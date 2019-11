Igor Dodon crede că structurile statului nu sunt pregătite pentru soluționarea politică a problemei transnistrene

Ce va urma după 3 noiembrie: declansarea anticipatelor sau continuarea guvernării de coaliţie PSRM - ACUM? Cine ar vrea să-şi subordoneze Procuratura Generală după Plahotniuc? Ce şanse există pentru o reglementare politică a diferendului transnistrean în timpul apropiat? Sunt câteva dintre întrebările adresate preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în studioul de la Chişinău al Radio Europa Liberă.

(partea a doua a interviului acordat vineri, 1 noiembrie 2019)

Europa Liberă: Dvs. în ultimul timp ați accentuat că e nevoie de remanieri guvernamentale. De ce? Și am văzut și unii miniștri care au obiecții la aceste declarații pe care le faceți Dvs.

Igor Dodon: „După data de 3...”

Europa Liberă: Până atunci nu spuneți nimic?

Igor Dodon: „Nu. Dar ce a mai rămas? Două zile.”

Europa Liberă: Deoligarhizarea e în ce stadiu acum?

Igor Dodon: „(Râde.) Ceea ce se întâmplă în unele instituții de stat, dna Valentina, deloc nu-mi place.”

Europa Liberă: Dar ce se întâmplă?

Igor Dodon: „Uitați-vă, chiar și ceea ce au făcut transportatorii astăzi, protestele. Noi ne ducem, ne înțelegem cu Federația Rusă, ne dau 1.250 de autorizații de acestea, ele ajung la Ministerul nostru al Economiei și acolo se vând cu 1.000 sau cu 500 de euro fiecare.”

Europa Liberă: Se vând acum sau s-au vândut până acum?

Igor Dodon: „S-au vândut până acum, din septembrie până acum. Oamenii au plătit 500-1.000 de euro pe una.”

Europa Liberă: Cui plătesc?



Igor Dodon: „Iaca și eu vreau să întreb cui. Ce fel de deoligarhizare e asta? Noi nu ne-am implicat în actul de guvernare, le-am dat toate ministerele, tot Guvernul. Ce se întâmplă? Ieri am fost...”

Europa Liberă: Și Dvs. nu aveți răspuns, ce se întâmplă?

Igor Dodon: „Eu nu am răspuns. Dar de unde să am răspuns? De unde să am eu răspuns? Am ridicat receptorul ieri, i-am sunat lui Kozak și-i spun: „Mai dați 500, că se blochează, îs drumurile blocate”. Avem nevoie de 5.000. Păi ridicați-vă, stimați parteneri de guvernare, prim-ministru, miniștri, mergeți și conveniți!”

Europa Liberă: Dl Brînzan, ministrul Economiei, a spus că chiar recent a vorbit cu dl Medvedev la summitul CSI referitor la acest subiect.

Igor Dodon: „Eu nu știu cu cine a vorbit și cum a vorbit, dar ieri am fost nevoit să intervin și am...”

Europa Liberă: Și s-a aplanat această problemă?

Igor Dodon: „Nu, pe o perioadă foarte scurtă, pentru că 500 îi de ajuns pe o săptămână.”

Europa Liberă: Și ce urmează?

Igor Dodon: „Urmează Guvernul să se ocupe de problemele acestea, ca să nu fiu eu nevoit iarăși să zbor la Moscova să mă înțeleg. Asta urmează, dar eu vreau ca aceste 500 care au să vină, las’ să se clarifice ce se întâmplă la dânșii acolo, cum ele se vând.”

Europa Liberă: Dar unii spun că Dvs. favorizați anumiți agenți economici.

Igor Dodon: „Cum îi favorizez?”

Europa Liberă: Aud și eu că Igor Dodon...

Igor Dodon: „Aberații, aberații! Cum îi favorizăm? Noi autorizațiile le dăm la Guvern. Ce noi le repartizăm? Și multe cazuri de acestea sunt. Eu nu vreau să vin cu toate, sunt foarte multe întrebări.”

Europa Liberă: Maia Sandu știți că a avut și ea o replică. Dacă Igor Dodon insistă pe ideea unei remanieri guvernamentale, să-l întrebăm și noi pe Igor Dodon ce face el.

Igor Dodon: „Ce fac eu în ce sens?”

