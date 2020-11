Ion Toma Botnaru: Votul pentru vectorul rusesc ne compromite viitorul

Acesta este motivul pentru care agenția federală care ar trebui să coordoneze tranziția spre o nouă administrație nu poate începe să lucreze cu echipa președintelui ales, democratul Joe Biden. Ceea ce amână luarea unor decizii importante și pregătirea noii administrații să lucreze încă înainte de 20 ianuarie, ziua inaugurării noului președinte. Despre alegerile din SUA si despre cele din Republica Moldova, o convorbire cu Ion Botnaru, fost Director în cadrul Secretariatului ONU, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU, fost ministru adjunct de externe la Chișinău.

Europa Liberă: Dl Biden își anunță primii pași, iar dl Trump nu se recunoaște învins, ce trebuie să înțelegem din această cursă prezidențială de peste ocean?

Ion Toma Botnaru: „Conform tradițiilor existente, odată ce agențiile mass-media, mă refer, în primul rând la Associated Press, care sâmbătă l-a declarat pe fostul vicepreședinte Biden drept președinte ales al Statelor Unite, urmat de un șir de felicitări ale aliaților SUA. Concomitent, președintele în exercițiu a declarat că va începe un șir de procese juridice, care vor intenționa să demonstreze că au avut loc anumite încălcări în diferite regiuni, în special, mă refer la statul Pennsylvania, unde mă aflu eu. Principalul impact al acestui proces l-a avut desigur pandemia, virusul, cu care SUA se luptă nu întotdeauna cu succes. Și, grație acestui proces, câmpul democratic a insistat, pentru prevenirea molipsirii cetățenilor în număr mare, li s-a recomandat să voteze prin poștă. Zeci de milioane de voturi au fost trimise prin poștă.

Evident că majoritatea acestor buletine au fost îndeplinite de către democrați. Pe când cetățenii care votează, tradițional, cu candidatul republican, majoritatea s-au prezentat personal la oficiile de votare. De aici diferența pentru numărul de voturi care a fost deja numărată de pe 3 noiembrie și evoluția rezultatelor în folosul candidatului Partidului Democrat, vicepreședintelui Biden. De menționat că pandemia și-a lăsat amprenta nu numai asupra modului și rezultatelor alegerilor, dar a fost și una din cauzele principale pentru care se pare că președintele actual a pierdut alegerile, în folosul candidatului Partidului Democrat. Evident, acest virus a făcut ravagii mari, în primul rând, în economie, circa 250 de mii de cetățeni americani au decedat, dar și modul, să zicem așa, netradițional în care administrația actuală a fost preocupată de acest pericol. Începând de la faptul că era declarată neserioasă, o problemă care va dispare de la sine, până la recunoașterea că președintele în cauză a fost la curent, de la etapa inițială, despre problemele și seriozitatea acestui factor. Acest lucru și-a lăsat amprenta asupra rezultatelor și asupra soartei președinției pentru următorii patru ani. Alegerile actuale în SUA au demonstrat, o dată în plus, maturitatea societății americane și temelia de nezdruncinat a democrației în SUA, importanța separării reale a puterilor, a executivului, legislativului și judiciare, rolul crescând a mass-media, în special, a rețelelor sociale. În America, societatea dispune de toate rezervele materiale și umane pentru autoperfecționare semnificativă. Pentru o societate mai puțin diferențiată social, cu accent pe ameliorarea societății în întregime, revitalizarea economiei și susținerea democrației în întreaga lume. Eu privesc cu optimism la toate aceste probleme.”

Europa Liberă: Joe Biden a câștigat alegerile și urmează să devină al 46-lea președinte al SUA. Ce înseamnă victoria lui pentru statele lumii și pentru statele aflate în această regiune unde e situată și R. Moldova?

Ion Toma Botnaru: „Viitorul, al 46-lea președinte, este cunoscut, în primul rând, prin participarea sa la activitatea administrației Obama, în calitate e vicepreședinte. Experții atenționează, în special asupra atitudinii sale, mult mai pozitive, față de multilateralism. Și mă refer, în primul rând, la faptul că actuala administrație a ținut, să zicem, un anumit război cu structurile internaționale, nu fără fapte, mă refer la relațiile cu aliații din Alianța Nord-Atlantică, ca rezultat al căreia, apropo, bugetul militar a crescut cu circa 100 de miliarde! Deci, sunt rezultate concrete.

