Ea l-a depășit pe președintele în exercițiu Igor Dodon cu peste 3.5 la sută. Într-un interviu pentru Europa Liberă, profesorul Iulian Chifu, fost consilier prezidenţial de la București, spune că este o victorie într-o bătălie, dar mai e până la câștigarea războiului.

Iulian Chifu: „Se știe și se cunosc loviturile pe sub centură, atacurile dure, elemente de război informațional, cele 10 lucruri care s-ar întâmpla dacă ar ajunge Maia Sandu președintă ș.a.m.d.; constrângeri în stânga Nistrului, discuții în Rusia erau lucruri cunoscute. De exemplu, se știe că rezerva de voturi pentru Igor Dodon vine în primul rând din stânga Nistrului, unde se mobilizează cât se poate de mult, putem ajunge să avem la vot și dublul oamenilor care au fost la primul tur, deci putem să ne așteptăm la 30 de mii de oameni.”

Europa Liberă: Chiar dacă va fi monitorizată din scurt prezența celor din stânga Nistrului la cel de-al doilea tur de scrutin?

Iulian Chifu: „Nu e relevant acest lucru, pentru că ei vin plătiți cu bani, vin aduși cu autobuzele și monitorizarea nu ține loc de anulare a dreptului de vot și a prezenței la urne. Pur și simplu este doar un capitol, un paragraf în raportul alegerilor făcut de către ODIHR, de către organizația specializată în alegeri, în monitorizarea alegerilor a OSCE. Atâta tot. De aceea, la acest moment, Igor Dodon, care deține pârghii executive, nu se va da înapoi de la nici un instrument, al doilea fiind mobilizarea pe diferite constrângeri. Am văzut pe cea cu legalizarea șederii în Federația Rusă și cetățenii din Republica Moldova care trăiesc în Federația Rusă și care în primul tur au venit într-o proporție foarte mică la urne, acolo există suficiente secții de votare, pentru a aduce din nou alte 30 de mii de voturi pentru Igor Dodon.”

Europa Liberă: Un element pare să nu mai fie atât de pronunțat, și anume discursul geopolitic nu mai este atât de prezent ca în 2016. Credeți că acum lupta nu se mai duce pe criteriul geopolitic, nu se mai decide încotro Moldova – cu Estul sau cu Vestul?

Iulian Chifu: „Bineînțeles că da. Asta este o copilărie, este o marotă care a fost îmbrățișată, din păcate, inclusiv de zona, haideți să spunem, pro-europeană pe o relație germano-rusă și un tip de acord, dar ați văzut că, în primul rând, Igor Dodon nu respectă acest tip de angajament. El întotdeauna vine și promovează idei ostentativ pro-ruse, deci extrem de clar pro-ruse, chiar jenante în acest domeniu. Își face și rău, apropo de mobilizarea votanților împotriva sa. Nu, acum avem de-a face cu o narațiune anti-Dodon, care aduce la vot și votanții lui Renato Usatîi, și o parte dintre cei ai Violetei Ivanov și în egală măsură vorbim despre viitorul Republicii Moldova, pentru că este foarte clar că Igor Dodon nu este interesat în drumul european, și acest lucru îl rupe atât de România, cât și de Uniunea Europeană, nu mai spunem despre faptul că este un președinte izolat de ambii săi vecini - și România, și Ucraina.”

Europa Liberă: Pentru că ați amintit de Renato Usatîi, cel care a ieșit pe locul trei în primul tur al acestor alegeri prezidențiale, Usatîi vrea negocierea alegerilor anticipate. Credeți că e cu putință acest lucru, ar putea el să joace la două capete sau e clară poziția lui? În week-end, duminică, la Bălți a avut loc un miting în susținerea lui Igor Dodon.

