Interviu | Istoricul Cosmin Popa: Sistemul lui Vladimir Putin începe să se descompună

Cosmin Popa consideră că revolta lui Evgheni Prigojin, dar și faptul că șeful Wagner a scăpat fără pedeapsă, arată că președintele Vladimir Putin nu mai are susținători, iar sistemul său se descompune într-o manieră explicită.

Istoricul spune că primul pas al liderului de la Kremlin va fi înlăturarea grupului din jurul lui Șoigu, ministrul rus al Apărării.

„În mod paradoxal, din această confruntare a pierdut în primul rând și în primul rând grupul din jurul Apărării. Sau mai exact, grupul agregat în jurul acestuia”, spune Cosmin Popa în interviul pentru Europa Liberă.

Istoricul susține că șeful grupării mercenarilor Wagner este apărat de foarte mulți oameni din jurul lui Putin, iar soarta lui nu a fost încă decisă.

„Nu este clar dacă nu cumva Prigojin este încă util. Este prea devreme să tragem concluzii cu privire la soarta lui”, a spus Cosmin Popa.

Europa Liberă: „Revoluția de la Moscova” a fost amânată. Sau anulată. Ce putem înțelege din ceea ce s-a întâmplat în ultimele 48 de ore în Rusia?

Cosmin Popa: Eu în primul rând sunt sceptic în legătură cu acest termen „Revoluția de la Moscova”. Cred că Revoluția nu se petrece la Moscova, dar asta e mai puțin important. Ce putem înțelege? Putem înțelege un lucru foarte important: că sistemul putinist începe să se descompună. Asta este cea mai importantă concluzie.

Indiferent de cât de orchestrată, cât de artificială a fost încercarea „de destabilizare” pe care a întreprins-o Prigojin, cert este că sistemul a început să se descompună într-o manieră explicită: intervenția lui Lukașenko, toată această dramaturgie, așa-zisa retragerea a lui Prigojin și a unei părți a soldaților în Belarus.

Apoi, intervenția lui Kadârov, faptul că soldații ceceni, impropriu-spus pentru că detașamentele voluntari îi cuprind nu doar pe ceceni, au ajuns să apere drumul de acces către Moscova, afirmând că sunt gata să îndeplinească oricând orice ordin al lui Putin și Kadârov, arată că sistemul a început să se descompună. Sigur că Putin este acum în fața unei dileme aproape insolvabile.

Este cert că odată amânat pericolul creat de Priogojin, pentru că aici este vorba doar de o amânare, nu este de vorba de o înlăturare, Putin se va ocupa cu precădere de preluarea controlului asupra armatei.

Cred că primul pas al acestui demers foarte riscant este înlăturarea grupului din jurul lui Șoigu. În mod paradoxal, din această confruntare a pierdut în primul rând și în primul rând grupul din jurul Apărării. Sau mai exact, grupul agregat în jurul acestuia.

Europa Liberă: Acțiunea lui Prigojin a fost împotriva lui Vladimir Putin sau a fost, așa cum declara, împotriva lui Șoigu și a lui Gerasimov?

Cosmin Popa: Acțiunile lui Progojin au fost în primul rând pentru el. Că ea s-a comunicat public ca o încercare de revoltă împotriva comandanților incapabili de la vârful Ministerului Apărării este o chestiune de retorică și de amplasare politică.

A fost sigur o încercare de recâștigare a pozițiilor avantajoase pe care Prigojin le-a avut până acum ceva vreme în sistemul politic putinist prin responsabilizarea exclusivă a lui Șoigu și Gherasimov pentru eșecurile din acest război. Dar în primul rând a urmărit interesele politice și economice ale lui Prigojin.

Faptul că în cele din urmă el a părut să intre în conflict cu Putin este iarăși o chestiune de retorică.

La baza acestui demers a fost încercarea majoră de salvare a sistemului creat de Putin, atâta vreme cât nici măcar teoretic Prigojin nu propunea schimbarea acestuia, ci doar o primenire a garniturii de actori principali.

