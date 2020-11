Igor Dodon: „Îmi stimez oponentul politic și am felicitat-o pentru ieșirea în turul doi”

Comisia Electorală Centrală a confirmat, miercuri, rezultatele finale ale primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, din 1 noiembrie, și faptul că turul doi de scrutin va avea loc pe 15 noiembrie, între câștigătoarea primului tur, Maia Sandu și președintele Igor Dodon, clasat pe locul secund. Igor Dodon a declarat Europei Libere că nu este dispus să cedeze în turul doi și are speranța că va câștiga.

Europa Liberă: Președintele în exercițiu Igor Dodon, candidat independent, sprijinit de Partidul Socialiștilor în cadrul acestor alegeri prezidențiale, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. Dle Dodon, ceea ce am remarcat e că, în cele 10 zile rămase până la data de 15 noiembrie, se întețesc atacurile la persoană. Cetățenii așteaptă să fie atacate problemele, ideile ca lumea să poată să trăiască într-o țară civilizată, unde prosperitatea și bunăstarea nu vor întârzia. De ce se începe cu atacul la persoană?

Europa Liberă: Dar ce acum s-a început?... Eu tot turul întâi și tot ce a fost în acest an am avut atacuri la persoană. Haideți să luăm acest an, 2020, chiar din ianuarie să luăm încoace, inclusiv la Europa Liberă în fiecare zi sunt atacat. Lucrul acesta se întâmplă tot anul. Eu m-am abținut de la atacuri la persoană, eu am avut o campanie corectă în primul tur, nu am dat numele niciunui oponent politic, am mers prin raioane, am discutat cu lumea echilibrat, ați văzut totul absolut. Acum, în turul doi, apele se limpezesc, în primul tur au fost mai tulburi, acum e clar: 1, 2; el și ea.”

Europa Liberă: Vă întrebam dacă un bărbat atacă mai dur o femeie, parcă nu arată bine.

Igor Dodon: „Dar cine atacă femeile? Eu nu mi-am permis niciodată să atac femeile, eu stimez femeile, eu le iubesc. Lupta politică e lupta politică, nu poți să ataci persoana, nu poți să ataci familia, așa cum au făcut-o toți împotriva mea. Luați-i pe cei din jurul inclusiv dna Maia Sandu, cum mi-au atacat familia, soția, prima doamnă, pe mama mea cum au atacat-o. De aceea acei care încearcă să vorbească acum despre standarde democratice înalte ș.a.m.d. să se uite în ograda lor. De ce turul doi și aceste 10 zile vor fi mai încinse în discuții? Pentru că e lupta decisivă, e lupta dintre doi candidați și așa se întâmplă în toate țările.

Este vorba de lupta politică unde trebuie să vii cu argumente pro și contra

Uitați-vă ce se întâmplă în statele mici, în timpul acesta când se calculează voturile, acolo au ajuns și la bătăi în stradă. Sper că noi o să putem depăși acest lucru, sper că o să ne ajungă înțelepciune, pentru că de la aceasta nu câștigă nimeni, în primul rând. În al doilea rând, trebuie de explicat oamenilor ce se întâmplă într-un scenariu și în al doilea, adică ce se întâmplă dacă câștigă unul și ce se întâmplă dacă câștigă al doilea, ținând cont de experiența anterioară. De aceea trebuie de amintit unele lucruri care s-au făcut anterior. Atunci ce a făcut Dodon, ce a făcut și Maia Sandu, de pus pe puncte – când a fost ministru al economiei Dodon, când a fost ministru al educației dna Maia Sandu; când a fost Dodon în parlament în opoziție sau când a fost președinte; când a fost stimata dna oponentă în funcția de prim-ministru. Și lucrul acesta este logic, fără atac la persoană, categoric, nu, este vorba de lupta politică unde trebuie să vii cu argumente pro și contra.”

Europa Liberă: Moldova astăzi este la răscruce?

Igor Dodon: „În ceea ce ține de este Republica Moldova la răscruce sau nu – politică sau geopolitică, sau internă –, la care răscruce vă referiți?”

