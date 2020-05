Igor Dodon: Avem trei scenarii (VIDEO)

Criza epidemiologică ar putea să se suprapună cu o criză politică, după ce tot mai mulți deputați democrați au renunțat să sprijine guvernarea, iar constituirea unei noi majorități parlamentare pare puțin probabilă, declară Europei Libere preşedintele Igor Dodon, care anticipează trei scenarii.

Europa Liberă: Avem acest dialog acum, în plină încă criză epidemiologică, dar și un început de criză politică. Ce cântărește mai greu - criză epidemiologică sau cea politică?

Igor Dodon: „Acum toți oamenii de bună-credință speră că le va ajunge minte la politicieni să nu arunce țara într-o criză politică, pentru că noi avem pandemie, avem criza legată de coronavirus, cu regret, și ea nu se va finaliza atât de repede, va dura, pot să înțeleg, avem criză economică în plină desfășurare și va fi doar în creștere. Noi am finalizat astăzi a 11-a sau a 12-a întrevedere cu diferite sectoare. Astăzi am stat cu transportatorii. Ei activează la nivel de 25-30% din cifrele care erau, mai avem și seceta. Imaginați-vă încă o criză politică, ceea ce își doresc oponenții noștri politici – jos guvernul, numirea altuia ș.a.m.d. Eu cred că, în cazul că se ajunge și la acest scenariu, atunci vom avea jumătate de an, a doua jumătate de an teribilă în Republica Moldova.”

La acest moment este o majoritate parlamentară solidă...

Europa Liberă: Ați anunțat data de 1 noiembrie drept ziua alegerilor prezidențiale. Am înțeles că deputații socialiști au și mers să înregistreze o hotărâre prin care această dată va rămâne?

Igor Dodon: „De ce am propus 1 noiembrie? Pentru că există riscul ca în toamnă să avem al doilea val de pandemie. De aceea, ca să nu suprapunem, să nu avem probleme legate de pandemia de coronavirus, am hotărât să fie data cea mai apropiată. De ce nu în octombrie? Cineva m-a criticat că ar fi trebuit să facem pe 24 sau 25 octombrie, dar în cazul acesta campania electorală ar începe în luna august, dar eu cred că mai bine să înceapă perioada electorală la 1 septembrie, sunt 60 de zile până la 1 noiembrie.”

Europa Liberă: Dar sunteți sigur că acele condiții sanitare vor permite desfășurarea scrutinului?

Igor Dodon: „Eu sper că vor permite, pentru că consider că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în anul acesta și nu trebuie transferate pentru anul următor.”

Europa Liberă: Cât de mult se clatină majoritatea parlamentară, pentru că, din ceea ce observăm în parlament, continuă să treacă deputații dintr-o fracțiune în altă? Vă este clar dacă va fi această majoritate parlamentară până la alegerile prezidențiale, de exemplu?

Igor Dodon: „La acest moment este o majoritate parlamentară solidă, 54-55 de deputați, dacă cineva încă din deputați independenți, aleși independenți, nu care au devenit independenți prin transfugi, 54-55 de mandate pentru susținerea unui guvern eu cred că este o majoritate parlamentară solidă. Dacă o să luăm și o să ne uităm în ultimii ani, chiar pe toată politica moldovenească, noi am avut numai de câteva ori când comuniștii au avut 71 singuri, iar noi am avut 56 singuri, dar aici avem 55, două partide care, în principiu, înseamnă o majoritate bună pentru a susține guvernul. Și noi în continuare avem trei scenarii. Primul scenariu este că această majoritate parlamentară se menține și guvernul are voturi suficiente în parlament pentru inițiativele pe care urmează să le promoveze. Acest scenariu este destul de realist.”

Europa Liberă: Se menține până la 1 noiembrie?

Am avut o discuție și cu conducerea Partidului Democrat, unde am discutat ce facem mai departe...