Europa Liberă: Ca președinte, în 3 ani ce succese ați obținut, dacă sunteți nemulțumit de ce a făcut Guvernul în 3 luni?

Igor Dodon: „O să fie raportul peste 2 săptămâni. Să-l citească. Sper că încă în funcția de prim-ministru...”

Europa Liberă: Sperați?

Igor Dodon: „Și voi face tot posibilul.”

Europa Liberă: Problema energetică e rezolvată?

Din discuțiile pe care le-am avut cu partea rusă, inclusiv ieri la telefon, ei se arată optimiști că va fi semnat acel acord de tranzit.



Igor Dodon: „Parțial, da, dar există problema, pentru că nu este convenit încă între Federația Rusă și Ucraina tranzitul. Știu că a fost o rundă de negocieri săptămâna aceasta la Bruxelles, încă nu sunt rezultatele. Din discuțiile pe care le-am avut cu partea rusă, inclusiv ieri la telefon, ei se arată optimiști că va fi semnat acel acord de tranzit, dar avem câteva soluții care ne permit să fim siguri că va fi gaz în Republica Moldova.”



Europa Liberă: Și că tarifele nu se vor majora?

Igor Dodon: „Și la sigur tarifele nu se vor majora, din contra ar putea la anul viitor să scadă.”

Europa Liberă: Ați mai făcut această promisiune și ați spus că există această posibilitate.

Igor Dodon: „Și m-am ținut de cuvânt, în acest an nu avem creșteri de tarife. M-am ținut de cuvânt.”

Europa Liberă: Dar ați mai spus că s-ar fi putut diminua tariful?

Igor Dodon: „Pentru anul viitor, pentru anul viitor, în funcție de dinamica prețurilor. Formula care este negociată deja cu Gazprom și este în acordul care urmează a fi semnat în următoarele 2-3 săptămâni ne permite în anul viitor o eventuală micșorare a tarifelor.”

Europa Liberă: Fruntașii Partidului „Șor”, și nu doar ei, vă învinuiesc că vreți să controlați întreaga Republică Moldova, dar mai întâi vreau să vă întreb: cum explicați Dvs. fenomenele de la Orhei și Bălți? Ce se întâmplă în aceste municipii?

Igor Dodon: „Locuitorii acestor orașe au luat decizia să dea voturile pentru acei cale le-au dat. Noi trebuie să le respectăm votul, ne place sau nu un candidat sau altul, aceasta este democrația, acesta este votul cetățeanului. Dacă sunt careva încălcări în procesul de vot, trebuie să fie penalizați cei care au admis aceste încălcări. Am auzit că sunt careva încălcări în unele procese electorale, cineva a atacat din concurenții electorali...”

Europa Liberă: Da, a contestat...

Igor Dodon: „Trebuie CEC-ul să se clarifice, sunt organe de stat, dar, dacă alegerile au fost libere și corecte, trebuie să respectăm votul cetățenilor, indiferent ne place sau nu de un personaj sau altul.”

Europa Liberă: Dar sunt aceste 2 municipii fenomene pentru întreaga societate moldavă?

Igor Dodon: „Eu nu aș spune fenomene. Oamenii au hotărât să voteze așa. Bine, noi le respectăm votul și le urăm succese celor care au venit în fruntea acestor orașe.”



Europa Liberă: Ziceam că fruntașii Partidului „Șor” sunt de părerea că concentrați puterea în mâinile Dvs. și mai recent vă învinuiau că ați avea interese la Aeroportul Internațional Chișinău și chiar că aveți un alt agent care ar fi interesat să-l preia...

Igor Dodon: „Sunt multe declarații politice din partea unor potențiali oponenți politici în campania electorală. Noi nu am răspuns la toate aceste încercări de a ne atrage în dezbateri politice și nu vom răspunde nici în continuare. Nu avem astfel de interese.”

Europa Liberă: Care va fi soarta Aeroportului Internațional Chișinău?

Igor Dodon: „Eu consider că Aeroportul Internațional Chișinău a fost dat în concesiune cu încălcarea legislației, lucru spus clar și de comisia parlamentară, și de Guvern, înseamnă că trebuie întors în gestiunea statului. Și

Statul să-l gestioneze și să încaseze profituri, nu să-l dea mai departe iar nu știu cui, las’ să încaseze profituri.



pentru că este un obiect de infrastructură destul de profitabil.”

