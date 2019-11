Igor Boțan: „Aceste alegeri le-a câștigat președintele Igor Dodon”

Platforma DA a anunțat într-un comunicat că liderul său, Andrei Năstase, va susține o conferință de presă marți. Va fi prima sa apariție publică după aflarea rezultatelor finale ale turului doi de scrutin al alegerilor de primar din Chișinău pe care Năstase, candidatul blocului ACUM, l-a pierdut în fața socialistului Ion Ceban. Între timp, primarul ales al Chișinăului a spus că vrea să creeze o coaliție cu blocul ACUM în Consiliul Municipal după modelul coaliției de guvernământ.



Europa Liberă: Întrebarea e cât se poate de simplă: a câștigat Ion Ceban sau a pierdut Andrei Năstase?

Igor Boțan: „Aceste alegeri le-a câștigat Igor Dodon. Acest lucru a devenit clar chiar a doua zi după scrutin, când dl Dodon, de fapt, și-a prefigurat mesajul pentru campania electorală care va avea loc peste un an de zile pentru funcția de șef al statului.”

Europa Liberă: La această victorie a lui Ceban a contribuit mai mult staff-ul său sau n-a fost suficient de perspicace candidatul Blocului ACUM?

Igor Boțan: „Răspunzând la această întrebare, trebuie să ne uităm la cifre – cât a cheltuit Partidul Socialiștilor în această campanie, cât timp de antenă i s-a oferit și vom vedea că din acest punct de vedere dl Ion Ceban este net peste Andrei Năstase.”

Europa Liberă: Deci a fost o competiție inegală?

Igor Boțan: „Nu, eu nu pot spune că a fost inegală. Eu nu știu de ce Blocul ACUM nu a avut resursele de care dispune Partidul Socialiștilor și care le-a investit în această campanie electorală.”

Europa Liberă: Andrei Năstase a spus din start că lui nu-i place să fie pe billboarduri, dar iată că la billboarduri, de exemplu, dl Ceban l-a surclasat, inclusiv prin faptul că a scos steluța.

Igor Boțan: „Este un factor important, dar nu trebuie să uităm că anul trecut, cu aceleași mijloace foarte modeste și într-o atmosferă mult mai tensionată, Andrei Năstase a reușit să-l învingă pe Ion Ceban. Deci sunt și alți factori și unul dintre factori este că, de fapt, Andrei Năstase în această campanie electorală a plătit polițele pentru izgonirea dlui Plahotniuc din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Adică?

Igor Boțan: „Susținătorii dlui Plahotniuc, printre care și o parte din liderii mișcării unioniste, au pornit în această campanie electorală sau înainte de campania electorală un atac furibund împotriva lui Andrei Năstase, asimilându-l cu Dodon...”

Europa Liberă: Adică, reproșându-i că s-a asociat cu socialiștii?

Igor Boțan: „Da, reproșându-i că s-a asociat cu socialiștii.”

Europa Liberă: Și Dvs. faceți un salt silogistic și spuneți că, de fapt, la origine îi izgonirea lui Plahotniuc?

Igor Boțan: „Sigur că da, pentru că de dimineață am citit presa și modul în care a fost relatată în presa unionistă pierderea lui Andrei Năstase mă duce la gândul că este un fel de răzbunare pentru eforturile sale de scoatere din scena politică a dlui Vlad Plahotniuc.”

Europa Liberă: Cum se explică faptul că mulți oameni deja s-au culcat pe urechea dreaptă, care le spune că Plahotniuc a plecat, pagina-i întoarsă și asta în timp ce, de fapt, nu este decapturat statul, sistemul judecătoresc nu are încă suficient curaj. Oamenii care se grăbesc să îi dea vot de blam lui Năstase nu sunt conștienți că oricând mașinăria se poate întoarce într-o formă mai sofisticată sau înnoită?

Igor Boțan: „Sigur că observăm fenomenul la care v-ați referit Dvs., dar aici trebuie să înțelegem câteva lucruri. Pe de o parte, se încearcă a se face câmp de manevră pentru Partidul Democrat, deja fără dl Plahotniuc, pentru a avea un rol în această societate, pentru a pendula, eventual, între socialiști și Blocul ACUM.”

Europa Liberă: Scorul lor obținut în locale chiar le dă șanse.

Igor Boțan: „Cu siguranță! Și e un scor foarte bun, mai ales la votul administrativ pentru primăriile din țară.

Victoria în municipiul Chișinău este un indicator foarte, foarte important...

Al doilea lucru important pe care l-ați menționat și cred că cel mai important lucru este că văduvite instituțiile de drept și de reglementare își caută noul stăpân, și noul stăpân se profilează prin victoria în alegeri, iar victoria în municipiul Chișinău este un indicator foarte, foarte important către cine oamenii din sistemul nereformat ar prefera să se orienteze.”

Europa Liberă: Îl credeți pe Ion Ceban că va fi primarul tuturor, inclusiv al unioniștilor, de exemplu?