Igor Dodon: „Se menține pe parcursul perioadei următoare. Poate chiar și toți trei ani de mandat, câți i-a mai rămas acestui parlament. Al doilea scenariu – nu se mențin 51 de deputați împreună. Și vreau să vă spun că în cazul acesta, pentru a încerca să formeze o altă majoritate parlamentară, trebuie să plece din această majoritate care este acum șase deputați, pentru că în parlament acum sunt 101 deputați, unu e în căutare internațională și nu cred că o să vină în parlament pentru a vota pentru guvernul Maiei Sandu sau lui Năstase, sau Candu. Adică, noi avem în parlament 100 de deputați, înseamnă că trebuie 51 din 100 și ceilalți au să rămână cu 49. Noi avem acum 55, înseamnă că trebuie să plece șase persoane. Eu nu cred că lucrul acesta-i real în condițiile pe care le cunosc eu, pentru că vreau să vă spun că chiar ieri am avut o discuție cu fracțiunea noastră separat și am avut o discuție și cu conducerea Partidului Democrat, unde am discutat ce facem mai departe – există majoritate, nu există? Socialiștii cum au fost 35, acum sunt 37, este o echipă consolidată și așa va fi și în continuare. Adică al doilea scenariu ar fi că apare altă majoritate parlamentară care numește un alt guvern, îl dă jos pe acesta și numește altul. Va fi foarte dificil să găsească încă șase deputați și va fi și mai dificil, chiar dacă dau jos Guvernul Chicu, să numească alt guvern. Vor să încerce, în primul rând sunt foarte multe prevederi legislative, hotărâri ale Curții Constituționale care nu este clar ce se întâmplă în cazul acesta – e obligat sau nu este obligat președintele să semneze candidatura pe care i-o propun, pentru că este hotărârea Curții Constituționale din 2016, care spune că e obligat, dar făcând trimitere la aceea că președintele țării este ales de parlament, acum avem președintele țării ales de popor, adică intrăm în anumite discuții juridice...”

Europa Liberă: Și atunci ar putea să ajungă disputa la Curtea Constituțională și în funcție de răspunsul, verdictul Înaltei Curți…

Igor Dodon: „Putem să ajungem la un anumit ping-pong, dar să presupunem, al doilea scenariu - apare alt guvern care trebuie să-și asume responsabilitatea de situație...”

Europa Liberă: Dar de ce ați spus că ar fi mai ușor de dat jos actualul guvern și mai greu de instalat altul?

Igor Dodon: „Pentru că, de obicei, împotrivă se unesc toți, când mergi împotriva cuiva – te unești, dar când pentru ceva – e foarte dificil. Și eu vreau să văd cum dna Maia Sandu, Andrei Năstase vor face coaliție neformală împreună cu Șor și cu Candu. Mai mult ca atât, ei trebuie să semneze împreună pentru…”

Europa Liberă: Eu am auzit voci care spuneau că niciun fel de angajament nu trebuie să-și asume nimeni.

Vreau să văd cum dna Maia Sandu, Andrei Năstase vor face coaliție neformală împreună cu Șor și cu Candu...

Igor Dodon: „Altfel, președintele nu va înainta candidatura primului ministru. Hotărârea ceea care, dacă o să încerce să o interpreteze, președintele poate fi obligat, dacă vor semna, lasă să semneze împreună Șor, Candu, Maia Sandu și Andrei Năstase și pe urmă noi vom vedea. Acesta este al doilea scenariu care, în orice caz, al doilea scenariu, chiar dacă numesc, trecem toate procedurile, el nu va dura mai mult de două-trei luni, pentru că în așa zooparc să guvernezi împreună și să ai posibilitatea să promovezi legi, nu văd cum. Eu am experiența de conlucrare, de creare a coaliției cu dreapta, când noi eram 35-36 beton socialiști și în partea ceea era Blocul ACUM, care se considera că sunt împreună, le-am oferit Blocului ACUM tot guvernul și știm cu ce s-a finalizat și conflictele care erau, dar acum ar fi vorba de 51 de deputați, să presupunem, unde sunt foarte diferite persoane și impactul, eu am văzut declarațiile dnei Maia Sandu, impactul și riscurile, și penalitățile politice din partea oamenilor vor fi foarte mari. Și eu cred că opoziția în acest scenariu va fi foarte bine pregătită să-i taxeze și îi va taxa dur: și la alegeri prezidențiale, pentru că în cazul acesta un candidat de opoziție deja la prezidențiale are toate șansele să învingă din primul tur, și la eventualele alegeri parlamentare, care la sigur vor fi anticipate în cadrul scenariului numărul doi, pentru că această coaliție nu se va menține. Și avem scenariul numărul trei care presupune Guvernul interimar Chicu, dar alegeri parlamentare anticipate. Ideal ar fi ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc odată cu prezidențiale. Eu știu argumentele, a stat dl Tănase aici, cunosc toate...”

