Helmut Scholz: „UE își dorește ca cetățenii moldoveni să aibă încredere în cei care conduc țara” (VIDEO)

Europa Liberă: Domnule Scholz. Cum va fi anul 2021 pentru Parteneriatul Estic și pentru Moldova?

Helmut Scholz: „Sper ca anul 2021 să stea sub semnul solidarității, mai ales în privința luptei împotriva pandemiei. Trebuie să luptăm pentru solidaritate în măsurile care se vor lua. Este valabil și pentru politica de vecinătate a UE. Este important ca noi, politicienii, să ne respectăm menirea și să ne ridicăm la așteptările cetățenilor, astfel ca politicile să fie făcute pentru ei, iar noi trebuie să avem soluții pentru problemele lor. Avem instrumentele necesare, dar în 2021 trebuie să le recalibrăm pentru a le face mai eficiente, pentru că ce este important, sunt rezultatele.

Am mari așteptări de la cooperarea lărgită cu partenerii estici, care să corespundă realităților concrete din aceste țări. Am avut șansa în decembrie anul trecut să am un prim schimb de vederi cu noul președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. A fost foarte interesant să aflăm care sunt așteptările, planurile și strategiile doamnei Sandu. A creat o serie de speranțe, pentru noi, cei din Delegatia PE cu Moldova, pentru că stim că Parteneriatul Estic trebuie să răspundă unor așteptări ale cetățenilor. UE își dorește ca cetățenii să aibă încredere în cei care conduc țara. Am mari așteptări de la cooperarea crescută cu țările din vecinătate. Pe de altă parte, noi, UE, trebuie să avem grijă să nu avem duble standarde. Ceea ce le cerem partenerilor din Est, sa fie respectat și de statele membre ale UE: democrație, stat de drept, lupta împotriva corupției, participare civică etc.”

Europa Liberă: Ați subliniat că ce a spus Dna Sandu la întâlnirea din decembrie de la Chișinău a fost interesant. Ce anume mai exact?

Helmut Scholz: „Doamna Sandu a prezentat o situație foarte realistă a țării. A mai spus apoi, că programul său de guvernare va fi croit pe nevoile cetățenilor Moldovei. Deci nu are drept prioritate îndeplinirea unor cerințe ale UE sau Rusiei, ci nevoile cetățenilor. UE a cerut asta de multă vreme, si este pentru prima dată când un politician din Moldova pune problema în acest mod atât de clar.”

Europa Liberă: Ați fost unul dintre cei mai insistenți europarlamentari în a cere statelor UE să returneze banii dispăruți din băncile moldovene. Ați cerut din nou asta și dnei Sandu?

Helmut Scholz: „Da, am întrebat-o încă o dată și a spus că returnarea banilor este una dintre cele mai arzătoare chestiuni ale puterii actuale de la Chișinău. A spus că va cere statelor din UE pe teritoriul cărora se află banii (știm din rapoartele Kroll unde), să returneze acești bani. Iar eu promit să pun, la rândul meu, presiune în PE pentru a face lumină în acest caz. Trebuie să vedem ce structură economică folosește acești bani, și trebuie să cerem statelor membre unde se află banii să îi returneze. Banii trebuie să se întoarcă la cetățenii moldoveni”

Europa Liberă: Dacă așa ceva se va întâmpla, acesta ar fi evenimentul anului 2021. Când in istoria omenirii asemenea sume, bani furați, au fost returnate de un stat altuia?

Helmut Scholz: „Se știe cine a furat banii. Știm numele, știm persoanele. Aceste persoane pot fi găsite si condamnate. Iar banii furați vor trebui returnați. Publicul trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat, iar vinovații pentru această fraudă aduși în fața justiției. Să sperăm că în 2021.”