Europa Liberă: Care va fi finalitatea acestui dosar cu Aeroportul Internațional?

Igor Dodon: „Din câte am înțeles, Guvernul este în proces de judecată, a cerut anularea acordului, trebuie de mers înainte și de insistat.”

Europa Liberă: S-a pus sechestru, s-a ridicat sechestrul de pe...

Igor Dodon: „Nu am vrut acum să insist cu ședințele Consiliului Suprem de Securitate, pentru că-i campanie electorală, dar probabil săptămâna viitoare va fi și acest subiect. Un alt subiect important pentru săptămâna viitoare la Consiliul Suprem de Securitate va fi și tot ce se întâmplă în domeniul siguranței rutiere. Avem probleme, a crescut...”

Europa Liberă: Numărul mare de accidente?

Igor Dodon: „Da! Și trebuie să vedem, este subiect de securitate a statului; a crescut destul de mult criminalitatea și nu se spune public totul, dar criminalitatea și crimele deosebit de grave au crescut foarte mult. Și subiectul acesta tot trebuie să-l discutăm și-l vom discuta la Consiliul Suprem de Securitate.”

Europa Liberă: Dar dacă Andrei Năstase ajunge să fie primar de Chișinău, socialiștii ar vrea portofoliul la Interne?

Igor Dodon: „Discutăm despre ministere și nu trebuie să facem presupuneri, dacă... Să vedem cum vor vota locuitorii municipiului Chișinău de această dată.”

Europa Liberă: Dl președinte, de ce nu se oprește exodul populației? De ce lumea continuă să plece? Și cum vă uitați Dvs. la această migrație?

Igor Dodon: „În luna iunie, după riscul pe care mi l-am asumat și eu, și colegii, a apărut o speranță la cetățenii Republicii Moldova și s-a stopat puțin exodul. Și era o anumită euforie. Și eu credeam că va merge mai bine. Oamenii sunt dezamăgiți, oamenii erau dezamăgiți pe timpul lui Plahotniuc că nu merg lucrurile și aveau așteptări foarte mari față de acest Guvern.

Au trecut 3-4 luni, oamenii așteaptă rezultate și nu poți să dai vina tot timpul că celălalt îi vinovat.



Și atunci când eu vin cu unele critici, nu-s critici, să nu se supere cineva, eu spun lucrurilor pe nume și voi spune și în continuare lucrurilor pe nume, pentru că oamenii sunt dezamăgiți. Au trecut 3-4 luni, oamenii așteaptă rezultate și nu poți să dai vina tot timpul că celălalt îi vinovat sau celălalt, sau nu știu ce, sau situația îi grea, sau... Trebuie de apucat de lucru, trebuie de dat rezultate concrete. Eu asta îmi doresc. Și oamenii vor aprecia acest lucru.”

Europa Liberă: Dar cunoașteți numărul exact al celor plecați?

Igor Dodon: „Eu am solicitat informația exactă, care este exodul acum, dar, știți, e foarte dificil să determini exact câți.”

Europa Liberă: Este migrație sezonieră, unii pleacă, alții vin.

Igor Dodon: „Se duc, pleacă, da...”

Europa Liberă: Și nu se știe exact?

Igor Dodon: „Eu nu am cifra exactă. Dacă o s-o am, o s-o fac publică.”

Europa Liberă: Dar remitențele care vin din partea celor aflați peste hotare constituie un procent important în Produsul Intern Brut?

Igor Dodon: „Este un procent foarte important și eu cred că economia țării în mare parte se ține pe aceste remitențe.”

Europa Liberă: Aproape 20 la sută se pare că.

Dacă nu ar fi remitențele, bugetul de stat s-ar prăbuși.



Igor Dodon: „Ca economist, consider că în mare parte consumul intern este motivat și-i alimentat anume din remitențe; dacă nu ar fi remitențele, bugetul de stat s-ar prăbuși. O spun destul de sincer. Remitențele sunt în scădere și vor fi în scădere, de aceea trebuie de găsit alte vehicule care ar propulsa economia. Și aceste vehicule pot fi găsite doar în domeniul sectorului real al economiei. Trebuie să vedem noi sectoare, trebuie să investim în turism. Este un sector pe care noi nici 5% acum nu îl valorificăm, dar nu este o politică a statului în această direcție. Agenții economici din sectorul real care vor să creeze locuri de muncă, dar vor suport din partea statului.