Europa Liberă: Și internă, și externă, și geopolitică. Dacă acum se decide pe ce drum va continua să meargă Republica Moldova?

Președintele țării, fără susținerea majorității parlamentare și a guvernului, este o figură simbolică

Igor Dodon: „Nu cred că este la răscruce, în primul rând, din considerentul că președintele nu are așa competențe. Noi doar foarte mult am discutat la subiectul acesta. Președintele țării, fără susținerea majorității parlamentare și a guvernului, este o figură simbolică. Eu am fost și sunt în această funcție și, știți, doi ani și jumătate practic toate inițiativele președintelui au fost blocate de parlament, până în iunie anul trecut, când l-am dat jos pe Plahotniuc. De aceea, ce răscruce? Dacă va fi o majoritate parlamentară solidă care susține un guvern cu care chiar dacă nu-i de acord președintele țării, lucrurile vor merge înainte. De aceea e o dezbatere și o luptă mai mult simbolică, eu aș spune.”

Europa Liberă: Și nu are tentă geopolitică?

Igor Dodon: „Nu are tentă geopolitică, cel puțin din considerentele că eu tot timpul am pledat pentru politica externă echilibrată. Dacă era strict, așa cum o face oponentul meu, de exemplu, doar integrarea europeană dură, eu nu fac lucrul acesta, eu sunt pentru continuarea implementării Acordului de Asociere cu UE, lucrul acesta l-am spus de mai multe ori; eu sunt pentru relații bune cu Occidentul, cu vecinii. Deci, aici care luptă geopolitică? Noi nu alegem între Rusia și Europa, pentru că atât timp cât actualul președinte, unul din favoriții acestui curs, pentru că dacă o să luăm votul în interior, fără diasporă, eu am depășit cu mult contracandidatul meu, dacă luăm în calcul opinia cetățenilor din Republica Moldova. De aceea poziția actualului președinte e să continuăm tot ce avem cu Uniunea Europeană, implementarea Acordului.”

Europa Liberă: O să vorbim despre relația pe care trebuie s-o aibă Republica Moldova și cu Estul, și cu Vestul, dar pentru că ați amintit despre votul din diasporă, ați încercat să proboziți într-un fel cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate.

Igor Dodon: „Categoric nu. Eu am văzut...”

Europa Liberă: Înainte de a veni la această discuție, m-am uitat la remitențele care vin din străinătate și aproape două miliarde au intrat în Republica Moldova anul trecut, asta însemnând a patra parte din PIB.

Igor Dodon: „Câte din UE și câte din Rusia?”

Europa Liberă: Dar Dvs. v-ați adresat la diaspora și din Est, și din Vest.

Preferințele sunt diferite, ale celor din afara țării, în special din Occident, și ale celor din interior

Igor Dodon: „Eu cunosc foarte bine cifrele ca economist și ca fost ministru al economiei. Haideți să explicăm lucrurile. Noi suntem foarte bucuroși că avem cetățenii Republicii Moldova care sunt activi în interiorul țării și în afara țării. Eu am spus foarte clar: preferințele sunt diferite, ale celor din afara țării, în special din Occident, și ale celor din interior. Asta-i realitatea și asta au arătat și alegerile acestea, asta au arătat și patru ani în urmă cum a votat în mare parte diaspora occidentală, dar ei sunt ai noștri. Sarcina noastră, sarcina mea pe viitor în funcția de președinte, în funcția de lider al celui mai mare partid politic, care în orice caz va avea poziția sa foarte clară și de socialiști va depinde următoarea conjunctură politică, este că noi trebuie să facem tot posibilul să-i convingem să vină acasă. Sunt oameni cu experiență, tineri cu experiență, care au făcut școală bună în afara țării sau care au activat în domenii în care nouă ne trebuie aici specialiști. Eu nu exclud și eu mă gândesc la acest lucru că voi veni cu o propunere de un program așa cum a fost, apropo, în Portugalia. În Portugalia plăteau 5.000 de euro cetățenilor portughezi care munceau în afara țării, așa-numita diasporă, pentru a-i aduce acasă la o anumită etapă, pentru că aveau nevoie de ei în interior. Iaca ce trebuie să facem noi, guvernul. Și eu cred că noi cu așa programe o să ieșim, ca să încercăm să-i aducem acasă, să le creăm aici posibilități. De aceea interpretările acestea, eu am văzut interpretările că Dodon se dezice ș.a.m.d. Categoric nu.”