Europa Liberă: Ceea ce spuneați că probabil se va întâmpla.

Cosmin Popa: Oricum are să se întâmple. Putin trebuie să se retragă urgent din acest război. Și o va face în curând, pentru că pur și simplu Rusia nu poate să-l mai ducă. Orice prelungire a războiului, în condițiile în care nu au loc schimbări miraculoase în performanțele militare rusești, nu va face decât să accelereze descompunerea regimului.

Oricum, cutia pandorei a fost deschisă. Faptul că statul a pierdut monopolul violenței nu este o noutate. Dar ceea ce a mai arătat spectacolul regizat de Prigojin a arătat că Putin nu este atotputernic. Putin nu controlează totul cu o mână de fier. Asta deschide perspectivele unor noi frământări atât în interiorul sistemului, cât și în afară.

Dacă vreți, norocul sau avantajul principal al lui Putin și al sistemului creat de el este că în acest moment nu există o forță politică de autentică opoziție de natură să exploateze situația creată.

Și, de aceea, toate aceste frământări, toate aceste conflicte sunt foarte bine cantonate în grupurile din jurul puterii, în grupurile care formează această constelație de clanuri care este sistemul putinist.

Europa Liberă: Când se va retrage Putin?

Cosmin Popa: Este foarte greu de spus dacă Putin se va retrage din proprie voință. Aici sunt foarte multe incertitudini. Încerc să nu ghicesc, mai degrabă să prevăd. Este exclusă o retragere voluntară în baza unui proces intens de reflecție. Nu, dictatorii nu pleacă de la putere în acest fel.

Europa Liberă: Vă referați la retragerea din funcție sau din Ucraina?

Cosmin Popa: Nu, nu, din funcție.

Europa Liberă: Când se va retrage din Ucraina?

Cosmin Popa: Problema este că nu vrea să renunțe la niciuna dintre pozițiile pe care s-a situat până acuma în legătură cu Ucraina, ceea ce face negocierile imposibile.

Europa Liberă: Eu credeam că vă gândiți la o retragere din Ucraina tocmai pe fondul politic instabil.

Cosmin Popa: Nu este exclusă o astfel de retragere. Problema este că o astfel de retragere trebuie precedată de o pregătire foarte solidă a sistemului politic, astfel încât să îi permită lui Putin să rămână la putere. Și oamenilor lui.

Are nevoie de justificări, are nevoie de pretexte și, mai ales, are nevoie de un corp loial de susținători cu care să guverneze. Ori în momentul de față Putin nu le are pe niciunele, are o situație confuză,

Evenimentele de ieri au arătat că el poate fi părăsit foarte repede de cei care îi păreau loiali și de cei care au beneficiat din plin de avantajele aparteneței la acest grup.

Evident că nimeni nu-și închipuie că această înțelegere intermediată de Lukașenko va funcționa și că Prigojin va dispărea în neant. Este limpede că nu te poți refugia în Belarus. Este ca și cum te-ai refugia în timpul comunismului din China în Coreea de Nord.

Europa Liberă: Și care va fi soarta lui Prigojin?

Cosmin Popa: De obicei, atunci când încercările de revoltă eșuează, cei considerați responsabili sunt pedepsiți. În momentul de față, soarta lui Prigojin încă nu s-a hotărât. Nu pentru că Putin nu ar fi vrut. Doar că Prigojin nu este singur. El este apărat nu doar de un contingent dezvoltat, ci de foarte mulți oameni care în momentul de față se află în jurul lui Putin. Nu este clar dacă nu cumva Prigojin este încă util. Este prea devreme să tragem concluzii cu privire la soarta lui.

Europa Liberă: La ce ne putem aștepta de la soarta războiului, pe de o parte, și de la soarta Rusiei pe termen mediu și lung?

