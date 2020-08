George Kent: „Libertatea presei - esențială pentru ca cetățenii să aibă informație și să poată lua decizii”

Cu o candidată a opoziției, Svetlana Țihanouskaia, adunând zeci de mii de oameni la un recent miting electoral, la Minsk, câștigarea acestor alegeri pare o misiune mai dificilă decât în trecut pentru Alyaksandr Lukașenka, liderul autoritar care conduce fosta republică sovietică din 1994.

Într-un interviu cu Europa Liberă, George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat, responsabil între altele de politica față de Republica Belarus, a mai exprimat regretul Statelor Unite pentru faptul că OSCE nu va putea trimite observatori la alegerile belaruse, pentru că nu a primit la timp o invitație din partea guvernului de la Minsk.

„Regretăm profund faptul că OSCE nu va avea șansa să trimită observatori la aceste alegeri”, a declarat George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, într-un interviu cu Alexander Lukashuk, șeful serviciului belarus al Europei Libere/Libertatea. Oficialul american a spus că Statele Unite au ridicat această problemă în cadrul OSCE.

„Am ridicat desigur problema de a avea observatori, precum și dorința noastră ca alegerile să fie organizate în mod liber și corect, conform principiilor OSCE la care Belarus, la fel ca și Statele Unite, aderă”.

Interviul a avut loc pe 30 iulie, la o zi după ce agențiile de securitate belaruse au arestat în apropiere de Minsk și în sudul țării 33 de membri ai companiei militare private din Rusia, Vagner Grup. Operațiunea a avut loc după ce președintele Alyaksandr Lukașenka a spus că forțe străine ar vrea să angajeze asemenea combatanți profesioniști pentru a destabiliza Republica Belarus în timpul alegerilor. Oficialul Departamentului de stat a spus că Statele Unite și-au exprimat mereu îngrijorarea când au existat tentative de interferență în procesul electoral al oricărei țări, inclusiv în propriile sale alegeri.

„În ce privește Vagner, deși această companie este descrisă deseori drept privată, este clar că este folosită ca un instrument de către guvernul rus. Kremlinul o folosește ca pe un instrument cu costuri și riscuri mici pentru a-și promova obiectivele în multe locuri. Urmărind aceste știri, cred că vedem cu toții și informațiile menționate atât de guvernul belarus, cât și de guvernul ucrainean despre faptul că unii dintre cei arestați au luptat în estul Ucrainei, împotriva Ucrainei. Deci, cred că din acest motiv guvernul belarus l-a convocat la discuții nu doar pe ambasadorul rus, ci și pe însărcinatul cu afaceri ucrainean”.

În campania electorală belarusă, unde presa independentă și rețelele de socializare online au făcut ca mesajul opoziției să ajungă la mulți alegători, președintele Lukașenka a cerut expulzarea corespondenților Europei Libere/Libertatea, BBC și altor instituții media, acuzați de lansare de apeluri la tulburări în masă. Mai mulți jurnaliști și bloggeri au fost hărțuiți, au fost reținuți de forțele de securitate în timp ce reflectau evenimentele opoziției. „Ce face diplomația americană în această privință?”, l-a mai întrebat directorul serviciului belarus al Europei Libere Libertatea, Aleksandr Lukashuk pe George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat.

Ridicăm aceste chestiuni pentru că, după mine, sunt nucleul oricărei societăți de succes. Libertatea presei, libertatea de exprimare, chiar dacă sunt practicate numai de unii jurnaliști, sunt esențiale pentru ca cetățenii să aibă informație și să poată lua decizii despre societatea lor”, a spus George Kent în interviu și a continuat: “Este un principiu de bază al OSCE, care a fost adoptat de Belarus. Așa încât, atunci când țările, nu doar Belarus, iau măsuri contrare, acest subiect este ridicat la cel mai înalt nvel. Nu am fost în Belarus anul acesta din cauza pandemiei de COVID. Dar pot spune că, de exemplu, atunci când am călătorit în Azerbaidjan, în 2018 și 2019, am ridicat subiectul asemănător al corespondenților Radio Libertatea în discuții cu președintele azer [Ilham] Aliyev. Deci, este o chestiune pe care o luăm în serios și pe care diplomații americani o ridică în timpul contactelor la cel mai înalt nivel,” a mai declarat George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, într-un interviu cu Alexander Lukashuk, șeful serviciului belarus al Europei Libere/Libertatea.