Europa Liberă: Dar acum declarația Dvs. e interpretată că ați fi ridicat un zid între cei rămași acasă și cei plecați în străinătate.

Votul a demonstrat că cei din țară și cei din afara țării votează altfel

Igor Dodon: „Nu poate fi ridicat niciun zid. La mine cumnatu-i în afara țării muncește, la mine vreo 30-40% din rude din satul Sadova muncesc în Padova în Italia. De aceea niciun fel de ziduri nu pot fi. Încă o dată vă spun: interpretări vor fi și încearcă să taie de acolo, să pună, să ia o frază și să spună că-i paralel, nu-i paralel ș.a.m.d. Poziția este una foarte clară – evident, votul a demonstrat că cei din țară și cei din afara țării votează altfel. Noi, indiferent cine va fi la guvernare, trebuie să facem tot posibilul să-i motivăm și să-i aducem acasă, pentru că-s ai noștri. Și pentru aceasta noi pregătim unele programe... Iaca, noi am lansat Programul PARE 1+1, da, cunoașteți?”

Europa Liberă: Da, un leu pune cel care aduce o investiție și un leu îi vine de la stat.

Igor Dodon: „Acel care se întoarce, pentru că PARE 1+1 este special pentru diasporă. Și astfel de programe trebuie mai multe lansate pentru ca să-i întoarcem acasă, acesta-i obiectivul nostru nr. 1, ca aici să fie, aici să muncească, aici să aducă valoare adăugată.”

Europa Liberă: Dar faptul că diferă votul celor rămași acasă și votul celor din străinătate ar avea o lămurire, pentru că cei din străinătate asta spun, că în țările unde activează legea este lege pentru toți, în fața legii sunt egali toți. Acolo statul încearcă să-și protejeze mai mult cetățenii, să le ofere pachete sociale, să aibă o pensie mai bună. Și asta e diferența care îi face să aibă altă opțiune, probabil?

Igor Dodon: „Adică votul din diasporă Dvs. confirmați că are o conotație mai mult geopolitică?”

Europa Liberă: Eu nu spun despre geopolitică, eu spun cum înțeleg oamenii în străinătate să trăiască.

Igor Dodon: „Eu sunt de acord cu ei, pentru că ei văd ce se întâmplă la ei, în țară membră a UE, de exemplu, și cred că ar fi bine să fie și acasă tot așa, dar repet încă o dată: noi trebuie să încercăm să-i aducem acasă. Nicăieri acum nu-i așa de ușor. Ce în Uniunea Europeană îi ușor? Uitați-vă ce se întâmplă – atacuri teroriste în Austria, pandemie ș.a.m.d., nicăieri nu-i ușor.”

Europa Liberă: Pandemie e și aici, în Republica Moldova.

Eu cred că marea majoritate a moldovenilor, indiferent unde se află, în suflet doresc să se întoarcă acasă

