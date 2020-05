Igor Boțan: Politicienii din Republica Moldova cultivă o frică obsesivă față de România

Europa Liberă: Unii comentatori au observat că premierul Ion Chicu ar fi apăsat frânele sau ar fi tras frâna de mână, oprind elanul acuzator al autorităților României, în special, dar și al Occidentului, în general. Este o impresie justificată?

Igor Boțan: „Șefii de guvern de obicei sunt pragmatici și atunci când în societatea noastră există această atitudine preconcepută, de exemplu, a șefului statului și a majorității parlamentare față de România, există o frică obsesivă, un fel de fobie, șeful guvernului se vede obligat în această situație să atenueze impresia că guvernanții de la Chișinău ar promova o politică românofobă sau antiromânească. Din punctul de vedere al pragmatismului politic, România este foarte importantă pentru Republica Moldova, dacă luăm în considerare faptul că România a venit cu granturi și credite pentru Republica Moldova în cea mai dificilă situație și de curând România a devenit cel mai important partener economic al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cineva s-ar putea întreba: dar oare de unde s-a luat această atitudine ostilă față de România?

Igor Boțan: „Să ne amintim de luna august 2006, când președintele Voronin, care conducea atunci țara, iar prim-ministru era dl Vasile Tarlev, miniștri erau Zinaida Greceanîi și Igor Dodon, care actualmente sunt liderii formali și informali ai Partidului Socialiștilor, a declarat că România este ultimul imperiu din Europa doar pentru faptul că Traian Băsescu s-a întâlnit cu olimpicii din Republica Moldova, elevi, și a vorbit despre unitatea de neam, perspective comune pentru cetățenii României și Republicii Moldova. Asta a fost suficient. După care ne amintim multe alte lucruri care au lăsat o umbră negativă asupra percepțiilor cetățenilor și modul în care partidele euroasiatice de stânga au tratat România.”

Europa Liberă: Ați luat niște exemple din istorie, dar sunt și exemple mai proaspete.

Programul electoral al Partidului Socialiștilor din februarie 2019 are drept clauză principală lupta cu unionismul

Igor Boțan: „Este adevărat. Pornim și de la discursul partidului de guvernământ, Partidului Socialiștilor, și al șefului statului și aici trebuie să ne uităm în documente. Documentele de bază: programul politic al Partidului Socialiștilor, programul electoral al lui Igor Dodon, programul electoral al Partidului Socialiștilor din februarie 2019 au drept clauză principală lupta cu unionismul. Deci, această formațiune politică și liderii ei văd apriori România drept un pericol pentru faptul că aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova deja sunt cetățeni ai României. Deși statul român nu întreprinde absolut nimic împotriva Republicii Moldova, dimpotrivă o ajută, vedem că politicienii din Republica Moldova cultivă această frică obsesivă față de România, care, până la urmă, nu poate fi numită altfel decât fobie...”

Europa Liberă: Unii politicieni, haideți să precizăm, nu toți politicienii.

Igor Boțan: „Unii politicieni sau ceea ce se numește românofobie și de aici avem efectele la care vă referiți Dvs.: declarația șefului statului din 7 martie anul curent, atunci când a fost identificat pacientul zero cu COVID și a vorbit de o eventuală interzicere a tranzitului prin Republica Moldova a cetățenilor români, de parcă ar putea face o delimitare dintre cetățenii moldoveni care au și cetățenie română și, așa cum am menționat, e vorba de aproape 800 de mii sau chiar un milion de cetățeni, adică mai mult de o treime din cetățenii Republicii Moldova deja sunt cetățeni ai României. Părerea mea, și am să insist pe asta, este această frică obsesivă față de România și am adus argumentele care stau la baza acestei fobii.”

Europa Liberă: Adică, Dodon a moștenit de la Voronin această atitudine?

Igor Boțan: „Da. Este vorba nu doar despre moștenirea pe care a obținut-o de la dl Voronin, dar este vorba și despre lucruri absolut reale, cum este numărul de cetățeni moldoveni care au cetățenie română.”

Europa Liberă: Și acesta-i pericol sau avantaj? Dvs. folosiți terminologia socialiștilor?

Igor Boțan: „Eu folosesc terminologia pe care o folosește șeful statului.”

Europa Liberă: Adică îl citați pe Dodon, când spuneți că acesta-i un pericol?

Până la urmă Republica Moldova se dezvoltă într-un spațiu european

Igor Boțan: „Exact! Și ca să fie corect, trebuie să menționez pericolele așa cum le vede șeful statului și le expune în public. De exemplu, acum câteva luni de zile șeful statului s-a referit la art. 142 din Constituție referitor la limitele revizuirii Legii supreme și a invocat drept necesitate modificarea alineatului 1 care vorbește despre dispozițiile privind caracterul suveran și independent al statului Republica Moldova și că aceste dispoziții pot fi modificate doar prin referendum constituțional, invocând această teamă că cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia românească la un moment dat, prin referendum, ar putea să dizolve statul Republica Moldova. Deci, astfel de lucruri nu cred că apar din senin. Probabil dl președinte, care dezvoltă și activitate cinematografică, care subliniază ostentativ diferența dintre moldoveni și români lucrează în această direcție, iar acest lucru se profilează și iese la suprafață atunci când apar situații de criză cum este COVID-ul. Cred că sunt lucruri complexe care, din punctul meu de vedere, trebuie cumva combătute, pentru că până la urmă Republica Moldova se dezvoltă într-un spațiu european, unde legislația, Constituția, bunele relații cu vecinii și, în primul rând, cu Uniunea Europeană stau la baza dezvoltării acestei societăți. Cum se vor dezvolta lucrurile mai departe depinde de cetățeni și de relațiile pe care țara noastră le are cu vecinii. Și aici este important să menționăm că în ultimii 15 ani, de exemplu, Rusia ne-a introdus embargouri pe neprins de veste, pentru că Republica Moldova își apără interesele sale naționale. În același interval de timp, România a venit cu milioane de euro ajutor pentru Republica Moldova, dintre care mai mult de jumătate sunt granturi.

Iar dacă revenim la documentele statutare și cele politice ale Partidului Socialiștilor vedem că ei tratează aceste schimbări drept un pericol pentru identitatea moldovenească pe care o promovează și o contrapun celei românești. Mai există un factor care de asemenea probabil sperie liderii Partidului Socialiștilor – gazoductul Iași-Chișinău. Construcția acestui gazoduct vine să profileze pentru Republica Moldova perspective inedite care de asemenea putem spera că vor face Republica Moldova să se orienteze în mod absolut firesc spre piața europeană a hidrocarburilor. Evoluțiile recente arată că Republica Moldova trebuie să-și diversifice sursele de hidrocarburi pentru a asigura necesitățile Republicii Moldova, dar trebuie să avem în vedere că totuși Federația Rusă este cea care controlează Transnistria cu potențialul său energetic, iar pentru Republica Moldova este foarte important ca acest potențial energetic al regiunii separatiste să fie cumva pus sub control, astfel încât Republica Moldova să aibă pârghiile necesare pentru reîntregirea țării.”