Igor Boțan: „Dl Ion Ceban a avut o prestație excelentă în această campanie electorală, oricine recunoaște acest lucru. Toată lumea observă că în ultimii trei ani domnia sa a făcut un salt inimaginabil pentru scena politică din Republica Moldova – a devenit calm, liniștit, vorbește de o manieră coerentă, are un program foarte bine dezvoltat. Rămâne doar ca cetățenii să țină ochiul pe dl Ion Ceban și să-i ceară să implementeze promisiunile pe care le-a făcut în campania trecută din 2018 și din 2019.”

Europa Liberă: Dar chiar își va tăia cordonul ombilical, care îl leagă de Dodon și socialiști?

Igor Boțan: „Nu, eu nu cred acest lucru și dl Ion Ceban a spus foarte clar că socialiștii sunt o echipă unită și, spre deosebire de Blocul ACUM care, iată, are tot felul de curente interioare, neînțelegeri, Partidul Socialiștilor funcționează ca o mașină foarte, foarte bine pusă la punct, iar toate speculațiile că dl Dodon ar avea anumite temeri de întărirea pozițiilor dlui Ceban ș.a.m.d. mie mi se par lipsite de logică, pentru că dl Dodon înțelege foarte bine că pentru a menține funcția supremă în stat are nevoie de oameni capabili în alte funcții importante în stat. Deci ar fi absurd ca să dorească cumva să-l îndepărteze pe Ion Ceban, iar Ion Ceban înțelege că victoria lui se datorează și mașinăriei partinice.”

Europa Liberă: Partidul Politic „Șor” a obținut un scor bun, având un lider care comunică de la distanță, nu-i așa?



Igor Boțan: „Mie mi se pare că cei care, de exemplu, susțin Blocul ACUM ar trebui să se bucure foarte mult de scorul pe care l-a obținut Partidul „Șor” și, de exemplu, „Partidul Nostru” al lui Renato Usatîi, pentru că, dacă facem o analiză, înțelegem că electoratul dlui Șor și al lui Usatîi eventual...”

Europa Liberă: ...trebuia să fi ajuns în coșul adversarilor?

Igor Boțan: „Exact! Și atunci, Partidul Socialiștilor ar fi devenit cu certitudine partid dominant care în situația pe care o avem acum în țară ar fi tentat să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. Deci, datorită Partidului „Șor” și partidului lui Renato Usatîi, Partidul Socialiștilor trebuie să manevreze foarte, foarte atent, așa că ne-am pomenit în această situație ca să luăm în considerare cota de piață, dacă pot spune așa, pe scena politică din Republica Moldova a Partidului „Șor” și a „Partidului Nostru”.”

Europa Liberă: În ce măsură rezultatele localelor, în special în capitală, vor influența configurația de la vârf din majoritatea parlamentară, în special?

Igor Boțan: „Așa cum am spus deja, această victorie în municipiul Chișinău este capul de pod pentru bătălia pentru președinție și dl Dodon i-a dat start chiar astăzi, atunci când a pus în evidență realizarea domniei sale, de fapt, răspunzându-i Maiei Sandu, care l-a întrebat ce a făcut în ultimii trei ani de zile.”

Europa Liberă: A câștigat capitala.



Igor Boțan: „Da. De fapt, dl Dodon a răspuns în felul următor: „Trei ani de zile cât am fost președinte i-am adormit vigilența dlui Plahotniuc, ca, iată, în luna iunie să-l scot din scena politică și să eliberez Republica Moldova din captivitatea acestuia, iar acum mă apuc de capul vostru, de Guvern, să facem remanieri acolo, ca să avem o administrație pe care s-o pot invoca atunci când intru în campania electorală pentru prezidențiale peste un an de zile”. Iată mesajul așa cum l-am înțeles eu.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, ACUM insistă că va urmări obiectivele trasate în acordul de cooperare cu socialiștii – decapturarea statului și reforma în justiție?

Igor Boțan: „Sigur că acesta este mesajul per ansamblu, dar noi trebuie să înțelegem că Blocul ACUM este o expresie a mișcării protestatare și acest Bloc ACUM în principiu nu putea să aibă o coaliție cu partidul dlui Plahotniuc în primăvară, pentru a constitui o coaliție de guvernare. Deci, toate reproșurile care vin din partea unor cercuri unioniste că ar fi trebuit să țină la distanță Partidul Socialiștilor, că răul cel mic nu este Plahotniuc, ci este Dodon, Blocul ACUM la aceasta răspunde ferm: „Cu socialiștii am intrat în această coaliție pentru a scăpa de Plahotniuc și de a scoate statul din captivitate”.

Trebuie să înțelegem că Blocul ACUM este o expresie a mișcării protestatare...

Mai departe, sarcina Blocului ACUM este ca moștenirea dlui Plahotniuc să nu ajungă în mâinile socialiștilor și ale dlui Dodon, lucru de care îl bănuiesc. Deci, asta este ceea ce și-a propus Blocul ACUM și nu prea are câmp de manevră, ca să iasă din această albie pe care și-au trasat-o de bunăvoie și cu înțelegere, dar pentru care au suportul partenerilor de dezvoltare, în primul rând, al Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Alternativa sunt alegerile anticipate. Igor Dodon a zis că socialiștii sunt pregătiți, oricând pot apăsa pe acest buton roșu. În ce măsură ACUM ar fi gata să accepte această competiție?