Remitențele sunt în scădere și vor fi în scădere, de aceea trebuie de găsit alte vehicule care ar propulsa economia.



O politică clară cu forța de muncă, noi nu avem oameni. Eu am fost la Zona Economică Liberă din Bălți. Este un conducător acolo foarte bun, Ceban, chiar vreau să-l înaintez la o distincție de stat, sincer, și am văzut cum promovează interesele Republicii Moldova. Iaca așa un ministru ne trebuie, dna Valentina, dacă sincer, iaca așa un ministru nouă ne trebuie.”

Europa Liberă: Și credeți că dl Brînzan nu e bun ministru?

Igor Dodon: „Eu nu am spus în locul cui.”

Europa Liberă: Dar de ce diaspora votează altfel decât cei de acasă?

Igor Dodon: „Diaspora este diferită, este și în Vest, este și în Est. Trebuie să le dăm dreptul la vot tuturor, nu așa că, știți, am discutat de multe ori: acolo dăm 100 de secții de votare, dar dincoace – 10. Este dreptul lor, sunt cetățenii noștri și ei trebuie să fie activi.”

Europa Liberă: Să ne spuneți, ce ați discutat cu dl Krasnoselski și cum vedeți Dvs. deznodământul reglementării transnistrene. Ați spus că la Președinție ar exista un concept care ar oferi o autonomie puternică regiunii transnistrene. Maia Sandu, în calitate de șefă a Executivului, a spus că nu vede pe termen scurt identificarea unei soluții pentru problema transnistreană. Ce se va întâmpla în relația Chișinău-Tiraspol?

Igor Dodon: „Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, întrevederea recentă cu dl Krasnoselski a fost una foarte bună. Am discutat destul de detaliat cum merge procesul implementării angajamentelor asumate în procesul-verbal „Berlin plus” din 2016 – 4 puncte în interesul Chișinăului, 4 puncte în interesul Tiraspolului; am remarcat împreună că avem dinamică pozitivă pe mai multe puncte; am specificat că trebuie să vedem cu telefonia, să ne mișcăm mai repede și poate în următoarele 2-3 luni punem punct la acest capitol. Două subiecte importante – libera circulație, care este foarte importantă pentru noi, am găsit unele proiecte care ar putea crea primele precedente ca cetățenii noștri de pe un mal și altul să meargă fără control, și este primul precedent, și este bine. Pentru mine este un obiectiv de bază, pentru perioada scurtă este unul din obiectivele de bază.”

Europa Liberă: Dar la Tiraspol mai există aceste liste cu persoane non grata?

Igor Dodon: „Nu, noi am convenit cu Tiraspolul, și aici aș vrea să aduc aprecieri înalte dlui Șova și insistenței d-lui, în calitate de vicepremier, că a pus piciorul în ușă și a spus: „Până când nu scoateți interdicțiile cu listele acestea, noi nu vom merge mai departe”.

Începând cu 18-19 septembrie nu mai sunt liste negre. Pentru orice vizită în partea stângă a Nistrului fără probleme poate să meargă fiecare.



Și a fost puțin scandal, au sunat și lui Frattini, și la toți, și erau presiuni și pe intern, dar dl Șova a spus că nu și gata. Și am obținut, începând cu 18-19 septembrie nu mai sunt liste negre. Pentru orice vizită în partea stângă a Nistrului fără probleme poate să meargă fiecare. Chiar și eu vreau să merg poate într-o zi cu familia. Eu am văzut cetatea din Bender, mi-a arătat-o Krasnoselski, dar copiii mei nu au văzut-o, vreau să merg să le arăt Tighina.”

Europa Liberă: Problema bancară?

Igor Dodon: „Unul din subiectele pe care am vrut să-l menționez este subiectul conturilor bancare. Aici din nou sunt diferite aprecieri. Din partea celor de la Tiraspol spun că sunt doar 26 de întreprinderi, care au conturi bancare în băncile comerciale din Republica Moldova; statistica noastră arată 440 și ceva. Și pentru mine dintr-odată s-a aprins, ca economist, s-a aprins becul roșu: stați puțin...”

