Europei Libere, europarlamentarul britanic Geoffrey Van Ornen (ECR), gazda evenimentului.

Europa Liberă: Domnule Van Orden, ați fost co-organizatorul unei dezbateri despre așa-numitele Surkov Leaks, în care ați arătat cum destabilizează Rusia, din interior, Ucraina, cum războiul hibrid se desfășoară în Ucraina.

Geoffrey Van Ornen: „În primul rând, trebuie să spun că acest raport este produs de Institutul regal al serviciilor unite pentru studii de apărare și securitate și a fost conceput de Alya Shandra, redactor-șef al Euromaidan Press, și Bob Seely, membru al Comitetului pentru afaceri externe al Parlamentului britanic. Cred că publicul larg ar trebui să fie informat de eforturile uriașe pe care le depune Rusia pentru a destabiliza și a slăbi încrederea populației în occident şi în instituțiile democratice.

Există țări care sunt în mod particular vulnerabile. O țară ca Ucraina, pe care Kremlinul este disperat de nerăbdător să o readucă sub aripa sa, să destabilizeze încrederea în Guvern și să justifice intervențiile din estul Ucrainei și Crimeea, este una dintre ele. Oamenii văd bombardamentele, văd că nu mai au liniște, ceea ce nu văd este acest control destabilizator. Nicio țară din Europa nu este imună la acest control, dar unele sunt mai mult vulnerabile decât altele.”

Europa Liberă: Care este diferența între dorința Rusiei de recâștiga Ucraina în sfera sa de influență și dorința UE de a menține Ucraina pe drumul european?

Să lăsăm deoparte deocamdată aderarea la UE. Cred că marea provocare este adresată celor care doresc să își atingă ambițiile democratice...



Geoffrey Van Ornen: „Pe de o parte, există cei care doresc să mențină Ucraina sub controlul total al Rusiei, iar pe de alta, cei care doresc să îi ajute pe ucraineni să decidă pentru ei înșiși ce fel de viitor doresc: fie doresc să aibă o societate deschisă și democratică, cu o economie de piață, să călătorească și să facă activități comerciale în mod liber cu vestul, fie doresc să fie parte din sistemul rusesc sau fost sovietic. Să lăsăm deoparte deocamdată aderarea la UE. Cred că marea provocare este adresată celor care doresc să își atingă ambițiile democratice.

Oamenii tineri din Ucraina doresc să fie liberi, să aibă la dispoziție toate oportunitățile pe care le văd în Vest, și nu vor să fie captivi într-un sistem care se află sub controlul Moscovei.”

Europa Liberă: Reprezentați în PE Marea Britanie, care dorește să părăsească UE. Nu este acesta un exemplu descurajator pentru țări ca Ucraina?



Geoffrey Van Ornen: „De aceea eu cred că nu trebuie să discutăm în termeni Rusia vs UE, ci libertate şi democrație vs autocrație și control. Aceasta este alegerea, iar ucrainenii au dreptul să facă această alegere. Am fost raportor, timp de şapte ani, pentru aderarea Bulgariei la UE. Îmi aduc aminte că atunci eram întrebat cum de predic atât de mult intrarea Bulgariei în UE, în timp ce țara mea era atât de sceptică cu privire la UE. Iar răspunsul meu era: fiecare țară are istoria sa, poziția sa geografică, precum și propria sa vocație. Iar pentru țări care doresc să scape de controlul autocrat și care doresc să fie parte din cluburile occidentale, atunci UE este o variantă foarte bună. Dar, chiar și așa, eu nu am votat la referendumul pentru Brexit, ci pentru ca Marea Britanie să rămână în UE, nu din dragoste pentru UE, ci dintr-un punct de vedere pragmatic. Dar când vorbim de Ucraina, alegerea ar trebui să fie între democrație și libertate, alegere liberă, pe de o parte, și captivitatea în autocrație și control.”



Europa Liberă: Ce dezvăluie raportul Alyei Shandra despre activitățile Rusiei în Ucraina?

Geoffrey Van Ornen: „Este vorba de aproximativ 4000 de emailuri, care au fost aduse la lumină în 2016. Când analizezi emailurile și constați abordarea foarte calculată și insidioasă, cum persoane au fost introduse în Ucraina ca să influențeze evenimente acolo, influențând opinia publică, subminând încrederea în Guvern, influențarea agendei politice ca să servească interesele rusești, spre exemplu promovarea ideii federalizării Ucrainei, înțelegi influenta Rusiei.

Ceea ce se numește descentralizare îi va ajuta pe ruși să controleze părți din Ucraina...



Ceea ce se numește descentralizare îi va ajuta pe ruși să controleze părți din Ucraina, o retragerea graduală a legăturilor cu Kievul. Și, desigur, ai nevoie de oameni dispuși să ajute în acest proces. Există emailuri în care se întreabă de ce persoana X a fost recrutată de Serviciul secret. Iar răspunsul este, pentru că persoana respectivă are influență și acces. O imersare sistematică și insidioasă în sistemul politic ucrainian.

Rusia este o țară importantă. Trebuie să găsim moduri de conviețuire cu Rusia. Din păcate, nu prea putem face asta. Tot timpul Rusia atacă interesele noastre. Am văzut aceste atacuri foarte deliberat, foarte deschis, așa cum am văzut atacurile cu otravă din Salisbury în Marea Britanie, asupra familiei Skripal. Am văzut astfel de atacuri și în alte țări. Am văzut în țările baltice, în Polonia, deși Polonia opune o rezistență serioasă.

Bulgaria, din cauza legăturilor istorice și culturale, este privită de Moscova ca pe o țintă. Ca atare, când vedem astfel de activități ostile, este dificil pentru noi să ajungem la un modus-vivendi cu Rusia bazat pe înțelegere reciprocă. Noi dorim relații bune cu Rusia, dar cu o Rusie care se comporta în concordanță cu normele internaționale decente și nu încearcă să submineze democrațiile noastre.”