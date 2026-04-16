Iranienii și mediatorii analizează propunerile SUA, cu ochii pe o posibilă a doua rundă de negocieri

„După întâlnirea delegației din Pakistan condusă de șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, cu oficialii iranieni, echipa iraniană va efectua analiza necesară, iar apoi se va lua o decizie cu privire la următoarea rundă de negocieri dintre Iran și SUA”, a anunțat agenția de știri de stat Tasnim.

Puternicul șef al armatei pakistaneze a sosit la Teheran pe 15 aprilie și a fost întâmpinat de ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi. O sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că Munir, care a mediat prima rundă de discuții, a sosit în Iran „pentru a reduce diferențele” dintre cele două părți.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baqaei, a declarat la o conferință de presă săptămânală la Teheran, pe 15 aprilie, că de la încheierea discuțiilor, Iranul a făcut schimb de mesaje cu Statele Unite prin intermediul Pakistanului.

„S-ar putea termina foarte curând”

Trump s-a arătat optimist în privința încheierii unui eventual acord de pace. Cu toate acestea, președintele SUA a afirmat de mai multe ori că se apropie un acord, pentru ca mai târziu să reitereze amenințările de a distruge resursele militare rămase ale Iranului și pe liderii săi, precum și infrastructura energetică a țării.

„Cred că se poate termina foarte curând. Dacă sunt deștepți, se va termina curând”, a spus Trump despre negociatorii iranieni într-un interviu acordat Fox Business News, înregistrat pe 14 aprilie și difuzat pe 15 aprilie.

„Cred că se apropie de final... Consider că este foarte aproape de final”, a spus Trump.

Mai devreme în aceeași zi, el a declarat pentru New York Post că negociatorii, care au încheiat discuțiile din 11-12 aprilie de la Islamabad fără a ajunge la un acord, s-ar putea întâlni din nou în următoarele câteva zile.

Vicepreședintele JD Vance, care a condus delegația SUA în prima rundă, a sugerat posibilitatea unor noi discuții, afirmând că s-au înregistrat „multe progrese”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că o nouă rundă de discuții „ar avea loc foarte probabil” în capitala pakistaneză. „Suntem încrezători în privința perspectivelor unui acord”, a adăugat ea.

Timpul se scurge pentru armistițiul de două săptămâni convenit de Statele Unite și Iran pe 7 aprilie, iar Trump a declarat că nu are intenția de a-l prelungi, după expirarea acestuia pe 22 aprilie, sugerând că probabil nu va fi necesar.

Un subiect de dispută major îl reprezintă capacitatea Iranului de a îmbogăți uraniu. Occidentul a acuzat Teheranul că încearcă să construiască o armă nucleară, în timp ce Iranul insistă că programul său are strict scopuri civile.

O altă problemă controversată este închiderea efectivă de către Iran a Strâmtorii Ormuz, o cale de transport prin care, înainte de începerea războiului, trecea aproape o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze.

După eșuarea discuțiilor de la Islamabad, Trump a anunțat o blocadă americană pentru navele care pleacă spre sau vin din Iran.

Consilierul militar iranian al Liderului Suprem Mojtaba Khamenei a avertizat pe 15 aprilie că Teheranul va scufunda navele americane în strâmtoare dacă Statele Unite vor decide să țină sub control acest culoar maritim strategic.

„Domnul Trump vrea să devină polițistul Strâmtorii Ormuz. Este aceasta într-adevăr treaba dumneavoastră? Este aceasta treaba unei armate puternice precum cea a SUA?”, a declarat Mohsen Rezaei, fost comandant-șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Khamenei însuși nu a mai fost văzut de la izbucnirea ostilităților, pe fondul speculațiilor privind starea sa de sănătate și eventualele răni suferite în urma atacurilor aeriene.

Măsuri financiare adoptate de SUA

Între timp, pe lângă amenințările cu noi acțiuni militare, Washingtonul a încercat să exercite presiuni asupra Teheranului printr-o serie de măsuri financiare.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că impune noi sancțiuni asupra infrastructurii de transport petrolier a Iranului, vizând peste douăzeci de persoane, companii și nave.

Sancțiunile vizează rețeaua magnatului iranian din domeniul transportului petrolier, Mohammad Hossein Shamkhani, a precizat Departamentul Trezoreriei. Hossein Shamkhani este fiul lui Ali Shamkhani, un influent responsabil de politici nucleare și de securitate care a fost ucis în atacurile aeriene americano-israeliene asupra Teheranului din 28 februarie.

„Trezoreria acționează agresiv prin programul Economic Fury, vizând elitele regimului, precum familia Shamkhani, care încearcă să profite pe seama poporului iranian”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, referindu-se la campania militară americană numită Operațiunea Epic Fury.

De asemenea, Bessent a spus că Washingtonul nu va reînnoi derogările care au permis achiziționarea de petrol iranian și rus, scutit de sancțiunile SUA.

Derogarea de 30 de zile – care expiră săptămâna aceasta – de la sancțiunile asupra petrolului iranian transportat pe mare era similară cu o derogare de la sancțiunile asupra petrolului rus.

„Nu vom reînnoi licența generală pentru petrolul rusesc și nu vom reînnoi licența generală pentru petrolul iranian. Era vorba de petrolul care se afla pe mare înainte de 11 martie. Așadar, toate aceste cantități au fost deja utilizate”, a declarat Bessent la o conferință de presă.

Washingtonul a încercat să utilizeze derogările de la sancțiuni pentru a elibera mai multe rezerve de petrol pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor globale la energie.

Pe fondul discuțiilor privind posibile negocieri de pace, Pentagonul trimite alte mii de soldați în Orientul Mijlociu, în timp ce administrația americană încearcă să preseze Iranul să accepte un acord, pregătindu-se totodată pentru o eventuală escaladare a conflictului în cazul în care armistițiul eșuează, a relatat The Washington Post.

Conform surselor, această mobilizare include circa 6.000 de soldați aflați la bordul portavionului USS George H.W. Bush și peste 4.000 de pușcași marini din cadrul Grupului Amfibiu Boxer, care se alătură celor aproximativ 50.000 de soldați americani aflați deja în regiune.

Cu informații de la corespondentul RFE/RL la Washington, Alex Raufoglu, și Reuters