După cum știți, SUA și-a retras participarea în OMS, care, la fel, a comis greșeli foarte serioase la începutul activității sale pentru suprimarea pandemiei. Se află într-o paralizie Organizația Mondială a Comerțului. SUA și-au retras participarea într-un alt for internațional important, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Eu țin minte acele negocieri anevoioase pentru crearea acestui consiliu și impactul extrem de pozitiv pe care l-a avut când administrația Obama a revenit să participe la acest Consiliu important. Deci, pe de o parte, revenirea participării SUA la mai multe structuri internaționale, revitalizarea acestor structuri. Trebuie să adaug aici și Acordul de la Paris, privind schimbările climatice, care, deși are o importanță mai mult simbolică, dar prezența SUA, a economiei nr. 1 în lume, desigur că va avea un impact pozitiv asupra comportamentului altor producători de volume uriașe de CO2. Trebuie de menționat că politica externă a viitoarei administrații va fi influențată foarte mult de corelația de forțe. Și, practic, alegătorii s-au împărțit în jumătate: circa 74 de milioane – pentru candidatul democrat, dar și 70 de milioane de voturi pentru actuala administrație. Există, deocamdată un echilibru în Senat, unde fiecare tabără are câte 48 de membri. Probabil că va avea loc o realegere pentru Senat, în primul rând în statul Georgia. Democrații au pierdut locuri în Congres, dar rezultatele activității administrației depind în mare masura de comportamentul Senatului,Congresului etc. Desigur, toate aceste cifre vor avea un impact, vor echilibra, într-o oarecare măsură, propunerile și programul viitoarei administrații.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam ce rol va juca SUA cu Biden în frunte în zonă unde situată și R. Moldova?

Ion Toma Botnaru: „Cât privește situația din fostul areal sovietic, tradițional, administrațiile democratice aveau o atitudine mai sensibilă față de evenimentele de acolo, o atitudine mai ostilă, aș spune, față de comportamentul Rusiei în acest areal. Deși actuala administrație a făcut pași foarte serioși, în special, în contracararea agresiunii Rusiei față de Ucraina. Eu aș privi atitudinea față de țara noastră prin prisma evoluției situației în Ucraina, unde, ca membru al administrației precedente, Joe Biden a fost direct implicat în susținerea reformelor din Ucraina, în înaintarea acestor reforme, lupta cu corupția. Și astăzi, după ce SUA au cheltuit zeci de miliarde pentru susținerea reformelor în Ucraina, cred că a venit timpul de a se întreba care sunt efectele acestor cheltuieli uriașe, atunci când însăși societatea americană se confruntă cu probleme economice.”

Europa Liberă: Liderii vest-europeni l-au felicitat pe Joe Biden cu victoria, iar cel de la Kremlin, Vladimir Putin, nu se grăbește să-l felicite pe președintele ales al SUA. Ar exista o explicație?

Pentru SUA, Rusia nu este atât de importantă

Ion Toma Botnaru: „Formal, se spune că se așteaptă până la anunțarea rezultatelor oficiale, dar, evident, demonstrează, o dată în plus, atitudinea reticentă a Kremlinului față de rezultatele alegerilor. Administrația actuală și ministerele în cauză, au luat măsuri riguroase pentru a împiedica repetarea situației din 2016, mă refer la amestecul a diferitor agenți, de pe teritoriul Rusiei și nu numai, în alegeri. S-a efectuat un atac la adresa hackerilor, la adresa structurilor care erau preocupate cu aceste și, deocamdată, nu au fost publicate date vizavi de încercările de amestec din afară în procesul alegerilor. Evident, pe agenda zilei sunt mai multe probleme de ordin bilateral, dar eu nu văd o reorientare a politicii externe a SUA de la atenția crescândă, pe care o au vizavi de a doua economie în lume, mă refer la China, și Rusia. Pentru SUA, Rusia nu este atât de importantă. În primul rând, din punct de vedere economic. În ce privește normele internaționale vizavi de controlul asupra armamentelor, cred că va continua și această atitudine dură vizavi de încălcările acestor tratate care au existat, cum a fost retragerea SUA din tratatul privind armele cu distanță limitată. A fost o reacție dură, dar reală. Eu consider că viitoarea administrație se va concentra pe cimentare și mai departe a alianțelor sale, crearea de noi alianțe în regiunea indo-pacifică, dar și întărirea alianțelor sale în regiunile europeană și Orientul Mijlociu, o atenție deosebită asupra situației cu drepturile omului, o parte foarte importantă a politicii externe promovată de administrația condusă de democrați.”

Europa Liberă: Deocamdată, nici Chișinăul nu s-a grăbit să-l felicite pe Joe Biden. Este adevărat că e febra alegerilor prezidențiale în R. Moldova, cum vedeți Dvs. aceste alegeri, ce miză, ce importanță are acest scrutin prezidențial din Moldova?