Iulian Chifu: „Știu că nu atât el ca persoană, deși s-a exprimat public, și lucrul acesta contează, dar mai ales electoratul său este un electorat dacă nu anti-Dodon, sigur nu pentru Igor Dodon. E vorba de o zonă, inclusiv rusă, pragmatică, care își dorește afaceri cu Uniunea Europeană, o zonă mai prosperă, să trăiască în democrație, nu sub o autocrație de tip Putin, și acest lucru face ca toată această zonă să fie mai degrabă mobilizată pro-Maia Sandu. În ceea ce privește votanții Partidului „Șor”, da, aici putem vorbi despre înclinație pro-rusă, dar să nu uităm că și aici o parte importantă a lor sunt anti-Igor Dodon, iar între susținerea Rusiei și a-l susține pe Igor Dodon s-ar putea să prefere o relație echilibrată, moderată, ambivalentă, în așa fel încât și relațiile cu Federația Rusă să fie într-un spațiu al decenței, dar este într-adevăr o alegere pentru orientarea apolitică, mai ales că este și o alegere pragmatică, cine va finanța până la urmă situația dezastruoasă a Republicii Moldova, relansarea economică și ieșirea din pandemie.”

Europa Liberă: O altă întrebare care se pune – eventual, dacă Maia Sandu câștigă această cursă prezidențială, cum va lucra ea cu un parlament atât de pestriț, ori chiar astăzi am aflat că PD se retrage de la guvernare, guvernul Chicu a și anunțat remanieri guvernamentale? Ce semnal se transmite din tabăra Partidului Democrat?

Iulian Chifu: „Este foarte evident faptul că și în cazul parlamentului, dar în primul rând din punctul de vedere al guvernului, nu mai există majoritate, nu există majoritate și mersul spre alegeri anticipate este foarte-foarte pregnant. Nu știu dacă reușim să mergem acolo, e importantă și partea de analiză juridică, și discuțiile Maiei Sandu cu Renato Usatîi, care evident își dorește să treacă printr-un mesaj al alegerilor anticipate pentru a ajunge în parlament și a putea să aibă reprezentare parlamentară egală cu cea pe care a obținut-o în primul tur al alegerilor prezidențiale. Din punctul acesta de vedere cred că mai degrabă vom merge spre această variantă. În orice caz, după alegerea Maiei Sandu și polarizările din parlament, inclusiv ale celor care sunt electroni liberi și care circulă de la un partid la altul se vor cataliza în special în spațiul acesta din preajma Maiei Sandu și negocierile ulterioare vor duce la formula cea mai potrivită pentru a bloca orice alt guvern și pentru a ajunge în alegeri anticipate sau, din contra, pentru a alege un guvern pro-european. Nu cred însă că acest parlament este viabil și, încă o dată, e foarte dificil ca să lași cel de-al doilea om în stat să fie șeful Partidului Socialiștilor, dna Zinaida Greceanîi.”

Europa Liberă: Dar ne amintim și de declarațiile care veneau de la Moscova, precum că Maia Sandu ar pregăti o revoluție portocalie după aceste alegeri prezidențiale. Vorbesc despre declarațiile, în primul rând, făcute de dl Narîșkin. A încercat și el să anticipeze un anumit scenariu prin acea declarație?

Iulian Chifu: „Dl Narîșkin știe foarte bine că polit-tehnologii de la el din serviciu și de la GRU sunt cei care îl susțin pe Igor Dodon și toată această campanie, știe în egală măsură care sunt furturile pe care Igor Dodon le-a făcut și în primul tur și, mai ales, pe care este pregătit să le facă în turul al doilea. Să nu uităm problemele legate de Codul electoral, să nu uităm despre mituirea cetățenilor din zona separatistă din stânga Nistrului care să vină la vot și să voteze într-un singur fel și, mai ales, să nu uităm mobilizarea din Rusia, niște secții care nu vor fi observate de către nimeni și care ar urma să aducă voturi în beneficiul lui Igor Dodon.

