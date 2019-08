Ion Leahu: „Atâta timp cât la putere este regimul lui Putin, Rusia n-o să cedeze pozițiile sale teritoriale”

Rusia este gata să reia distrugerea munițiilor sale de la Cobasna, din stânga Nistrului. Șeful statului, Igor Dodon a declarat că propunerea a venit din partea ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, pe care l-a asigurat că subiectul va fi discutat, în cel mai scurt timp, cu participanții la negocierile în formatul „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean. Președintele a mai spus că punerea în aplicare a acestei măsuri va contribui la reducerea tensiunii din regiune. Fostul membru al Comisiei Unificate de Control (CUC), Ion Leahu crede că la Chișinău s-au discutat mai multe subiecte în cadrul vizitei ministrului rus al Apărării.

Europa Liberă: Dacă ar fi să tragem linia și să ne spuneți câteva concluzii după vizita pe care ministrul rus al Apărării a efectuat-o la Chișinău, s-a deplasat la Șerpeni și în stânga Nistrului. Ce scop a urmărit dl Șoigu efectuând această vizită în Republica Moldova?

Ion Leahu: „El n-a venit cu un singur scop, scopuri au fost câteva. Primul, evident că este acel de a-l susține pe Dodon.”

Europa Liberă: La alegerile locale, prezidențiale?

Ion Leahu: „Locale, prezidențiale... Al doilea eu nu exclud că, într-adevăr, ar fi avut loc anumite înțelegeri la nivel înalt între cancelariile mari de a-și reglementa relațiile între ele și Moldova ar putea fi ca un punct de reper, pe care ei își demonstrează disponibilitatea. Anume ca un punct la care se demonstrează că acordurile secrete care au fost încheiate se realizează. Asta ar fi promovarea importanței Rusiei în regiune și asta este adresat atât Moldovei, cât și Ucrainei și, nu în ultimul rând, menținerea spiritului pro-rus în Transnistria și în Moldova, dar în special în Transnistria, că probleme sunt și acolo și-s destul de mari.”

Europa Liberă: Și totuși, anunțul care a surprins mai multă lume e cel pe care l-a făcut șeful statului. Igor Dodon a anunțat că Federația Rusă ar fi gata să lanseze procesul eliminării munițiilor din depozitul de la Cobasna; acolo se află o cantitate importantă de armament. Câte muniții sunt acolo?

Ion Leahu: „Douăzeci și două de mii de tone. Dacă ținem cont că un vagon ia maximum 60 de tone, putem liber să apreciem cam câte muniții sunt. Marea majoritate o constituie obuzele fabricate prin anul ‘39, mine antitanc și mine antipersonal. O parte din ele sunt netransportabile, întrucât și-au depășit toate limitele de păstrare și, după normele de păstrare a armamentului, ele nu pot fi transportate, ele necesită a fi utilizate pe loc. Însă asta nu poate să spună nimeni exact câte sunt.”

Europa Liberă: Dvs. ați fost la Cobasna?

Ion Leahu: „Eu n-am fost la Cobasna în interior.”

Europa Liberă: Nici atunci când ați fost membru al Comisiei Unificate de Control (CUC)?

Ion Leahu: „Nici atunci când am fost membru al CUC nu ne-au invitat. Însă eu am vorbit nu numai o dată cu colaboratorii de la OSCE, care au avut de două ori acces acolo, plus la asta, încă de pe timpurile Uniunii Sovietice secția raională a KGB Râbnița deservea acest obiect din punctul de vedere al asigurării securității în exteriorul acestui obiect.”

Europa Liberă: Și iată că Igor Dodon a făcut această declarație că Moscova este dispusă să asigure echipamentele necesare pentru distrugerea munițiilor de acolo. Altădată s-a vorbit că Franța era disponibilă să ofere dispozitiv special pentru distrugerea munițiilor cu termen expirat.

Ion Leahu: „Dna Valentina, cine a declarat asta?”

Europa Liberă: Igor Dodon.

Ion Leahu: „Igor Dodon... De ce nu ministrul Apărării al Federației Ruse, care a venit aici oficial să proclame intenția sau bunăvoința Federației Ruse de a distruge acest arsenal? Asta-i una. Doi: tot Dodon a declarat că el va comunica formatului „5+2” pentru ca forul respectiv să ia o decizie. Iarăși din nou Dodon. Federația Rusă este membră a formatului, este parte intermediară, dar face declarația asta Dodon.”

Europa Liberă: Dl Leahu, dar Dvs. știți prea bine că înlăturarea muniției de la Cobasna este una din revendicările constante ale Republicii Moldova în discuțiile privind soluționarea problemei transnistrene?

Ion Leahu: „Da, dna Valentina, sunt de acord absolut cu Dvs., însă nu este vorba propriu-zis de acest depozit și de munițiile plasate acolo. Haideți să fim serioși! Au trecut mulți ani de când ele acolo sunt plasate și probleme mari nu au fost.”