Ion Toma Botnaru: „Extrem de importantă, având în vedere că Moldova trebuie să continue cu realizarea Acordului de asociere cu UE. Lucrurile care s-ar simți diferit decât acum 5 sau 10 ani, este că implicarea aliaților noștri, implicarea țărilor care finanțează din gros reformele, fie în R. Moldova, fie în Ucraina. Astăzi, cerințele sunt mult mai directe și mai concrete, vedem asta după reacția ambasadorilor UE, reacția OSCE la evenimentele și mersul alegerilor din RM. De fapt, cred că foarte multe reforme din domeniul juridic cred că au fost special stopate și chiar reversate. Doar reformele se fac nu pentru placul UE ori a altor țări, reformele se fac pentru ca societatea să atingă un nivel de viață decent. Este absolut anormal, când oamenii sunt nevoiți să trăiască cu pensii de 50-100 de euro etc. Asta este o rușine pentru o țară europeană. De aceea, majoritatea cetățenilor care se foloseau intens, desigur, până la pandemie, de vizite în țările europene, de faptul că diaspora transmite spre bugetul țării noastre miliarde de dolari. Fiecare, când își aplică votul, când își îndeplinește această obligațiune sfântă, trebuie să înțeleagă că rezultatele depind de fiecare.

Situația din arealul altor țări post-sovietice dovedește – Rusia astăzi este la pământ

Dacă privim către celălalt vector, care este impus de unele forțe politice – oameni buni! - trebuie să privim ce se întâmplă în fostul areal sovietic, în CSI, situația din Belorusia, Kârgâzstan, conflictul din Karabah, fostul război din Georgia, care, o dată în plus, dovedește că modelul favorizat de Moscova nu lucrează. Nu lucrează economic, nu lucrează social și politic, și trebuie să fim serioși, să ieșim la vot și să votăm acele forțe care propun un plan concret de ameliorare a situației, lupta cu corupția, lupta cu această gașcă de oameni care s-a îmbogățit și a subminat procesele democratice pe parcursul acestor 30 de ani. Sunt exemple în jur, noi vedem ce se întâmplă cu fostele republici sovietice. Trebuie, odată și odată, să spunem destul și să votăm oamenii care sunt în stare să discute cu europenii, să discute cu SUA, să discute cu oricine e gata să susțină procesul de ameliorare a situației economice a R.Moldova. Vizavi de turul doi de alegeri din R. Moldova, cred că astăzi este mult mai ușor pentru electoratul nostru de a decide, pornind de la faptul că chiar și în Belarus, care era considerat un model rus de conducere a economiei, astăzi criza și-a atins culmea. Situația din arealul altor țări post-sovietice dovedește – Rusia astăzi este la pământ. Modelul propus de Rusia altor țări a suferit eșec.

Despre aceasta vorbește toată situația din regiune. Pe de altă parte, transferurile bănești, remitențele din partea diasporei, care vin în bugetul moldovei, sunt considerate drept cele mai importante pentru menținerea cursului leului. Eu personal nu înțeleg acele 200 de mii de cetățeni care votează un candidat care este urmărit penal în alte țări. Interesant, oare ce programe tv privesc ei? Oameni buni, exemplul cu Belarus, oare nu este suficient pentru a demonstra o dată în plus că UE, SUA, Apusul, dispun de modele economice, de dezvoltare, viabile. Votând astăzi vectorul rusesc înseamnă a-i vota astăzi pe cei care subminează ziua de mâine a copiilor și a nepoților voștri. Să fim vigilenți! Au trecut 30 de ani, trebuie să luăm decizia! Ieșiți la votare, votați corect.”

Europa Liberă: Dar relația R. Moldova cu SUA cum ar trebui să fie?

Ion Toma Botnaru: „Cel mai bun suport pentru revitalizarea relațiilor R. Moldova cu SUA ar fi o politică internă dedicată reformelor economice, luptei cu corupția, înlăturării de la putere a criminalilor care au participat la furtul miliardului, implicarea în aceste reforme a întregii societăți. Eu consider că imediat după alegeri, cetățenii sunt obligați să urmărească cu ce se ocupă guvernul, care sunt activitățile, care sunt măsurile propuse și care sunt rezultatele planificate pentru aceasta. O astfel de politică internă ar atrage atenția cuvenită, ar atrage atenția din partea administrației americane.

Reformele sunt importante nu pentru SUA sau pentru UE, ci pentru cetățenii R. Moldova

Oricât de ocupați ar fi cu China, cu problemele interne, problemele sociale, cu aliații și competitorii săi pe plan internațional, totul va depinde de rezultatul alegerilor, totul va depinde de politica și activitățile administrației noastre, spre o societate social echitabilă și reforme. Reformele sunt importante nu pentru SUA sau pentru UE, ci pentru cetățenii R. Moldova, pentru a atinge un nivel decent de viață, nu așa cum este astăzi. Asta ar fi cea mai mare susținere, cel mai mare aport la ameliorarea și revitalizarea relațiilor între R. Moldova și SUA, R. Moldova și alte state civilizate, care sunt în stare, real, în termeni foarte reali, de a susține financiar și moral procesul de revitalizare al vieții politice în țara noastră.”