Incendii în Grecia: pompierii moldoveni au intervenit lângă Salonic

Cel puțin 172 de pompieri și aproximativ 40 de vehicule au fost mobilizate pentru a stinge incendiul de la Kouvaras, la 60 km sud-est de Atena, în regiunea Attica, a anunțat serviciul de pompieri pe X.

Două avioane de stingere a incendiilor și patru elicoptere participă, de asemenea, la operațiuni, a adăugat serviciul.

Autoritățile de protecție civilă au ordonat evacuarea satului Agios Stilianos, situat în apropierea localității Kouvaras.

Este al doilea incendiu din apropierea Atenei din această vară, după cel care a izbucnit acum 10 zile la nord-vest de capitala Greciei și a distrus peste 11.000 de hectare de păduri de pini și terenuri agricole.

Din cauza rafalelor de vânt care au atins viteze de până la 130 km/h, a fost nevoie de cinci zile pentru a stinge incendiul.

Doi membri ai echipajului unui elicopter au murit într-o coliziune cu un alt elicopter în timp ce luptau împotriva flăcărilor.

Moldovenii au intervenit la marginea Salonicului

12 pompieri moldoveni detașați în această vară în Grecia au intervenit la sfârșitul săptămânii vreme de cinci ore la un incendiu din localitatea Diavata, la periferia celui de-al doilea oraș ca mărime din Grecia, Salonic.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), moldovenii au participat timp de cinci ore, împreună cu colegii localnici, la înlăturarea urmărilor focului izbucnit mai devreme într-o zonă industrială.

IGSU precizează că acesta este al doilea contingent de pompieri moldoveni care ajută pe durata verii în Grecia, împreună cu colegi din alte țări, în cadrul unui mecanism de reacție al Uniunii Europene, la care participă și zece țări din vecinătatea ei, inclusiv Moldova.

La fel ca alte țări mediteraneene, Grecia se confruntă cu incendii de pădure din ce în ce mai frecvente și mai intense, pe care oamenii de știință le asociază cu schimbările climatice.

Țara rămâne în stare de alertă maximă, iar mai multe regiuni sunt încă clasificate ca prezentând un risc foarte ridicat de incendiu.

Experții au avertizat cu privire la gravitatea crescută a incendiilor care afectează Attica, regiunea în care se află Atena.

În perioada 2017-2026, 42% din suprafața totală a pădurilor din regiune a ars din cauza a 15 incendii majore.

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