Igor Dodon: „Dar nu sunt carantinele care sunt acolo, nu este închisă economia total, nu este interzicerea de ieșire în stradă, ceea ce s-a început în Germania cu două zile în urmă sau ieri, mi se pare, sau restricții mai dure în Marea Britanie și în alte țări. Eu cred că marea majoritate a moldovenilor, indiferent unde se află, în suflet doresc să se întoarcă acasă. Iaca, eu sunt sigur în asta și noi trebuie doar să le oferim această posibilitate, să vină încoace, pentru că, indiferent cine va fi la guvernare – dreapta sau stânga –, problemele îs aceleași. Iaca ce trebuie să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diasporă, un lucru foarte important, că-i roșu el sau că-i galben sau că-i albastru culoarea partidului politic, problemele rămân aceleași. Problemele rămân pandemia, asta, asta, asta... Și faptul cum se numește – pro-european sau pro-rus – asta nu înseamnă că automat se vor rezolva problemele ca în Europa sau ca în Rusia, pentru că problemele trebuie să le rezolvăm noi aici. Și atunci când noi ne vom pune așa întrebarea, inclusiv cei care votează în Italia sau în Marea Britanie, sau în Germania să-și pună întrebarea: uite, bine, la calm, la rece, lăsăm geopolitica, lăsăm culorile politice, iaca este echipa cutare – Dodon cu echipa, este Maia Sandu cu echipa, cine ar putea în această situație complicată, foarte complicată, cine ar putea mai bine să facă față? Și atunci când o să punem argumentele, o să vedeți că echipa noastră are mai multe plusuri decât minusuri. Cu toate criticile care sunt, pentru că în a doua variantă – Maia Sandu – noi o să avem, vreți-nu vreți, o să fie o perioadă de destabilizare.”

Europa Liberă: De ce?

nu este majoritate în parlament care va conlucra cu președintele și cel mai probabil nu va fi

Igor Dodon: „Pentru că nu este majoritate în parlament care va conlucra cu președintele și cel mai probabil nu va fi. Și, în cazul acesta, vor fi blocaje, se va încerca scoaterea din funcție a guvernului și probabil nu se va reuși; se va încerca blocarea unor proiecte care vin de la guvern și atunci ajungem într-o perioadă de instabilitate care n-o să îmbunătățească situația.”

Europa Liberă: Dl Dodon, dar și acum majoritate parlamentară aproape că nu există, ea e mai mult pe hârtie?

Igor Dodon: „Ea există. De ce nu? Toate inițiativele guvernului sunt susținute; da, nu există majoritate parlamentară formalizată ca și coaliție, pentru că PSRM cu PD au 48 de voturi, dar mai sunt încă trei deputați, cel puțin așa a fost până nu demult, care au susținut majoritatea inițiativelor guvernului și ale președintelui și eu cred că această situație se va păstra și după data de 15 noiembrie.”

Europa Liberă: Dar, în funcție de cine câștigă mandatul de președinte, s-ar putea și în parlament lucrurile să arate cu totul altfel?

Igor Dodon: „Eu cred, din ceea ce știu eu și ceea ce muncim și noi, eu cred că în orice caz majoritatea parlamentară se va forma în jurul Partidului Socialiștilor, indiferent de ceea ce se va întâmpla pe data de 15.”

Europa Liberă: Și indiferent de cine va veni în această majoritate cu PSRM-ul?

Igor Dodon: „Eu nu cred că se va formaliza în timpul apropiat o majoritate clară în parlament, nu simt eu lucrul acesta. Cine cu cine? Ideal, eu am spus ieri în emisiune: varianta ideală din ceea ce avem, asta-i socialiștii cu dreapta. Facem majoritate, revenim la formula care a fost anul trecut, dar ea nu-i reală, pentru că nu va merge nimeni.”

Europa Liberă: Și dreapta spune categoric că nu mai revine în apa aceluiași bazin.

Igor Dodon: „Atunci, dreapta ce variante are – să meargă cu Candu și cu Șor?”

Europa Liberă: Din contra, eu aud din tabăra lor că dvs., socialiștii ar putea să facă o înțelegere cu deputații Partidului „Șor”.

Igor Dodon: „De aceea și v-am spus că eu nu văd cum va fi o majoritate parlamentară în timpul apropiat, de aceea cel mai probabil după alegerile prezidențiale o să fie sau un guvern minoritar, pe o anumită perioadă, noi am discutat acest lucru cu Dvs., sau o să fie o coaliție solidă, dar între partide care au mandate în parlament, dar aici fără socialiști eu nu văd nicio șansă, sau se va merge la alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Dar dacă crește numeric fracțiunea Partidului „Șor”, atunci ar putea totuși socialiștii să bată palma cu ei?