Europa Liberă: E vorba despre un semnal politic.

Ion Leahu: „E vorba despre sistemul care ar demonstra că Rusia într-adevăr vrea soluționarea acestei probleme, că evacuarea depozitului merge în context cu ridicarea trupelor, cu schimbarea formatului operațiunii de menținere a păcii. Iată asta nu ar trezi nici un fel de întrebări, asta ar fi logic, asta ar fi normal.

Moldova a fost pur și simplu trasă pe sfoară...

În situația în care și Dodon, în special Dodon, dar și Șoigu se pronunță pentru continuare la infinit a acestei operațiuni de pacificare, care, chipurile, este una din cele mai reușite în genere pe globul pământesc de când se efectuează asemenea operațiuni, la ce ne putem aștepta? Mai mulți bloggeri au scris direct: «Молдову просто напросто обманули», Moldova a fost pur și simplu trasă pe sfoară. Deci se lansează ideea că se pornește procedura de distrugere și evacuare, nu se știe cât timp va dura coordonarea acesteia.”

Europa Liberă: Nu se știe ce va aduce din Rusia la Cobasna, în regiunea transnistreană.

Ion Leahu: „Corect, nu se știe și ce se va aduce la Cobasna și principalul – nu se știe unde și ce se va duce. Sub pretextul că o parte merge la distrugere, 10 părți sau 9 părți pot să meargă undeva în altă parte. Numai ei știu unde. De atâta și apar atâtea întrebări la această vizită și la această afirmație.”

Europa Liberă: Dl Șoigu a făcut o declarație, care la fel s-a reținut, la Tiraspol, apropo, că pacificatorii ruși nu vor pleca din stânga Nistrului. Demnitarii Republicii Moldova au cerut ca să fie schimbat formatul, statutul acestor forțe de menținere a păcii.

Ion Leahu: „Mesajul este trimis atât în partea dreaptă guvernanților de la Chișinău, cât și în stânga. Acolo toți așteaptă cu mare interes soarta lor. Foarte multă lume vital depinde de continuarea acestor operațiuni, au locuri de lucru, sunt asigurați, au perspectivă de a primi apartamente ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar Moldova a cerut, ani buni la rând tot cere să fie modificat formatul de menținere a păcii prin transformarea misiunii în una civilă.

Ion Leahu: „Îmi puteți indica vreun caz când Rusia a ținut cont de solicitările Chișinăului și le-a realizat?”

Europa Liberă: Dvs. trebuie să vorbiți despre aceste cazuri. Au fost?

Ion Leahu: „Nu, nu! Eu nu-mi amintesc așa ceva.”

Europa Liberă: Concluzia Dvs.: se vor distruge aceste muniții de la Cobasna?

Ion Leahu: „Știți, eu nu exclud că ar putea să purceadă la asta. Chestia îi în aceea că foarte mult timp o să dureze coordonarea. Rusia singură ca atare nu este capabilă să aducă aici Camera Donovan, așa se numește ea, dispozitivul de distrugere. Poate ei au altceva, nu știu, însă absolut tot ce se va propune în afară de această cameră este inutil. Este încă o latură a problemei pe care nu știu dacă o cunosc la Chișinău integral.

Aici erau concentrate toate bombele, rachetele, torpilele nucleare...

Potrivit celor scrise de dl Mihai Bergman, fost colonel în armata rusă, și asta într-adevăr așa și este, depozitele actuale utilizează depozitele armamentului nuclear care era destinat districtului militar Odesa și a flotei maritime de pe Marea Neagră. Aici erau concentrate toate bombele, rachetele, torpilele nucleare. La Vărăncău și acum este aeroport provizoriu de câmp pe care trebuiau să aterizeze avioanele, să se încarce cu bombe, cu dispozitive nucleare și să-și ia zborul spre țintă. După ce au fost evacuate dispozitivele nucleare, acolo a rămas un fon radioactiv enorm și absolut tot armamentul care este păstrat de 40 de ani acolo evident că și el a absorbit în afară de aceea că ele au să trebuiască pur și simplu distruse, ele au să trebuiască și dezactivate. Va face asta Rusia sau nu va face, nu se știe, adică noi suntem încă și în preajma unui pericol de a obține și o doză serioasă de radiație.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut?

Ion Leahu: „Să fim atenți și să nu permitem să ne ducă ca pe niște copii de mână și să ne pună în fața faptului. Trebuie de revenit din nou ori la acordul din ’94 moldo-rus referitor la evacuarea armamentului, ori de încheiat alt acord în care de prevăzut absolut toate aceste situații, începând cum va fi monitorizat procesul, cine va participa la monitorizare, care va fi implicarea partenerilor exterior în acest proces ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar toate aceste declarații s-au făcut în cadrul unei vizite private, neoficiale, necoordonate cu Guvernul.