Europa Liberă: Da. Adică că 8 mai ar fi fost data-limită pentru a se declanșa alegerile parlamentare anticipate.

Igor Dodon: „Dna Valentina, eu cunosc foarte bine, știu toate argumentele, și hotărârea din 2015, și tot absolut. Eu cred că, dacă ar fi o decizie politică a acestor patru, eu vorbesc de patru partide sau cel puțin două-trei din ele, că se dorește ca să fie alegerile împreună, atunci soluția juridică s-ar găsi, dacă ar fi Maia Sandu, Andrei Năstase, Greceanîi, Filip, împreună toți patru, dacă ei admit că acest parlament să se transforme în parlament cum a fost în timpul lui Plahotniuc, când deputații fug din fracțiuni și acum se bucură că fug de la democrați, dar mâine o să înceapă a fugi de la ei, tot spre Șor, spre Candu, pentru că aceasta este o practică foarte periculoasă și dacă ei admit ca acest parlament să funcționeze în continuare, atunci să-și asume și riscurile. Dacă consideră că poate și trebuie să fie oprit aceasta, noi deja avem peste 10% de deputați transfugi în acest parlament.

Din punctul de vedere al intereselor Republicii Moldova, cel mai bun scenariu e numărul unu, când există majoritate parlamentară solidă și Guvernul Chicu...

Dacă admit acest lucru, să se întâlnească, să se consulte cu Curtea Constituțională, să găsească o soluție, să vină la președinte, dacă e cazul, eu pot să-i convoc pe toți și să spun: hai să găsim o soluție. În cazul acesta ce ar fi? Alegerile anticipate sau în perioada imediat următoare, în două, trei, patru luni sau după finalizarea alegerilor prezidențiale, depunerea jurământului de președinte, după aceea se dizolvă parlamentul și se merge la alegeri parlamentare anticipate în prima jumătate a anului viitor. Din punctul de vedere al intereselor Republicii Moldova, ținând cont de pandemie și de tot absolut, cel mai bun scenariu e scenariul numărul unu, când există majoritate parlamentară solidă și Guvernul Chicu în condiții foarte dificile a făcut față și gestionează această situație, dificilă situație, și cu pandemia, și cu criza economică, și cu seceta, Guvernul Chicu o poate gestiona și aceste două partide care susțin Guvernul Chicu pot asigura o anumită stabilitate și echilibru. Altă combinație de majoritate parlamentară între patru grupări diferite, între două partide și două grupări, situația nu o va gestiona.”

Europa Liberă: Adversarii Dvs. politici vă învinuiesc că aveți atâtea reproșuri la adresa transfugilor și vă amintesc că chiar Dvs. ați fost transfug, când ați părăsit Partidul Comuniștilor.

Igor Dodon: „Noi niciodată nu am spus că nu a fost lucrul acesta, s-a întâmplat acest lucru la acea etapă, eu nu am aderat nici la un fel de majorități parlamentare. Eu consider că a fost o decizie corectă la acea etapă, dar eu cred că ar fi ideal ca clasa politică să găsească o formulă juridică cum ar interzice această practică de transfugi în Parlamentul Republicii Moldova. Dacă va fi găsită o soluție juridică, eu vă promit că eu voi susține.”

