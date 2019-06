Igor Boțan: Dacă Plahotniuc este om al cuvântului, el trebuie să revină și să-și realizeze proiectele pe care le-a promis moldovenilor

Vlad Plahotniuc a anunțat astăzi, pe o rețea de socializare, că își depune mandatul de președinte al partidului. El le-a propus colegilor din formațiune să organizeze cât mai curând congresul partidului pentru a alege o nouă conducere și a aproba un nou program politic. Vlad Plahotniuc a mai scris că nu va candida la acest congres pentru vreo funcție în PDM. Analistul politic Igor Boțan explică demisia lui Plahotniuc.

Europa Liberă: Liderul democraților a anunțat că se retrage de la șefia formațiunii. Ce mesaj transmite prin acest pas făcut înapoi?

Igor Boțan: „Liderul Partidului Democrat, dl Vlad Plahotniuc, se repetă și acest lucru este negativ. Asta înseamnă că potențialul domniei sale de a lua prin surprindere opinia publică a fost epuizat. Deci, toată lumea își amintește că, în 2010, dl Vlad Plahotniuc ne asigura pe toți că nu are de gând să intre în politică și în ajunul alegerilor parlamentare, cu două săptămâni mai devreme, a intrat în politică, apoi a devenit chiar și vicepreședinte al Partidului Democrat, după care, în 2013, dl Vlad Plahotniuc ne-a asigurat că pleacă din politică, pentru ca ulterior să revină. Și culmea este anul 2015, în iulie, când și-a depus mandatul și revenirea surprinzătoare a domniei sale pe 21 decembrie 2015. Este a patra oară când dl Vlad Plahotniuc recurge la aceeași stratagemă.”

Europa Liberă: Admiteți că ar mai putea să se retragă ca să revină?

Igor Boțan: „Toți cei care au interesul pentru procesele politice din Republica Moldova trebuie să aibă în minte această opțiune a dlui Vlad Plahotniuc și să nu se mai lase luați prin surprindere.”

​Europa Liberă: De ce a plecat din Republica Moldova? De ce atât de neașteptată această plecare a sa din țară?

Igor Boțan: „Dl Vlad Plahotniuc ne-a explicat că există pericole pentru securitatea domniei sale și a familiei și, deocamdată, trebuie să se ocupe de asigurarea securității domniei sale și a familiei și acest lucru iarăși vine în contrast cu securitatea, de exemplu, a celor șapte cetățeni turci din Republica Moldova. Deci, Vlad Plahotniuc ține foarte mult la propria securitate și a familiei și nu dă nici o para chioară pe securitatea altor oameni. Și acest lucru, de asemenea, îl caracterizează și trebuie luat în considerare. Mă refer la acest mod de a vedea propria securitate mai presus decât securitatea concetățenilor și a celor care au râvnit să obțină cetățenia Republicii Moldova. Și asta îl caracterizează.”

Europa Liberă: Apropo, cum vedeți revenirea sa la Chișinău? Și ce ar putea să facă dacă revine? El a promis că nu depune mandatul de deputat, pentru că l-au ales cetățenii, iar cel mai mulți cetățeni în circumscripția din Nisporeni și-au dat votul anume pentru politicianul Vlad Plahotniuc, el acumulând cele mai multe sufragii.

A pornit un proiect care se numește mandatul imperativ și ar trebui să se țină de cuvânt...

​Igor Boțan: „Trebuie să îl credem pe Vlad Plahotniuc că revine atunci când își rezolvă problemele de securitate. Domnia sa este deputat în Parlament și are imunitate parlamentară. Atâta timp cât Procuratura Generală nu are un dosar împotriva domniei sale, nu există niciun fel de impedimente pentru ca domnia sa să revină. Deci, noi vom putea judeca despre problemele de securitate ale familiei dlui Plahotniuc atunci când va reveni în țară, dar domnia sa are pentru ce să revină în țară, pentru că a pornit un proiect care se numește mandatul imperativ și domnia sa ar trebui să se țină de cuvânt, la fel ca și formațiunea pe care o reprezintă, să vină și să promoveze până la capăt ideea mandatului imperativ, așa cum a decis poporul la referendumul din 24 februarie.

