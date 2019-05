​Igor Boțan: „În primul rând, am văzut o mobilizare exemplară a alegătorilor din Republica Moldova, cetățeni ai României și cetățeni ai Uniunii Europene. Spun în cunoștință de cauză, pentru că personal am stat două ore și jumătate pentru ca să-mi vină rândul să-mi pot exercita dreptul de vot.”



Europa Liberă: Cum se explică această mobilizare? Ce anume i-a determinat pe moldoveni cu cetățenie română să se simtă obligați să-și dea și ei votul?

Igor Boțan: „Două lucruri, din punctul meu de vedere: faptul că în Uniunea Europeană în ultimii ani a existat o criză și această criză cred că și-a lăsat amprenta asupra percepției de către cetățenii români din Republica Moldova. În Republica Moldova există un segment eurofil și acest segment eurofil s-a manifestat în toată splendoarea lui la aceste alegeri.”

Europa Liberă: Adică, alegătorii au vrut să salveze cursul proeuropean al Republicii Moldova?

Igor Boțan: „Și nu doar. Chiar Europa, care, așa cum spuneam, a trecut printr-o criză severă, dar cred că cetățenii moldoveni înțeleg că proiectul european moldovenesc depinde de modul în care se dezvoltă și Europa. Al doilea lucru foarte important cred că ține de găselnița președintelui Iohannis, care a avut inspirația să propună aceste două întrebări la referendum referitoare la justiție. Noi, cei din Republica Moldova, știm care este starea justiției în Republica Moldova și cunoaștem foarte multă lume bună de aici, din Republica Moldova, care a fost mâhnită când acum doi-trei ani de zile și în România au început probleme cu justiția. Am văzut proteste în România, proteste masive, organizate ad-hoc pentru salvarea a ceea ce a devenit în ultimii ani de zile, cel puțin în ultimii 10 ani de zile, cartea de vizită a României în spațiul european.”

​Europa Liberă: Deci sugerați că și referendumul a fost un impuls suplimentar?

Igor Boțan: „Eu cred că da. Și am văzut cum au votat cetățenii și pentru că am făcut coadă și am avut posibilitatea, cel puțin două ore și jumătate, să fiu în acest rând, să mai schimb vorbe cu cetățenii și am fost impresionat că am văzut toate categoriile de vârstă...”

Europa Liberă: Am văzut și eu oameni care habar nu aveau despre referendum, chiar un pic derutați că trebuiau să citească buletinele. Totuși, atunci când referendumul a fost anexat la scrutin în Republica Moldova, lumea a considerat că se încurcă oalele, nu a fost foarte încântată. Dvs. spuneți că, iată, în cazul României a fost un factor benefic.

​Igor Boțan: „Pentru că am văzut care au fost temele protestelor din ultimii ani din România. Și aceste proteste, după ceea ce s-a întâmplat la „Colectiv”, au fost proteste legate de modul în care funcționează justiția în România, mai degrabă de modul în care România se îndepărta de la cele mai înalte standarde care au fost apreciate în întreaga Europă pentru combaterea corupției și pentru o justiție independentă de influența politică.”

Europa Liberă: Dar e o chestiune de principiu: în scrutinul parlamentar e cazul să bagi și un referendum sau nu? Repet: în cazul Moldovei, experții spuneau că a fost o interferență nedorită, nerecomandabilă de experții Comisiei de la Veneția. De ce în cazul României ar fi bine?

Igor Boțan: „Am avut o discuție cu dl președinte Traian Băsescu, care spunea cam aceleași lucruri, dar temerea Domniei sale a fost că, dacă participarea la alegeri va fi una sub un anumit prag, atunci exista un anumit pericol, dar dl Traian Băsescu a confirmat că și Domnia sa a recurs la astfel de stratageme atunci când a optat pentru cel de-al doilea mandat prezidențial în 2009 și chiar stratagema respectivă l-a ajutat să câștige cel de-al doilea mandat. Deci, politicienii recurg la astfel de instrumente, ca să nu mai pomenesc și despre stratagema pe care a folosit-o și Partidul Democrat aici, în Republica Moldova, atunci când a atașat scrutinului parlamentar din 24 februarie acel faimos referendum privind trecerea la mandatul imperativ.”

​Europa Liberă: Eu nu zic că-i rău să afli părerea poporului, mai ales atunci când în spațiul public se aruncă idei polare, diametral opuse, dar, în principiu, inconsecvența politicienilor s-ar putea să dea de bănuit.

Igor Boțan: „Totuși trebuie să facem o demarcare foarte clară și în privința referendumului inițiat de Traian Băsescu în 2009, și referendumul inițiat de Partidul Democrat aici. Au fost inițiative care au emanat de la interesul politic. În cazul referendumului pe care l-a inițiat președintele Iohannis, trebuie să spunem că în societate a existat o problemă presantă – degradarea justiției, lucru care trebuia cumva stopat în România și cred că acest lucru a reușit cu brio, iar acest referendum a ajutat foarte mult ca prezența la vot să crească și să atingă în România aproape 50 la sută, lucru care de asemenea trebuie remarcat, că această prezență la vot coincide cu media pe întreaga Uniune Europeană.”

​Europa Liberă: Sugerați Dvs. că alegătorul din Republica Moldova este preocupat de soarta Europei și soarta vectorului proeuropean?

Igor Boțan: „Eu sunt convins de acest lucru, pentru că ce alt proiect poate avea Republica Moldova decât proiectul european?”