Europa Liberă: Andrian Candu a început să scoată câte o carte și să spună că Igor Dodon ar avea multe păcate și să-și amintească cum a fost ales președinte și că ați fi luat totuși bani atunci când s-a votat pentru Nicolae Timofti și că în viitorul apropiat ar putea să mai apară încă multe-multe alte dezvăluiri care ar putea să vă afecteze imaginea.

Igor Dodon: „Nu doar el face astfel de declarații, foarte mulți îl atacă pe președintele și politicianul Igor Dodon în ultimul timp, și acest lucru va continua. Eu am spus că încă nu am decis să merg la prezidențiale și de aceea ei mă atacă, și eu înțeleg de ce. De aceea, atacuri de acest tip vor mai fi, încercarea de a mă speria cu ceva a mai fost și în trecut, un an în urmă, pe data de 8 iunie, când noi am decis să facem coaliție de dreapta, vă aduceți aminte, atunci tot au fost învinuiri, compromaturi ș.a.m.d. Eu am dat dovadă de verticalitate și am mers înainte, de aceea mesajul către oponenții mei politici: nu încercați, că nu o să reușiți să ne speriați cu ceva, noi avem poziția noastră foarte clară, președintele țării își va duce mandatul până la capăt, va decide sau nu să participe la alegerile prezidențiale – vom vedea, mai avem timp până la 1 septembrie. Până la 1 octombrie, dacă vor fi alegerile la 1 noiembrie, eu am timp să mă determin până la 1 octombrie pentru a lua decizia finală și timpul va arăta. De aceea, unele reacții emotive din partea oponenților, unele vociferări ale altora din spate, unele încercări de a ne arăta că, iaca, noi nu știu ce avem și nu știu cum – nu ne sperie pe noi. Noi avem ferm poziția noastră, mergem înainte, încercăm să asigurăm stabilitatea, ne-a reușit până la această etapă, sper că ne va reuși și în continuare.”

Europa Liberă: Credeți că în instanță se va reuși să fie probate toate aceste atacuri care vi se aduc?

Unele reacții emotive din partea oponenților, unele vociferări ale altora din spate nu ne sperie pe noi...

Igor Dodon: „Nicio șansă, pentru că ele nu corespund realității și acest lucru l-am spus de mai multe ori.”

Europa Liberă: De ce atunci atât de insistent se acreditează această idee că Igor Dodon ar fi luat bani când l-a votat pe Timofti?

Igor Dodon: „Pentru că toți se pregătesc de alegeri prezidențiale, dna Valentina, și toți înțeleg că acum politicianul cu șansele cele mai mari este actualul președinte și de aceea toți lovesc în el. Iaca, dacă eu o să intru acum în dezbateri cu Candu, cu Șor, cu Usatîi, cu toți, pentru dânșii acesta este un plus foarte mare, pentru că intră în dezbateri cu cel care are șansele cele mai mari, de aceea, lucrul acesta va continua. E clar că-i neplăcut, nu-i simplu. Evident că și în acest an va fi campania destul de dură, dar va trece și aceasta, viața nu se termină aici.”

Europa Liberă: Dar în 2016 v-a ajutat Vladimir Plahotniuc să câștigați mandatul?

Igor Dodon: „El atunci a declarat public că el a susținut-o pe Maia Sandu.”

Europa Liberă: A declarat una, dar tot mai multe voci spuneau că în realitate s-a întâmplat cu totul altceva?

Igor Dodon: „Dna Valentina, haideți să reieșim din aceasta, ce au spus că ei au susținut candidatul de dreapta...”

Europa Liberă: Candidatul de dreapta a zis că nu are nevoie de voturile PD, pentru că nu joacă corect.

Igor Dodon: „Și noi am spus că nu avem nevoie de voturile lor.”

Europa Liberă: De ce preferați să anunțați pe ultima sută de metri dacă veți candida sau nu la alegerile din toamnă?

Igor Dodon: „Pentru că avem foarte multe alte sarcini acum care ne stau în față, pentru că avem pandemia pe care trebuie să o gestionăm, pentru că avem criza economică pe care trebuie să o gestionăm, pentru că avem seceta și oamenilor acum nu le arde de alegeri.”

