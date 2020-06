Igor Dodon susține că Vlad Plahotniuc în continuare influențează politicul din R. Moldova

Președintele Igor Dodon susține că fostul lider PD Vlad Plahotniuc continuă să influențeze viața politică din R. Moldova, la un an după ce a plecat de la putere și apoi din țară. „Știu că el personal sună deputații din parlament (...) Încearcă să îi convingă sau să îi amenințe ca să nu ia o decizie sau alta”, spune Dodon într-un film al portalului de știri Newsmaker.md, numit „Moldova 2.0. Un an fără Plahotniuc”. Dodon mai spune că Plahotniuc încearcă să divizeze politicienii de dreapta și cei de stânga, ca să îi poată controla. Remarcile vin la un an după ce PD a pierdut puterea în favoarea alianței dintre socialiști și Blocul ACUM, destrămată spre sfârșitul anului trecut. În ajun, actualul lider PD, Pavel Filip, s-a distanțat de fosta conducere a partidului, dar a reproșat rivalilor politici că ar căuta în continuare să distrugă formațiunea, inclusiv prin coruperea deputaților ei din parlament.