Europa Liberă: Dar, în același timp, votanții din diaspora românească au fost motivați în egală măsură, poate chiar în măsură mai mare, spun experții, de dorința de sancționare a guvernării, lucru valabil și pentru alte țări. Vezi exemplul Franței unde protestele gilets jaunes și-au făcut efectul, lumea spune și Germania, și Spania. În sensul acesta, basarabenii cu cetățenie românească au avut și eu un cuvânt de spus? Credeți că îi preocupă, într-adevăr, atât de mult dezbaterea Dragnea-Iohannis?

Am văzut oameni foarte educați care s-au manifestat în cel mai admirabil mod într-o coadă foarte lungă...

​Igor Boțan: „Sunt convins de acest lucru, pentru că iarăși, din propriile observații, am văzut oameni foarte educați care s-au manifestat în cel mai admirabil mod într-o coadă foarte lungă. Oameni calmi, liniștiți, care se vedea că știu ce vor să facă și ce au de făcut și pentru ce fac acest lucru. Ca să completez ceea ce spuneți Dvs., am văzut tineri, oameni foarte tineri care explicau altor oameni care erau alături de ei cum să voteze pentru referendum și m-a impresionat faptul că cunoșteau în detalii problema justiției din România. Posibil că exagerez, folosind propria experiență de aflare într-o coadă în care am stat două ore și jumătate, dar, credeți-mă, acest lucru a fost extrem de impresionant.”

Europa Liberă: După ce ne vom uita la topul final, popularitatea partidelor coincide cu topul de popularitate în România și în diasporă?

Igor Boțan: „Doar parțial. Dacă vorbim despre diaspora per ansamblu, totuși impresionează că în Republica Moldova au votat aproximativ 10% din întregul vot în diasporă. Preferințele aici sigur că cumva se deosebesc de preferințele pe diasporă per ansamblu și acest lucru se datorează rolului pe care l-a avut ex-președintele Traian Băsescu pentru cetățenii Republicii Moldova, care și-au putut redobândi cetățenia românească.”

Europa Liberă: Băsescu întotdeauna a făcut „băi de mulțime” în Basarabia.

Igor Boțan: „Da, dar percepția generală este că dl Băsescu a avut o contribuție foarte mare pentru promovarea acestei idei ca cetățenii Republicii Moldova să-și redobândească cetățenia.”

​Europa Liberă: Iurie Leancă a încercat să sublinieze faptul că Victor Ponta a fost cel care a venit cu bani, nu doar cu promisiuni – grădinițe, interconexiune etc.

Igor Boțan: „Este adevărat, totuși oamenii îl apreciază pe Traian Băsescu pentru modul în care a acționat, pentru – hai să spunem așa – perspectivele de viitor pe care le oferea basarabenilor, deși trebuie să recunoaștem că într-un anumit moment dl Traian Băsescu a recunoscut că nu doar România trebuie să facă pași în întâmpinarea cetățenilor din Republica Moldova, ci și cetățenii trebuie să se mobilizeze și să dea dovadă că sunt buni cetățeni români și cetățeni ai Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Dacă ați fi consilier la Președinția din Republica Moldova, ce i-ați spune președintelui Dodon despre rezultatele alegerilor europarlamentare la care au participat basarabenii?

Igor Boțan: „I-aș spune dlui Dodon că schimbarea de viziune asupra integrării europene a Republicii Moldova este un lucru foarte bun și că este încurajator, i-aș spune că nu trebuie să întreprindă niciun fel de pași care ar submina cumva bunele relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Dimpotrivă, aceste relații trebuie consolidate, iar demersul Domniei sale pe dimensiunea estică pentru îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă, în special relațiilor comerciale și economice trebuie să îmbrățișeze, cum a făcut-o în cadrul Partidului Comuniștilor și dna Zinaida Greceanîi, două programe guvernamentale de dezvoltare în care insista că integrarea europeană pentru Republica Moldova nu are alternativă.

Autoritățile moldovene trebuiau să ia în considerare ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și deopotrivă în România...

Deci, aș spune foarte simplu: „Dl Dodon, poziția pe care o aveați Dvs. alături de dna Greceanîi în 2008-2009 a fost cea corectă, trebuie să reveniți la acea poziție, dar de asemenea trebuie să pledați, toată clasa politică din Republica Moldova trebuie să pledeze pentru relații comerciale și economice cu Federația Rusă bune și să înțeleagă că România este foarte importantă pentru ca Republica Moldova să aibă succese pe dimensiunea europeană, pentru că politicienii din România, fiind în contact cu cetățenii din Republica Moldova și cu clasa politică din Republica Moldova, înțeleg mult mai profund problemele țării noastre și ar fi păcat să nu beneficiem de această bună cunoaștere a clasei politice românești, a relațiilor din Republica Moldova”. După foarte mult timp, iată că avem semnale pozitive pe trei dimensiuni: românească, basarabeană, dacă putem spune, și europeană. Și acest lucru este încurajator.”

Europa Liberă: Deci, autoritățile de la Chișinău ar trebui să se pună pe gânduri?

Igor Boțan: „Autoritățile de la Chișinău au la ce se gândi. Dacă ne referim la modul în care justiția și problemele justiției au schimbat preferințele alegătorilor, este un semnal foarte clar, autoritățile moldovene trebuiau să ia în considerare ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și deopotrivă în România. Acum în spațiul european, deci câmp de manevră pentru jocurile de-a justiția selectivă, câmp de manevră pentru eludarea problemelor legate de investigarea miliardului furat nu există pentru actualele autorități din Republica Moldova.”