Deci, dacă este om al cuvântului, trebuie să vină și să își ducă până la capăt proiectul pe care l-a propus moldovenilor și trebuie să aibă în vedere sloganul cu care a intrat în campania electorală – „Fapte, nu vorbe”. Deci să vedem când își rezolvă problemele de securitate și când revine și se ocupă de implementarea mandatului imperativ, cu adresare la Comisia de la Veneția ca să dea un aviz pozitiv și să implementeze ceea ce își dorește poporul.”

Europa Liberă: Revenirea lui ar însemna să revină în Partidul Democrat care a anunțat că rămâne într-o opoziție constructivă. Acest Partid Democrat în opoziție constructivă va fi altul decât cel de la putere? În bine sau în rău?

Igor Boțan: „Trebuie să vedem cum se descurcă Partidul Democrat în lipsa dlui Vlad Plahotniuc. Și pentru a înțelege cum se descurcă Partidul Democrat, va trebui să fim foarte atenți la rapoartele financiare adresate CEC, pentru că în ultimii ani Partidul Democrat cheltuia câte 60 de milioane de lei pe an în comparație, de exemplu, cu partidele din Blocul ACUM - de vreo 50 de ori mai mult, și este foarte important să vedem acum cum se umplu conturile acestui partid. Trebuie să vedem care sunt cheltuielile pentru menținerea acestui sediu fastuos din centrul Chișinăului și multe, multe alte lucruri.”

​Europa Liberă: Apropo, pe el acum l-ar interesa mai mult politica moldovenească sau afacerile pe care încă le are aici?

Igor Boțan: „Din câte știm, afacerile dlui Plahotniuc în Republica Moldova sunt legate de mediaholdingul domniei sale, care face propagandă și acest lucru este evident, și este o situație foarte importantă pentru actuala guvernare să lase ca piața de publicitate să fie monopolizată pentru ca să înflorească propaganda mediaholdingului dlui Plahotniuc împotriva actualei guvernări. Deci ar avea asupra ce medita actuala guvernare, dacă ne referim la afacerile dlui Plahotniuc în Republica Moldova.

În afară de mediaholding, probabil nu mai are afaceri; toate afacerile au fost scoase din Republica Moldova...

Deci, în afară de mediaholding, probabil nu mai are afaceri; toate afacerile au fost scoase din Republica Moldova, de aceea, proiectul politic al dlui Plahotniuc, deocamdată, are la bază câteva lucruri: îndreptarea Republicii Moldova pe calea a patra, care înseamnă nici cu rușii, nici cu românii, nici cu europenii. Deci pe calea a patra, așa cum, de fapt, s-a dezvoltat Republica Moldova în ultimii trei ani de zile, ignorând rezoluțiile Parlamentului European, opiniile Comisiei de la Veneția și multe, multe alte lucruri care caracterizează calea a patra.

Deci ar fi important ca dl Plahotniuc, ca un om de onoare, să revină și să insiste pe calea a patra, plus, așa cum spuneam, proiectul de suflet al dlui Plahotniuc este mandatul imperativ și acest lucru, iarăși, trebuie dus până la capăt. Și plus, dl Plahotniuc trebuie să mențină o relație foarte strânsă cu alegătorii din Nisporeni, din când în când să mai organizeze concerte, acte de binefacere prin intermediul „Edelweiss”-ului și multe, multe alte lucruri prin care le-a cucerit încrederea nisporenenilor.”

Europa Liberă: Jocul acesta pe care l-ar fi făcut Vlad Plahotniuc și cu Estul, și cu Vestul i-a adus sfârșitul carierei sale politice, așa cred mai mulți experți, cunoscători ai politicii moldovenești. Ce crede Estul și ce crede Vestul despre un asemenea politician sau nu mai contează acest lucru?

Igor Boțan: „Dl Plahotniuc, orice s-ar spune, este un jucător abil...”

​Europa Liberă: A fost sau mai este?

Igor Boțan: „Eu cred că încă este.”

Europa Liberă: Și pentru Est, și pentru Vest?