Igor Boțan: „Pentru Blocul ACUM, situația este principială: ori reușesc în reformarea justiției, ori nu are sens această coabitare cu Partidul Socialiștilor. De aceea, chiar dacă vor avea pierdere de imagine, vor trebui să accepte condițiile jocului...”

Europa Liberă: Spuneți „vor avea”, ei deja au pierdere de imagine.

Igor Boțan: „Eu nu am văzut ca o pierdere de imagine, dacă ne referim la votul politic.”

Europa Liberă: Dar rezultatul alegerilor din Chișinău nu vă spune asta?

Igor Boțan: „Da, rezultatul alegerilor din Chișinău era previzibil. Sigur că percepția generală despre cine a câștigat alegerile municipale în Republica Moldova se prefigurează prin prisma câștigării Primăriei municipiului Chișinău. Acest lucru îl înțelege oricine, totuși trebuie să ne uităm cu ochii treji la rezultatele pe țară, iar rezultatele pe țară arată că Partidul Socialiștilor și-a repetat rezultatul de acum o jumătate de an la parlamentare, iar Blocul ACUM a acumulat exact același procent în țară, fără cele 4% din diasporă, de aceea nu știu dacă mai există loc pentru manevre.”

Europa Liberă: La Chișinău există alegători care pot fi mobilizați în eventualele alegeri parlamentare? Vă întreb: ei fizic există, nu doar pe listă?

Igor Boțan: „Eu cred că există și este vorba despre capacitatea segmentului unionist de a se unifica, pentru că 11-13...”

Europa Liberă: Deci, acolo e rezerva?



Igor Boțan: „Sigur că da! Și asta e rezerva pe care toată lumea o percepe ca atare și marea problemă este de ce aceste 11-13 partide nu se pot uni pentru a forma un pol cu un anumit mesaj foarte clar, dar coerent și care ar putea într-o eventuală campanie electorală anticipată pentru parlamentare să aibă un cuvânt greu de spus și manevreze astfel încât partida, hai să-i spunem așa, pro-europeană, pro-românească să descurajeze tot felul de aventuri care pot veni de pe alte segmente ale spectrului politic.”

Europa Liberă: Cineva a poreclit acest segment „câinele grădinarului” – nici nu pot să ajungă în vârful puterii, dar nici nu-i lasă pe alegători să voteze cu răul cel mai mic. Asta în pofida faptului că pe ultima sută de metri sau la căderea cortinei, totuși au îndemnat să meargă pentru Andrei Năstase.

Igor Boțan: „Lope de Vega a fost foarte inspirat atunci când a venit cu această metaforă, dacă-i pot spune așa și, aplicată față de segmentul unionist din Republica Moldova, ea este absolut perfectă.

Modul în care comunică ei este descurajant pentru simpatizanții mișcării unioniste...

Mai cu seamă că am văzut ce s-a întâmplat între principalii doi lideri unioniști – Dorin Chirtoacă și Octavian Țîcu. Modul în care comunică ei este descurajant pentru simpatizanții mișcării unioniste, dar asta este.”

Europa Liberă: Și Bucureștiul nu poate să-i împace?

Igor Boțan: „Nu știu dacă Bucureștiul actualmente poate interveni cu un mesaj coerent în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Să arate cu degetul cine este adevărata interfață.

Igor Boțan: „Problema e cine poate spune acest lucru – dna Dăncilă, dl Dragnea sau cine poate spune în această situație ce e de făcut...”

Europa Liberă: Orban.

Igor Boțan: „Dl Orban încă nu a fost votat, din câte înțeleg eu și nu se știe dacă va fi votat. Deci, avem în Republica Moldova o moștenire pe care ne-o lasă și România; ea este așa cum este, dar cred că cu timpul toate aceste probleme se vor aranja de o manieră favorabilă pentru...”

Europa Liberă: Iarăși am să citez dintr-un analist care a zis: „gazoductul să ne judece”.

Igor Boțan: „Gazoductul, unele proiecte infrastructurale, fondul de 10 miliarde despre care s-a vorbit în mediile academice și care a rămas așa, o poveste foarte frumoasă și tot felul de foi de parcurs care au fost elaborate în ajunul centenarului, ca peste un an de la centenar să ne trezim într-o situație atât de, hai să spunem așa, tristă, că, iată, Chișinăul este cucerit de partida de stânga din Republica Moldova și această victorie a socialiștilor este una premergătoare pentru competiția viitoare pentru funcția de șef al statului, iar acum toată lumea se trezește și înțelege că funcția de șef al statului este foarte importantă și, în pofida faptului că Republica Moldova are un regim parlamentar, șeful statului are suficiente pârghii pentru a influența viața politică din țară.”