Europa Liberă: Oficial – 26, neoficial – 400 și ceva.

Să ne clarificăm cine sunt aceste peste 400 de întreprinderi, care nu sunt în evidența celor din stânga Nistrului, dar la noi sunt în evidență ca întreprinderi transnistrene”. Acesta-i un subiect, pentru că e vorba de evaziune.



Igor Dodon: „Ce se întâmplă? Pot să se găsească oameni deștepți, antreprenori să deschidă acolo o întreprindere, vin și fac aici o înregistrare temporară, provizorie, deschid cont bancar ca întreprindere din Transnistria, fac tranzacții pe malul drept al Nistrului, fără a achita impozitele. Asta-i evaziune fiscală. Ieri am avut o ședință cu Banca Națională și cu reprezentanții Guvernului și am discutat aceste subiecte, așa că cu conturile bancare le-am spus: „Dar haideți să ne clarificăm cine sunt aceste peste 400 de întreprinderi, care nu sunt în evidența celor din stânga Nistrului, dar la noi sunt în evidență ca întreprinderi transnistrene”. Acesta-i un subiect, pentru că e vorba de evaziune; trebuie să vedem ce volum ei trec prin întreprinderile acestea. Acesta-i un subiect pe care ne clarificăm. Al doilea subiect important e ce facem cu transferul leilor, pentru că Republica Moldova procură, Chișinăul, Energocom procură energie electrică de la Cuciurgan, tranzacție directă, noi cumpărăm direct și evident că noi considerăm și-i corect că-i teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriul Republicii Moldova putem să achităm doar în valută națională, în lei. Ei vor în dolari, e clar.



Le-am spus: „Nu, nu, dolari nu putem să vă dăm, voi sunteți parte a Moldovei”. Și le dăm în lei. Anul trecut ei au obținut două miliarde de lei. Întrebarea e: ce fac cu acești două miliarde de lei? Eu le-am spus că sunt două soluții. Prima: cu acești două miliarde de lei, pentru că anterior ei ce făceau? Erau diferite scheme și converteau, trebuie să se clarifice aici organele – cum converteau ei banii ăștia și obțineau înapoi dolari în Transnistria? Și ei spun: „Dar noi n-avem ce face cu leul”. – „Păi, introduceți leul la voi”. – „Nu, nu vrem”. -„Bine, atunci faceți altceva – răsplătiți-vă cu leii aceștia către Moldova-Gaz pentru gaz, că voi doar nu plătiți”.”

Europa Liberă: Bună idee!

Igor Dodon: „Lor nu le place. Zic: „Bine, în cazul acesta, noi putem să nu mai cumpărăm de la voi, dacă n-aveți ce face cu leii, cumpărăm de la ucraineni”. – „Nu, nu, nu”. Și iaca stăm în discuții acum, în primul rând, noi pe intern, nu vreau să vin cu prea multe detalii acum, dar lucrăm în această direcție.”

Europa Liberă: Până la urmă se va ajunge și la soluționarea politică?

Noi nu suntem gata să discutăm acest subiect. Nici cu dl Krasnoselski nu suntem gata, formal, să discutăm, dar noi nu suntem gata la Chișinău.



Igor Dodon: „Nu. Noi nu suntem gata să discutăm acest subiect. Nici cu dl Krasnoselski nu suntem gata, formal, să discutăm, dar noi nu suntem gata la Chișinău. La Chișinău, chiar dacă președintele are un anumit concept, care a fost elaborat încă doi ani în urmă, trebuie să fie un consens între președinte, Parlament și Guvern. Mă bucur că în ultimul timp noi am reluat activitatea acelui mecanism de coordonare între 3 instituții, adică la nivel de consilieri, Guvernul, Președinția, Parlamentul se întrunesc. Și este un lucru foarte bun. Acolo discutăm acum problemele curente, dar, cine știe, cu timpul poate vom ajunge și la alte subiecte.”

Europa Liberă: Dar conceptul Dvs. ce presupune?

Igor Dodon: „...Întâi trebuie discutat în cadrul acestui mecanism de coordonare, pe urmă vedem, dacă găsim limbaj comun, mergem mai departe.”