Ion Leahu: „Vizita a fost, într-adevăr, necoordonată cu Guvernul, însă în situația în care vine un ministru însoțit de 40 de persoane oficiale, printre care și viceminiștrii Apărării, șefi ai direcțiilor principale, inclusiv ai celor operative, asta nu este vizită privată, este o vizită în cadrul căreia s-au ajuns la anumite înțelegeri care nu s-au făcut publice.”

Europa Liberă: Poate exista și mai multă secretomanie?

Ion Leahu: „Însuși faptul că s-au înțeles, dar reieșind din situația în care dna prim-ministru categoric a cerut ca întâlnirea să nu fie oficială, să nu fie încheiate acorduri, ele însă au fost semnate și asupra lor s-a convenit...”

Europa Liberă: Mulți cunoscători ai dosarului transnistrean încearcă să acrediteze ideea că s-ar pune ceva la cale referitor la identificarea unei soluții pentru problema transnistreană. Nimeni nu vrea să spună direct ce anume s-ar pune la cale. Dar s-ar pune totuși la cale ceva pentru a se rezolva acest conflict transnistrean?

Ion Leahu: „Da, în principiu, eu nu exclud că, într-adevăr, unii din marii lideri ai lumii de astăzi totuși vor să îmblânzească Rusia și dacă pentru asta trebuie, să spunem așa, de folosit Moldova, ei au s-o folosească.”

Europa Liberă: Și cine sunt liderii ăștia?

Ion Leahu: „În primul rând, Trup, președintele Statelor Unite.”

Europa Liberă: Președintele american ar vrea prin și cu ajutorul Republicii Moldova...

Ion Leahu: „Sigur și cu ajutorul inclusiv. Clar că nu tare mult valorează acest ajutor la soluționarea problemei relațiilor cu Federația Rusă, însă dacă el este, de ce nu? Au să-l pună la bătaie și pe el.”

Europa Liberă: Alți lideri care ar mai fi?

Ion Leahu: „Italia. Vom vedea cine va fi la conducere în Germania, dar în orice caz aceste trei state care foarte mult vor normalizarea, să spunem așa, relațiilor cu Federația Rusă.”

Europa Liberă: Care ar trebui să fie poziția autorităților țării, dacă eventual acest scenariu are dreptul la viață?

Ion Leahu: „Pentru început ar trebui să fie o poziție unică a liderilor acestui stat. În situația în care venim la aceea că din nou au să fie cel puțin două, dacă nu chiar trei poziții, cine o să vorbească cu noi?”

Europa Liberă: Deci vă referiți la toate entitățile politice care au format guvernarea?

Ion Leahu: „Da, da!”

Europa Liberă: PPDA, PAS și PSRM.

Ion Leahu: „Da!”

Europa Liberă: Și pozițiile ar putea să coincidă sau din contra să difere?

Ion Leahu: „Nu prea sunt șanse ca să coincidă pozițiile. Într-atât îi de mare propriul ego la fiecare dintre lideri, încât aici nu rămâne loc pentru compromis.”

Europa Liberă: Igor Dodon și-ar dori el să ia toți laurii de pe urma acestei situații favorabile rezolvării conflictului transnistrean?

Ion Leahu: „Cel puțin, așa el o face, i-a reușit să încalece problema, să încalece situația și el merge înainte. Da, el l-a adus aici pe Șoigu cu propunerea respectivă. Și deci, începând cu asta, mai departe totul o să derive de la asta și o să fie legat vrând-nevrând de numele lui Dodon.”

Europa Liberă: Și ce trebuie să facă Maia Sandu?

Ion Leahu: „Maia Sandu trebuie să înțeleagă un lucru – la urma urmei nu-i important cine va aduce integrarea, cineva va aduce aici prosperitatea, e important ca ea să fie adusă. Și dacă pentru o situație concretă este nevoie de a acorda mai mare atenție problemelor economice, problemelor cu asigurarea cu gazul, fie și așa, las’ Dodon să se ocupe de partea politică, de partea transnistreană, dar Guvernul să asigure existența republicii.”

Europa Liberă: Se ridica o altă problemă: ce preț va plăti Republica Moldova pentru această reunificare a celor două maluri ale Nistrului?

Ion Leahu: „Bună întrebare. Eu gândesc că la momentul de față nimeni nu știe precis care poate să fie costul acestei rezolvări. Pentru mine-i clar un lucru: eu nu cred și nu admit nicio pentru o secundă că, chiar dacă va fi ridicat de aici armamentul până la ultimul obuz, până la ultima mină, asta o să însemne – cum spun unii – și retragerea contingentului militar, retragerea Rusiei de pe acest teritoriu și reformarea formatului operațiunii de pacificare. Nu cred! De atâta că Rusia nu-i cointeresată. Orice ar face ea, chiar dacă admitem pe o clipă că ei i se promite că este invitată din nou în G8, i se ridică sancțiunile, altceva, totuna atâta timp cât la putere este regimul lui Putin, ea n-o să cedeze pozițiile sale teritoriale pe care le are.”