Aici singura formulă de contracarare a acestui tip de utilizare a resurselor administrative, inclusiv în interiorul Republicii Moldova pentru mobilizarea la vot în favoarea lui Dodon este o mobilizare și mai puternică a diasporei. Am avut o prezență de 130-150 de mii de oameni la vot în primul tur, dacă această prezență se ridică la 300 de mii, cred că jocul este jucat și se pot compensa și aceste furturi, neregularități, încălcări ale regulilor de către Igor Dodon. În caz contrar, evident că dacă puterea este preluată nelegitim și prin furt, reacția populației este naturală și va veni nu pentru că o pregătește cineva din interior, cum susține dl Narîșkin, nici America, nici România, nici Ucraina, nici nimeni altcineva, ci pentru că cetățenii din Republica Moldova s-au săturat de Dodon, pentru că este cel mai urât om din Republica Moldova și pentru că a reușit cu transferul tuturor instrumentelor puterii să ia locul lui Vladimir Plahotniuc și din acest punct se vedere al personajului care este detestat și despre care se dorește a fi și el îndepărtat, pentru că parează toată politica din Republica Moldova și este un exponent al corupției și al vremurilor de acum vechi pe care cetățenii Republicii Moldova cel puțin le vor lăsa în spate.”

Europa Liberă: Până duminică credeți că totuși se va mai discuta mult despre relația Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul?

Iulian Chifu: „Acest lucru ține de opțiunile celor doi candidați. Dacă ar fi să fiu un consilier, aș merge mult mai mult, tocmai pentru că am și o zonă de votanți pro-ruși aș merge mult mai mult pe un mesaj care să coalizeze împotriva lui Igor Dodon, deci, o campanie anti-Dodon. În egală măsură, da, va trebui ca Maia Sandu să adreseze mesaje concrete pe fiecare dintre zonele electoratului său - și către unioniști, și către români, pro-români, și către pro-europeni, și către moldoveniști, și către ruși, către toți cei care îl vor debarcat pe Igor Dodon și vor un pas înainte din această situație foarte amestecată din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Numărul indecișilor rămâne a fi încă foarte mare. Ar mai putea exista ofertă electorală pentru a-i motiva să iasă o parte din cei care sunt nehotărâți la vot?

Iulian Chifu: „Evident este vorba despre miză. Miza face această ofertă electorală, face astfel ca cei care în primul tur nu au fost și au rămas acasă să se mobilizeze dacă au un interes în a decide între cei doi candidați. De asemenea este de așteptat ca o parte din votanții celor care nu au intrat în turul doi să fie dezamăgiți și să nu vină la vot. Ține foarte mult și de modul în care funcționează această coaliție, respectiv, dacă cei care au ieșit din cursă și-au anunțat susținerea pentru Maia Sandu au și un activism, adică chiar își mobilizează propriul electorat, funcționează infrastructura de partid în a ajuta la acest pas, fiecare realizând propria miză, realizând faptul că în condițiile unui nou mandat cu Igor Dodon, Republica Moldova în fine pierde enorm de mult. Eu știu că este foarte dificil când pierzi, e foarte mare dezamăgirea, dar și aici se validează posibilitatea de a rămâne în istorie sau de a intra într-o zonă foarte tenebroasă în care, iată, de exemplu, Partidul Democrat al lui Pavel Filip se îndreaptă foarte puternic și riscă în perioada următoare să intre sub prag, evident este deja, dar să iasă în afara parlamentului.”

Europa Liberă: Dvs. insistați pe ideea că o bătălie e câștigată, asta nu înseamnă că e câștigat un război. De ce insistați pe această idee?

