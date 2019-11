Inechitatea socială în R. Moldova sau cum „este împărțită plăcinta” veniturilor

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare anticipează într-o nouă prognoză data publicității zilele acestea că economia moldoveană va crește în 2019 cu 3,8%, adică ceva mai mult decât se estimase în primăvară. Este o creștere comparabilă cu cea de anul trecut și cu prognoza de anul viitor. Este explicată, între altele, de extinderea sectorului construcțiilor, care ar acoperi și o dinamică negativă din agricultură. Numai că această creștere, au spus astăzi economiști organizației neguvernamentale Expert Grup, într-un raport proaspăt, nu se transformă și în sporirea bunăstării populației.





În Republica Moldova, 40 la sută din populație trăiește la limita sărăciei, iar majoritatea persoanelor care o duc de azi pe mâine sunt din mediul rural și muncesc în sectorul agricol. Concluzia aparține economiștilor de la Expert-Grup care au întocmit raportul de „stare a țării” – o punere în oglindă a bunăstării populației. Despre ce vorbesc aceste cifre? Despre faptul că pe lângă nivelul scăzut al veniturilor, țara se confruntă cu un grad accentuat al inegalității, or 20 la sută din locuitorii Republicii Moldova dețin aproape jumătate din venituri, iar statul și sistemul de protecție socială nu sunt în măsură să facă față acestor provocări, explică directorul executiv al Expert-Grup, Adrian Lupușor.

„La toate capitolele în ultimii ani am avut evoluții nefaste. Nu am văzut o creștere sănătoasă a inițiativei private, iar sectorul IMM-urilor, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a rămas la fel de slab, neprofitabil și nesustenabil. Circa 4% creștere economică care a fost până acum este sub nivelul optimal de creștere. Moldova are nevoie de circa 7 %. (…) Prima categorie de priorități ține de creșterea plăcintei, da, creșterea veniturilor pentru populației, iar a doua categorie de priorități este cum acea plăcintă este distribuită și aici deja intervine sistemul de protecție socială care trebuie să fie mai bine țintit”.

O altă concluzie prezentată în cadrul conferinței Macro 2019, organizată de Expert-Grup și Fundaţia Friedrich Ebert, care și-a propus să găsească soluții pentru atenuarea inegalităților sociale și economice din Republica Moldova, e că țara riscă să piardă unul din atuurile pe care miza în atragerea investițiilor, forța de muncă ieftină. Oamenii pleacă peste hotare din cauza salariilor mici, a sistemului de educație ineficient și a inegalității sociale tot mai accentuate.



Iată câteva opinii culese de autorii studiului pe străzile din Chişinău:

„La noi în țară nu prea există clasă de mijloc, deci, avem oameni bogați și oameni care duc un mod de viață foarte modest”.

„Săraci sunt foarte mulți, bogați sunt numai cei care au venituri din Parlament. Să vină să vadă cum mănâncă țăranul măliguță rece cu fasole”.

„La noi sunt doar două pături, un 10-15 la sută care trăiesc extraordinar de bine, ar fi sub un semn mare de îndoială cum ei au căpătat binele dat, și lumea care-i prioritar de la țară și care-i sub minimul care poate să-l aibă”.

„La nivel de Guvern sunt încă foarte multe semne de întrebare. Eu cred că în primul rând trebuie de combătut corupția și de schimbat oamenii de la conducere cu cei care nu-și umplu buzunarele lor, dar au grijă de popor în primul rând”.



Și rezultatele modeste în lupta împotriva corupției descurajează cetățenii și-i demotivează să pună umărul la dezvoltarea economiei, e de părere expertul Centrului de analize a politicilor și soluții alternative, Sorin Hadârcă. Când un grup restrâns de oameni poate influența politicul și adopta legi care le favorizează capitalurile acest lucru este perceput de societate ca o inechitate, iar concluzia la care ajung oamenii e că „în țara nu există dreptate, prin urmare, mai bine își caută rostul în altă parte”, e de părere Sorin Hadârcă.

„Cred că ceea ce a început să se facă este deja bine, dar nu este nici pe de parte terminat. De ce? Pentru că anume când oamenii care au agonisit averi pe căi ilicite, care pot să-și permită ce nu poate să-și permită majoritatea populației vor fi trași la răspundere atunci cred că cetățeanul de rând va spune: da, funcționează și dacă nu sunt mai bogat înseamnă că trebuie să mă concentrez mai tare, trebuie să fac ceva și voi reuși, iar asta este important”.

Ministra sănătății, muncii și protecției sociale, Ala Nemerenco, a dat asigurări astăzi că autoritățile înțeleg că pentru a reduce inegalitățile trebuie să asigure tinerei generații studii și bunăstare, iar vârstnicilor pensii decente. Potrivit ministrei, aproape jumătate de milion de locuitori ai Republicii Moldova au venituri sub 1400 de lei, adică mai puțin de 80 de dolari, bani care nu le permit să ducă un trai decent.