„Războiul e război, însă nu uita de bani. Ia ce-i al tău”, i-a scris un ofițer rus subalternului său care urma să-l înlocuiască în funcția de comandant de divizie pe frontul din Ucraina, sfătuindu-l aparent să profite de oportunitățile de a câștiga bani oferite de acest post.

„Șterge acest mesaj mai târziu”, a adăugat ofițerul.

Un număr imens de mesaje text și audio, fotografii și videoclipuri trimise și primite pe parcursul a trei ani de către ofițerul rus Roman Demurciev, și puse la dispoziția reporterilor de la Schemes, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL, conțin dovezi substanțiale ale posibilelor crime de război comise de forțele rusești în Ucraina.

Întregul documentar realizat de Schemes despre mesajele generalului rus (în ucraineană, cu subtitrare în engleză), îl găsiți AICI:

Materialele analizate de Schemes și Sistema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, prezintă, de asemenea, o imagine a corupției omniprezente, inclusiv a mitei și nepotismului, uneori cu detalii foarte precise. Acestea oferă o nouă perspectivă asupra dinamicii puterii în armata rusă, a cine și în fața cui răspunde în ierarhie și cum funcționează sistemul.

În colaborare cu laboratoarele criminalistice din Statele Unite și cu cercetătorii de date din Germania, Schemes a verificat autenticitatea corespondenței furnizată de o persoană care servește în armata ucraineană. RFE/RL a acceptat să nu dezvăluie identitatea persoanei respective sau modul în care a obținut fișierele.

Puterea banilor

De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu puțin peste patru ani, mai mulți ofițeri militari ruși de rang înalt au fost demiși și acuzați de corupție, numărul cazurilor crescând după ce fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a condus o revoltă eșuată în iunie 2023 și după ce președintele Vladimir Putin l-a înlocuit pe ministrul apărării în funcție de multă vreme, Serghei Șoigu, cu fostul ministru al economiei, Andrei Belousov, în mai 2024.

În unele din aceste cazuri, acuzațiile de mită, delapidare sau fraudă se ridică la milioane de dolari. Majoritatea sumelor de bani - pe care materialele examinate de Schemes și Sistema sugerează că au fost cerute de Demurciev - sunt mai mici, însă acestea par să se adune în timp: astfel de cereri sunt un subiect frecvent al corespondenței.

Putin l-a promovat pe Demurciev de la gradul de colonel la cel de general-maior în iunie 2023, la câteva luni după un schimb de mesaje în care, după cum a dezvăluit RFE/RL, el i-a povestit soției cum soldații săi au luat patru prizonieri ucraineni și i-a trimis o fotografie cu ceea ce păreau a fi mai multe urechi umane înnegrite, atârnate de o țeavă metalică, glumind că ar putea face o ghirlandă din ele.

La scurt timp după aceea, Demurciev și-a suspendat funcția de comandant și s-a înscris la Academia Generală de Stat din capitala Rusiei, unde s-a mirat de costul ridicat al vieții.

„Moscova mă stresează. E ca un aspirator care suge banii”, i-a scris el fostului său adjutant, caporalul Magomedrasul Biisoltanov, cu un grad mult inferior celui de general. De mai multe ori, în mesaje pline de expresii argotice și adesea cu înjurături, acesta i-a cerut lui Biisoltanov, pe care îl numea Rasul, să îi trimită câte 100.000 de ruble (cam 1.290 de dolari).

Corespondența indică faptul că relația nu era unilaterală. La un moment dat, după ce Demurciev îi spune lui Biisoltanov că are nevoie de bani pentru tratament dentar și că are doar 2.000 de ruble (26 de dolari) pe cardul bancar, răspunsul include o cerere de ajutor pentru transferul unui cunoscut dintr-o unitate de luptă într-un batalion de construcții sau comunicații. Demurciev acceptă rapid, fără să ceară explicații, și îl imploră din nou pe Biisoltanov să-i trimită bani: „Haide, frate, aștept. Cardul meu este gol – zero”.