Igor Boțan: „Pentru pozițiile pe care le are în Republica Moldova, poziții care au fost scoase în evidență prin comportamentul Curții Constituționale pe data de 7, 8 și 9 iunie. Dl Vlad Plahotniuc nu putea găsi o metodă mai bună de a arăta cum aceste instituții îi sunt supuse domniei sale sau Partidului Democrat. Deci, iată, a fost nevoit să scoată în evidență modul în care instituțiile statului sunt controlate și această problemă trebuie soluționată.”

Europa Liberă: Cât de mult a afectat imaginea Republicii Moldova această relație duplicitară pe care a jucat-o el și cu Moscova, și cu Occidentul?

Igor Boțan: „Funia se strânge la par și s-a strâns. Toată lumea își amintește cum, în 2015, în luna martie, la Chișinău, cu avionul dlui Șor, a ajuns președintele Kîrgîzstanului, dl Atambaiev, care s-a întâlnit incognito cu șeful Partidului Democrat, după care, probabil, a mers cu un mesaj către președintele Vladimir Putin, mesaj care, cel mai probabil, a fost respins și atunci au început manevrele despre care știm, dar aceste manevre până la urmă totuși l-au îndreptat pe dl Vlad Plahotniuc pe calea a patra – nici cu rușii, nici cu românii, nici cu europenii. Numai dl Vlad Plahotniuc știa pe ce cale trebuia îndreptată Republica Moldova.

Eu nu cred că trebuie să omitem ceea ce spune dl Kozak, că a avut o propunere din partea dlui Vlad Plahotniuc, pentru că filmulețul pe care dl Plahotniuc l-a făcut public arată că discuția privind federalizarea Republicii Moldova a avut un așa-zis follow up la acea întâlnire cu dl Dodon. Deci, lucrurile au fost discutate în avans, iar ceea ce nu a dorit dl Vlad Plahotniuc este să semneze acel document și să lase urme. Cred că de aici se trag toate problemele și modalitatea în care dl Plahotniuc pentru prima dată a fost el însuși luat prin surprindere de manevra pe care a fost nevoit s-o realizeze dl Dodon. Deci așa s-a terminat deocamdată această istorie, acum să vedem uneltirile care, cel mai probabil, vor avea loc – și acest lucru îl vedem – prin acest război propagandistic pe care mediaholdingul dlui Plahotniuc l-a deschis împotriva Guvernului Maiei Sandu.”

Europa Liberă: Faptul că d-lui nu și-ar fi pus semnătura pe niciun document care ulterior ar putea servi drept probă, dacă se ajunge în instanță, îl scutește de orice pedeapsă pe dl Plahotniuc?

Igor Boțan: „Eu nu cred că îl scutește de orice pedeapsă, dar acum e prematur să vorbim despre pedepse. Noi vrem să-l vedem pe dl Vlad Plahotniuc în calitate de politician și să-l vedem în toată splendoarea...”

Europa Liberă: ...de deputat...

Igor Boțan: „De deputat, da. Și să-și realizeze, fie și din opoziție, proiectele pe care le-a promis moldovenilor.”

Eventuala reușită a dlui Filip va depinde de generozitatea financiară a dlui Plahotniuc...

Europa Liberă: Cine ar putea să-i ia locul la șefia PD-ului?

​Igor Boțan: „Cred că cea mai indicată persoană din Partidul Democrat ar fi dl Filip, pentru că dl Filip, orice s-ar spune, totuși a avut un comportament în limitele decenței și este un foarte bun manager. Pavel Filip este cea mai indicată persoană să încerce să preia conducerea Partidului Democrat și să readucă partidul într-o albie a normalității. Eventuala reușită a dlui Filip va depinde de generozitatea financiară a dlui Plahotniuc.”

​Europa Liberă: Fracțiunea PD va rămâne unită? Cei 30 de deputați se vor regăsi doar în fracțiune, nu va încerca nimeni să treacă într-o altă tabără?

Igor Boțan: „Să vedem. În această fracțiune sunt traseiști consacrați care au fost comuniști euroasiatici, după care au devenit proeuropeni democrați. Deci, ce-i în mintea acestor oameni și care sunt reflexele lor știm, dar să vedem care va fi și comportamentul în această situație. Eu iarăși cred că totul depinde de generozitatea financiară a dlui Plahotniuc față de colegii săi de partid.”