Europa Liberă: Ați anunțat că joi va fi convocată ședința Consiliului Suprem de Securitate, ați spus și ce probleme vor fi discutate, inclusiv furtul miliardului, soarta aeroportului, dar aceste chestiuni au figurat deseori pe agenda acestui consiliu?

Igor Dodon: „Chiar astăzi înainte de a veni încoace am semnat ordinea de zi. Sunt câteva întrebări – furtul miliardului, aeroportul, schemele de contrabandă... Am văzut un milion și jumătate de euro prinși la vamă și eu acum am propus: haideți să punem subiectele acestea la Consiliul Suprem de Securitate, să chemăm toate structurile, să ne explice ce se întâmplă. De aceea acesta este al treilea subiect și al patrulea subiect care va fi discutat joi la Consiliul Suprem de Securitate ține de situația pandemică, pentru că ne apropiem de sfârșitul perioadei de urgență, data de 15 mai. Când am început perioada de urgență, a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate, de aceea suntem la sfârșit și acesta va fi un subiect separat pe agenda de joi.”

Europa Liberă: Dacă ar fi să le spuneți cetățenilor o informație clară despre soarta acestui miliard dispărut, ce le-ați spune, pentru că atunci când ați venit la cârma țării în 2016, ați spus că printre priorități va fi inclusiv identificarea celor care au jecmănit țara?

Igor Dodon: „În ultimul timp avem progrese în acest sens...”

Europa Liberă: Cine le cunoaște?

Cred că activizarea unora inclusiv din deputații din parlament este frica față de aceste progrese...

Igor Dodon: „Eu nu pot să spun mai multe detalii, pentru că ține de activitatea procuraturii, secretul anchetei, vedem ce o să spună joi colegii din organele respective și mai departe ei vor face public ceea ce se poate de făcut public, dar din câte cunosc eu, există progrese în acest sens.”

Europa Liberă: Dar și după ședința Consiliului o să faceți declarații și iarăși colegii jurnaliști o să vă întrebe: ce noutăți află opinia publică de la președinte pe acest caz?

Igor Dodon: „Am spus că sunt progrese și eu cred că activizarea unora inclusiv din deputații din parlament este frica față de aceste progrese, pentru că tot mai mult iese la iveală mai multe detalii și frânghia oricât s-ar învârti, se apropie acolo unde trebuie să se apropie. De aceea, activitatea merge, din câte sunt informat în calitate de președinte al Consiliul Suprem de Securitate și în acest sens am unele doze așa, atente, de optimism, dar o să vedem joi mai multe detalii și eu cred că va urma nu doar joi, va fi și în continuare.”

Europa Liberă: Discuțiile în jurul Aeroportului Chișinău nu încetează. Și astăzi în cadrul unei comisii de specialitate din parlament s-a revenit la acest subiect. Ce se mai întâmplă?

Igor Dodon: „Subiectul va fi discutat joi.”

Europa Liberă: Până atunci, ce ne puteți spune?

Igor Dodon: „Doar atât.”

Europa Liberă: Că va fi discutat și că acolo se întâmplă ceva? Ce se întâmplă?

Igor Dodon: „Se mișcă lucrurile în direcția pozitivă...”

Europa Liberă: Ar putea să fie desfăcut contractul cu cel care l-a...

Igor Dodon: „...conform intereselor statului Republica Moldova. Obiectivul nostru este ca acest obiectiv strategic să revină în gestiunea exclusivă a statului și el va reveni. Și eu cred că noi suntem pe calea cea dreaptă în acest sens. Și, din nou, față de ceea ce am avut la sfârșitul anului trecut față de anul curent, există progres substanțial.”

Europa Liberă: Dar cu ce preț poate să revină în posesia statului acest obiectiv strategic?

Igor Dodon: „O să vedem.”

Europa Liberă: Nu vreți să ne spuneți acum?

Igor Dodon: „Nu pot să vă spun mai multe detalii decât ceea ce vă spun acum.”

Continuarea interviului cu președintele Igor Dodon va fi publicată în timpul cel mai apropiat.