Demisia unui general

Mesajele mai sugerează că solicitarea sau oferirea de mită pentru transferul într-o altă unitate sau promovare în grad este o practică obișnuită în armata rusă. Mass-media a documentat cazuri în care recruți sau soldați au plătit între 100.000 și 1 milion de ruble (1.290-12.900 dolari) pentru a evita să fie trimiși la luptă în Ucraina.

Uneori, se solicită favoruri care nu implică bani.

Într-un mesaj vocal, Demurciev îl îndeamnă pe Biisoltanov să-l ajute să recupereze o pereche de chiloți pe care un ofițer, procuror militar, se teme că i-a lăsat din greșeală la baia publică. Procurorul nu a răspuns la o solicitare de comentarii trimisă prin aplicații de mesagerie.

Corespondența atribuită lui Demurciev sugerează că el nu era întotdeauna cel care primea transferurile de bani. Mesajele indică existența unui sistem informal în care, cu o anumită frecvență, ofițerii primesc bani de la subordonați și trimit bani superiorilor.

În mesajele din iunie 2024, Demurciev scria că fusese interogat de procurori, care îl întrebaseră insistent dacă îi trimisese bani generalului Ivan Popov, un fost superior. Alte informații analizate de Schemes și Sistema indică faptul că Popov i-a cerut de mai multe ori lui Demurciev „câteva sute” de mii de ruble și că Demurciev i-a spus unui coleg că îl ajutase financiar pe Popov vreme de șase ani.

Popov a fost eliberat din funcția de comandant al Armatei 58 în 2023 și trimis în Siria, unde forțele ruse l-au ajutat pe președintele Bashar al-Assad să se mențină la putere până când a fost înlăturat și a fugit la Moscova în anul următor. Popov a susținut la momentul respectiv că a fost demis pentru că a raportat șefului Statului Major, generalul Valeri Gerasimov, despre lipsa muniției și pierderile grele suferite de Rusia pe câmpul de luptă din Ucraina.

Popov a fost arestat în mai 2024 sub acuzația de fraudă, fiind acuzat că a deturnat materiale metalice în valoare de peste 100 de milioane de ruble (1,3 milioane de dolari) care trebuiau să fie folosite pentru construirea de structuri defensive în partea ocupată de Rusia a regiunii Zaporojie din Ucraina. Popov, care a negat acuzațiile, a fost condamnat în aprilie anul trecut la cinci ani de închisoare.

„A împușcat oameni”

Materialele investigate de jurnaliștii RFE/RL includ și mesaje în care Demurciev, în vârstă de 49 de ani, indică faptul că l-a ajutat pe un văr mai tânăr în cariera sa militară. Mai întâi, l-a angajat într-un post relativ sigur ca gardian la sediul unei unități militare, apoi l-a ținut aproape de el, în rolul informal de șofer și asistent.

El a sugerat, de asemenea, că vărul său a reușit să acumuleze rapid „câteva milioane” de ruble în timpul serviciului, deși nu a explicat cum.

„L-am ajutat foarte mult”, i-a spus Demurciev mamei vărului său în martie 2024, potrivit materialelor.

Într-un alt mesaj audio adresat mamei vărului său, în ianuarie 2024, Demurciev îi spune că fiul ei „a împușcat oameni la comanda mea”, referindu-se la soldați ucraineni într-o formulare ce sugerează că aceștia erau prizonieri.

„El i-a îngropat. E muncă grea cu lopata... S-a întâmplat de mai multe ori”, a spus el, adăugând că vărul său „[nu] se temea de moarte... Și ucide cu hotărâre, fără să clipească”.

Din 2024, potrivit surselor militare ucrainene, Demurciev este comandant adjunct al Armatei a 20-a combinate a Rusiei, care luptă în estul Ucrainei. Contactat telefonic de Schemes, el a refuzat să facă comentarii.