Iulian Chifu: „Pentru simplu motiv că Igor Dodon nu trebuie să fie considerat înfrânt, sunt foarte multe voturi care n-au fost asignate, alegătorii nu sunt boabe de fasole să meargă după cum îi îndeamnă sau îi ia în spate cel care a obținut aceste voturi, deci nu neapărat urmează indicația celui care a făcut-o, o parte rămân acasă, o parte ar putea, unii dintre ei să voteze chiar și împotrivă și pentru că știm că există instrumentele și pârghiile de natură informațională și de natură administrativă, care pot altera în mod substanțial aceste alegeri, deși avertismentele la adresa lui Igor Dodon au fost extrem de clare și riscul ca în condiții de fraudă să nu fie recunoscute alegerile este extrem de mare. Nu e vorba numai de prezența în stradă și proteste, ci e vorba, în primul rând, de faptul că Igor Dodon nu va fi recunoscut ca președinte al Republica Moldova dacă drumul său către fotoliul prezidențial pentru al doilea mandat trece prin fraude, trece prin malversațiuni, trece prin încălcarea regulilor electorale.”

Europa Liberă: Și profit de ocazia că avem această discuție să vă întreb și cum vor influența rezultatele alegerilor americane asupra situației din această regiune.

Iulian Chifu: „Nu știu dacă au o influență foarte mare pentru simplul motiv că în privința Statelor Unite există o continuitate în ceea ce privește politicile asupra regiunilor. Diferența este faptul că Joe Biden este chiar un cunoscător al regiunii, un cunoscător vechi, un personaj extrem de bine așezat, cu nenumărate inițiative bipartizane, de susținere a proiectelor și normative, și sancțiuni sau alte proiecte de combatere, de exemplu, a proliferării nucleare sau a armelor nucleare, sau a armelor chimice în tot spațiul post-sovietic. Deci vorbim despre un președinte foarte bun cunoscător al regiunii, care în perioada sa de vicepreședinte a fost responsabil de politica externă, în special de politica în regiune, care cunoaște foarte bine situația, dar cunoaște foarte bine și actorii ochi în ochi și, invers, cunoașterea și relația dintre, de exemplu, România și Statele Unite în perioada Obama îi este extrem de apropiată, iar Joe Biden este o persoană prezentă la București de nenumărate ori. Am avut și eu ocazia să îl întâlnesc de câteva ori, inclusiv în variante din acestea dincolo de spațiul oficial. Acest lucru este ceea ce modifică. Și în plus mai e vorba despre un președinte unificator al Americii, dar și un președinte acceptabil în partea europeană care întărește relația transatlantică și acest lucru contează pentru că tensiunile care eventual existau în perioada Trump vor fi estompate, și acest lucru înseamnă un pas înainte. Pe urmă este și singurul președinte democrat, avem o postură distinctă, un Partid Democrat care din 2016, de la ingerința în alegeri de la teaching-ul mediilor dnei Hillary Clinton și la adresa Consiliului Național Democrat, este un Partid Democrat anti-rus în sensul în care are o reticență majoră în a deschide lucrurile până când Rusia nu face pași importanți pentru a-și clarifica situațiile și a denunța toate comportamentele nepotrivite în plan internațional.”

Europa Liberă: Dar Rusia nu va deveni mai furioasă în insistența sa de a-și menține rolul dominant în această regiune după aflarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din America?

Iulian Chifu: „Nu știu ce va face Rusia. Cred că în momentul de față nu mai are resurse Rusia să mai facă chiar ce-și dorește, deja Rusia are o problemă în a-și gestiona relația cu Turcia și în a gestiona situația în spațiul post-sovietic, în care deja majoritatea statelor, dar chiar și populații din interiorul Rusiei au realizat că regele e gol, că nu mai există pârghii de acțiune. Uitați-vă situația din Nagorno-Karabah, uitați-vă în Kârgâzstan, uitați-vă în Belarus unde nu există posibilitate de rezolvare și nu mai vorbim despre multele situații de proteste și probleme în interiorul Federației Ruse și, nu în ultimul rând, problema coronavirusului, pe care administrația de la Kremlin a plasat-o la nivelul regiunilor fără resurse financiare, iar în momentul de față are o situație explozivă fără precedent și care afectează în mod substanțial sănătatea și viața oamenilor, dar și spațiul economic, ceea ce evident afectează investițiile în aventurile militariste ale sale peste tot în lume - prin Siria, prin Libia, prin Africa, prin America de Sud.”