Igor Dodon: „Noi nu examinăm o astfel de coaliție și eu am menționat acest lucru de mai multe ori. Noi, cum am anunțat și anterior, examinăm o posibilă coaliție între partidele socialist, democrat, PAS, PDA, poftim, coaliție largă, posibilă. Fără Partidului Socialiștilor o astfel de coaliție nu-i posibilă.”

Europa Liberă: Dar și cu democrații se pare că lucrurile nu stau chiar bine, pentru că și exponenții guvernamentali aud că ar putea să facă unii un pas înapoi, iar pe de altă parte ați spus și Dvs. că în parlament practic majoritatea PSRM-PDM nu mai întrunește numărul suficient de voturi?

Dacă PD-ul va lua o decizie să facă un pas într-o parte sau în alta, asta-i decizia lor

Igor Dodon: „Dacă PD-ul va lua o decizie să facă un pas într-o parte sau în alta, asta-i decizia lor, e unica șansă de a se menține și trebuie să vină cu o poziție clară - sau cu socialiștii, sau se duc în dreapta. Eu nu văd pentru ei variante în dreapta, dar dacă vor lua o decizie, să o ia, asta-i decizia lor. Noi o să stimăm astfel de decizie, dar aceasta nu înseamnă că este majoritate parlamentară, aceasta înseamnă retragerea oamenilor lor din guvern, din toate nivelurile de la guvernare și se merge înainte.”

Europa Liberă: Cel mai probabil lucrurile vor fi clare în parlament după ce se va afla rezultatul alegerilor prezidențiale.

Igor Dodon: „Eu nu știu când se va convoca parlamentul, noi am discutat...”

Europa Liberă: Și asta e o problemă, că dacă nu se întrunește trei luni în ședință...

Igor Dodon: „Dar când expiră trei luni?”

Europa Liberă: La 1 decembrie.

Igor Dodon: „Mai este până atunci...”

Europa Liberă: Dar de ce nu se întrunesc deputații?

Igor Dodon: „Păi, cine-i cu COVID, cine îi în teritoriu cu campania electorală, cine și unde.”

Europa Liberă: Dar aproape trei luni de zile totuși e o perioadă lungă, dl președinte?

Igor Dodon: „Eu nu cred că au fost ceva urgențe care nu au fost soluționate până la acest moment. Eu chiar am luat cunoștință, am avut luni ședință cu dl prim-ministru, cu dna speaker al parlamentului și am discutat acest subiect. De aceea urgențe imediate că trebuie de convocat parlamentul în această perioadă, din câte îmi spun ei, în primul rând, dl prim-ministru, pentru că cunoaște lucrurile mai bine, a spus că nu au fost. Au să se convoace până pe 15 sau se vor convoca după, o să vedem.”

Europa Liberă: Vedeți că forma de guvernare în Republica Moldova rămâne a fi cea parlamentară și dacă parlamentul atâta timp nu se întrunește în ședință...

Igor Dodon: „Dar de ce atunci, dacă-i parlamentară, spunem că o să fie la răscruce Moldova în alegerile prezidențiale? Vedeți, revenim la ceea ce am spus eu mai înainte?”

Europa Liberă: Lucrurile sunt complicate în Republica Moldova.

E mai mult o luptă simbolică pentru unii și pentru alții

Igor Dodon: „E o luptă simbolică, e mai mult o luptă simbolică pentru unii și pentru alții. Eu sincer vă spun, eu am avut ședință cu activul zilele acestea, am avut mai multe întrevederi, eu cred că noi vom învinge în turul doi. Din ceea ce avem la această etapă, eu văd calculele, știu mobilizarea, înțeleg resursa suplimentară de mobilizare pe dreapta, înțeleg resursa suplimentară de mobilizare pe stânga, înțeleg cam care ar fi resursa în diasporă și nu pot s-o subevaluez, pentru că, practic, în turul întâi anul acesta ei au scos ceea ce a fost în turul doi anul trecut. Eu cred că noi vom învinge în aceste alegeri.”