Cosmin Popa: Faptul că tot ceea ce s-a întâmplat ieri a fost precedent și însoțit de puternic atac cu rachete asupra Ucrainei arată totuși că planul politic a fost conceput cel puțin dintr-un centru, astfel încât să nu existe sincope în activitatea militară a Rusiei pe care o desfășoară în Ucraina.

Și atunci este evident în momentul de față, având în vedere că ceea ce noi numim ofensiva ucraineană este în plină desfășurare, e greu de prevăzut. Ce pot să spun este că, din păcate, în momentul de față sunt convins de faptul că principalii comandanți ucraineni caută noi soluții pentru a descompacta dispozitivul rusesc de apărare.

Lucrurile nu sunt pierdute, ele se află încă în desfășurare și este mai mult decât înțelept din partea Ucrainei că nu a angajat în luptă rezervele de care dispun. Nu cred că se aștepta nimeni ca soldații ruși să își lase pozițiile și să se refugieze pe undeva.

În primul rând soldații luptă pentru viețile lor și de abia după aceea pentru păstrarea pozițiilor.

Dar în momentul de față, în mod paradoxal, Putin a reușit să se apere, ceea ce arată că războiul încă este departe de a fi terminat.

Dar mai arată un lucru foarte important dacă ne gândim în perspectiva medie la soarta acestui război: că armata, încetul cu încetul, va deveni un factor politic, pentru că poziția ei publică se va întări.

Faptul că acum, cu excepția trupelor de aviație, armata refuzat practic să deschidă focul împotriva trupelor lui Prigojin, și pe fondul succeselor limitate în raport cu pierderile și cu insuccesele din perioada precedentă, arată practic o revigorare a armatei ruse.

Cert este că în momentul de față nici Putin și nici Șoigu și Gerasimov nu controlează total trupele. Ceea ce s-a întâmplat înainte de revolta lui Prgojin, luarea în prizonierat a acelui colonel armatei ruse, ciocnirile cu unitățile militare rusești, sigur că certificau o stare de tensiune.

Dacă armata rusă va continua să reziste ofensivei ucrainene, ea va căpăta o voce politică din ce în ce mai pregnantă, cu care Putin și cei din apropierea lui vor trebui să țină seama.

Europa Liberă: Și pe acest fond, care este de soarta Rusiei pe termen pe termen mediu și lung?

Cosmin Popa: Pe termen mediu nu cred că există dubii că sistemul creat de Putin va intra într-o fază de descompunere. Problema este cât de lungă va fi această descompunere. Cum spuneam, cutia pondurei a fost deja deschisă.

În cazul în care Putin va lua deciziile care se impun, el va redeveni stăpânul absolut. Iar acest lucru va trece obligatoriu prin faza plutoanelor de execuție. Mă tem că vom asista la o întărire de moment a sistemului.

Așa că nu prevăd, cel puțin în perspectivă imediată, noi evenimente politice de natură să pună în pericol stabilitatea.

Un alt lucru important este că toate conflictele până la cel puțin în viitorul apropiat se vor desfășura în spatele ușilor închise.

Prigojin versus Putin este doar unul dintre ele. Ele sunt mai multe. Întâmplarea face ca Prigojin să aibă în spate o armată destul de mare, ceea ce i-a permis să provoace sistemul de manieră deschisă, fără să avem totuși semnul că vrea să-l distrugă, ci mai degrabă să-l consolideze, să-l revitalizeze.

Așa că în perspectivă imediată, în cazul în care Putin și cei din jurul lui înțeleg ceea ce e de înțeles, mă aștept să asistăm la o fază de consolidare a acestuia, de reluare a controlului absolut asupra armatei, asupra serviciilor secrete, asupra mediului de afaceri ș.a.m.d.

Cert este că un astfel de demers va crea noi tensiuni. Iar aici intervine incertitudinea: în ce măsură cei vizați de aceste demersuri ale lui Putin sunt capabili să acționeze sau să reacționeze? Dar cert este că Putin, pentru a mai rezista încă o bucată de timp, este obligat să facă acest lucru.

Acest interviu a fost preluat de la Serviciul Românesc al Europei Libere.