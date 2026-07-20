În Spania s-au înregistrat vibrații ale solului după golul lui Ferran Torres din finala Cupei Mondiale

Datele înregistrate de Institutul Geografic Național (IGN) și de Institutul Geologic și Cartografic din Catalunya (ICGC), prelucrate de cercetătorul de la Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) Jordi Díaz, arată semnale în localități precum Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona și Lleida.

Datele relevă trei vârfuri distincte de mișcare în timpul transmisiunii, corespunzând golului lui Torres, unui gol ulterior pe care VAR l-a anulat în cele din urmă și celei mai intense vibrații a serii, după fluierul final.

Oamenii de știință spun că aceste mișcări reprezintă un exemplu de „seismicitate indusă” cauzată de activitatea umană — în acest caz, de mii de suporteri care săreau, strigau și sărbătoreau în același timp.

Senzorii au detectat vibrații similare în timpul victoriei Spaniei în finala Euro 2024 împotriva Angliei, când golurile marcate de Nico Williams și Mikel Oyarzabal au declanșat mișcări măsurabile ale solului la Madrid și Barcelona.

Spania a cucerit duminică a doua oară Cupa Mondială, după premiera din 2010, învingând cu 1-0 Argentina la New Jersey - New York la 19 iulie, printr-un gol marcat în a doua mini-repriză de prelungiri.

Jucătorii spanioli au aterizat luni după-masă la Madrid, unde vor fi primiți la Rege și la premierul Spaniei, străbătând capitala într-un autobuz special. Festivitățile cele mai mari vor avea loc diseară în Piața Cibeles.

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