Europa Liberă: De unde veți extinde bazinul electoral? E o problemă și pentru Dvs., și pentru contracandidata Dvs., Maia Sandu.

Igor Dodon: „Asta depinde de strategiile fiecărei echipe. N-o să deschidem strategiile pentru toți, dar la sigur nu cu fraudarea alegerilor, pentru că cei care strigau despre fraudare două-trei săptămâni și băteau clopotele la toate televiziunile acum au tăcut, pentru că le convine scorul electoral. Dar poate noi special așa am făcut?”

Europa Liberă: Dar de ce ați fi făcut special?

Igor Dodon: „Alegerile sunt recunoscute. Care a fost sensul să-i mobilizăm la maximum pe ai noștri, dacă știam că o să fie turul doi? Calm, liniștit, tot normal...”

Europa Liberă: Dvs. discutați cu cineva din cei care nu au reușit să treacă în al doilea tur de scrutin, cel puțin cu cei de pe stânga sau și cu cei de pe dreapta?

Noi nu avem discuții oficiale nici cu cei de pe stânga, nici cu cei de pe dreapta

Igor Dodon: „Noi nu avem discuții oficiale nici cu cei de pe stânga, nici cu cei de pe dreapta. Dacă ar fi fost, aveam să vă informăm.”

Europa Liberă: Adică, nici cu Violeta Ivanov, nici cu Renato Usatîi nu discutați și nici cu cineva din anturajul lor?

Igor Dodon: „Nu avem discuții oficiale la acest subiect...”

Europa Liberă: Dar neoficiale ar exista?

Igor Dodon: „...nici cu cei din stânga, nici cu cei din dreapta. Dar neoficiale, de ce să comentez eu ceea ce se vorbește în târg? Noi țintim cei care au ieșit la vot, alegătorii, cetățenii Republicii Moldova, care trebuie să conștientizeze, și mă întorc a câta oară la același lucru foarte simplu – ce se întâmplă în varianta nr. 1 și ce se întâmplă în varianta nr. 2. Și se ia o decizie, o decizie conștientă, asumată, să spunem: eu îmi asum asta, iar eu îmi asum asta. Și eu cred că o să vedeți surprize în turul doi.”

Europa Liberă: Ce fel de surprize?

Igor Dodon: „Eu cred că vor vota împotriva Maia Sandu și mulți de pe dreapta, din ceea ce cunosc eu, o să fie și de stânga care vor vota împotriva lui Dodon la alegeri.”

Europa Liberă: Apropo, știți că mesajul anti-Dodon a prins în rândul cetățenilor? Cel puțin în două municipii, unde am fost eu în data de 1 noiembrie - la Orhei și la Bălți -, am discutat inclusiv cu alegători de limbă rusă și ei spuneau că nu își vor da votul pentru Igor Dodon, pentru că sunt foarte supărați că a făcut multe promisiuni și foarte puțin ați reușit să materializați în fapte.

Igor Dodon: „De promisiuni eu nu o dată am spus și raportul l-am făcut și l-am transmis, l-am dat la toți. Mesajul anti-Dodon a fost la toți în această campanie.”

Europa Liberă: Eu zic despre aceste două municipii.

Igor Dodon: „La toți a fost, la toți oponenții mei și el nu a prins atât de tare cât își doreau unii, pentru că în interiorul țării noi am depășit cu mult oponenții noștri. De aceea, eu cred că în al doilea tur, oamenii vor fi mult mai deciși și nu se vor uita la etichete anti-cutare sau anti-cutare, omul se va gândi concret pentru el personal, ce va fi dacă va președinte o persoană sau alta. Și o să vedem votul și în nordul țării, o să vedem votul și în sudul țării, o să vedem votul și în centru, vom vedea și votul în Chișinău.”

Europa Liberă: Renato Usatîi zicea că Igor Dodon și-ar fi temperat mesajul și nu-l mai atacă atât de dur, așa cum a făcut-o anterior, asta însemnând că totuși ați vrea să îmblânziți votanții dlui Usatîi?

Igor Dodon: „Renato Usatîi nu este în turul doi, așa cum a sperat. De aceea despre cei care nu sunt în lupta electorală ori vorbești de bine, ori nu vorbești deloc. Pentru ce să-l ataci pe cel care deja nu este în cursa electorală? Și eu n-am atacat pe nimeni până acum, în primul tur n-am atacat pe nimeni, doar atunci când eram provocat. Acum este clar: este lupta dintre doi candidați. Ce avem noi cu ceilalți, de pe dreapta sau de pe stânga? Avem nu cu candidații, eu pot să-l stimez sau pot să nu-l stimez pe un candidat sau altul, dar eu stimez alegătorii care au votat pentru acest candidat, indiferent că sunt pentru mine sau împotrivă, pentru că ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cel care a votat pentru dreapta, pentru cine acolo, pentru Țîcu, Chirtoacă ș.a.m.d., e clar că ei ori vor vota pentru dreapta, ori nu vor ieși la vot, dar ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova și eu trebuie să le stimez opțiunea. De aceea, eu am fost foarte atent și temperat în toată campania electorală, îmi stimez oponentul politic și am felicitat-o pentru ieșirea în turul doi. Nu am văzut aceeași felicitare din partea d-nei, care spunea că nu dă mâna cu Dodon ș.a.m.d. Îi stimez pe toți ceilalți candidați, concurenți, au avut unii o prestație mai bună, alții mai proastă, dar sunt în spatele lor cetățeni care i-au susținut și noi trebuie să stimăm opinia tuturor cetățenilor. Aceasta este poziția mea.”

Europa Liberă: Eu am să citez din câteva declarații pe care le-ați făcut Dvs. imediat după ce s-au aflat rezultatele primului tur de scrutin și ați spus că eventual, dacă Maia Sandu câștigă, atunci va sta cu mâna întinsă și va cerși credite din partea Uniunii Europene. Vreau să vă întreb foarte sincer, ca economist credeți că fără asistența din afară și, în primul rând a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii, Republica Moldova ar fi avut șanse de izbândă să supraviețuiască economic?

Noi avem nevoie de a atrage agenți economici încoace cu investiții

Igor Dodon: „Știți, eu am o poziție și am spus-o de mai multe ori: dați-ne undița, dar peștele îl vom prinde noi singuri. Noi avem nevoie de oportunități, noi avem nevoie de piață, noi avem nevoie de a atrage agenți economici încoace cu investiții, evident că avem nevoie și de împrumuturi externe pentru infrastructură și pentru a da o nouă șansă economiei, pentru că noi în acești 29 de ani de independență, indiferent cine a fost la guvernare, în mare parte am distrus tot ce a fost construit în timpul Uniunii Sovietice, economic eu vorbesc, lăsăm ideologia într-o parte, noi am tăiat uzinele, fabricile și le-am dus la fier uzat. Noi, uitați-vă, în fiecare centru raional ceea ce era din timpul sovietic noi am distrus și noi practic la nivelul PIB-ului suntem cu 20% mai jos decât ceea ce am avut la începutul anilor ‘90. Puține țări o să găsiți, chiar în fosta Uniune Sovietică, care au așa rezultate „bune”.”

Europa Liberă: Reproșul oponenților Dvs., câți ani v-ați aflat la guvernare?

Igor Dodon: „O secundă... În mandatul de patru ani sunt la guvernare de 11 luni, hai să spunem real, cu atribuții depline, pentru că doi ani și jumătate suspendau președintele când ceva nu le plăcea, pe urmă și cinci luni le-am dat tot la dreapta, absolut tot, tot guvernul.”

Europa Liberă: Dar pe timpul guvernării comuniste câți ani ați fost?

Igor Dodon: „...Vă spun, sunt 11 luni. Pe timpul guvernării comuniste, eu am fost din 2006 ministru până în 2009. Și atunci a fost cel mai mare număr de investiții străine care a venit în Republica Moldova, în anul 2008, și eu am promovat impozitul pe venit zero ș.a.m.d. Oponenții mei sau oponenta mea, dacă o să luăm ca asta, începând cu 2005 când era viceministru și a fost cu mine în Ministerul Economiei și pe urmă în Cancelaria de Stat în guvernul, în 2006, în Guvernul Tarlev, dacă nu greșesc, lucra în Cancelaria de Stat, de aceea aici dacă o să numărăm anii sau nu, nu știu unde o să ajungem și cine mai mult, dar...”

Europa Liberă: Întrebarea mea era alta.

Igor Dodon: „O secundă, nu săriți peste alții... Adică, noi am distrus în 29 de ani foarte mult. Evident că pentru a restarta, pentru a da un nou imbold nouă ne trebuie resurse enorme, resursele acestea enorme noi în țară nu le avem. Și toate țările, marea majoritate a țărilor din Balcani, unii care au devenit membri ai Uniunii Europene, uitați-vă la Ungaria, în anii ‘90 au luat investiții, credite enorme externe pentru a investi în economie. De aceea răspunsul la întrebarea Dvs. - avem nevoie sau nu? Evident că avem nevoie, dar nu pentru consum curent, nu pentru salarii/pensii, nu pentru a da ONG-urilor pentru a face așa-numitele reforme democratice sau inițiative în societatea civilă, dar pentru a lua aceste mijloace și a le investi în drumuri, în infrastructură, în apă și canalizare pentru condiții de viață, în crearea platformelor industriale – iaca de ce avem noi nevoie.

Eu consider că noi trebuie să investim în economie mai mult, nu în societatea civilă

Și aici abordarea este diferită între noi, pentru că oponenții noștri văd că trebuie să luăm bani pentru a susține societatea civilă și a crește nu știu ce ONG-uri care și așa au bugete, uitați-vă, ies multe studii în ultimul timp de zeci și sute de milioane de dolari. Părerea mea, da, noi avem nevoie de suport, dar pentru a investi în economie, banii aceștia să creeze locuri de muncă, să creeze valoare adăugată pentru ca noi să creăm alte motoare de creștere pe intern decât împrumuturile externe și banii din diasporă. Noi acum motoare... Ce înseamnă motoare? Adică ceea ce ar impulsiona activitatea economică, noi pe intern practic nu avem, economia e în starea în care este, agricultura depinde de secetă sau dacă e un an bun și suntem vulnerabili și în dependență de situația de pe piețele externe și noi ca motoare ce avem? Acele două miliarde de dolari de la remitențele care sunt în scădere, pentru că oamenii și-au luat familiile încolo deja și nu mai transferă banii acasă și vor fi în scădere mai departe remitențele.”

Europa Liberă: Pe timpul pandemiei au crescut transferurile...

Igor Dodon: „Au crescut transferurile pe timpul pandemiei, pentru că oamenii au venit acasă, o parte, și i-au ajutat mai mult pe cei apropiați, dar dinamica ultimilor doi, trei, patru ani, remitențele sunt în scădere, investițiile străine directe pe timpul guvernărilor precedente nu au crescut, creditele au rămas, dar asta nu-i soluție, pentru că creditele trebuie să le întorci, dar pentru a crea alte motoare noi trebuie să investim în economie, nu în consum.”

Europa Liberă: Deci, eu încă o dată vă întreb: asistența din Occident a menținut economia Republicii Moldova și statul Republica Moldova?

Igor Dodon: „Asistența din extern, indiferent de unde vine, este necesară pentru a da noi posibilități de dezvoltare economică în Republica Moldova, dar am spus că noi cu oponentul meu avem diferite viziuni în ceea ce ține de această asistență. Eu consider că noi trebuie să investim în economie mai mult, nu în societatea civilă, cu toată stima de societatea civilă și de ONG, ei își au domeniul lor, ei îs bravo, fac bani mari, dar eu vreau ca banii aceștia să-i investim în economie.”