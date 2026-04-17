Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate înainte de începerea războiului pe 28 februarie, va fi „complet deschisă” pe durata armistițiului dintre Israel și Liban, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araqchi într-o postare pe rețelele sociale din 17 aprilie.

Strâmtoarea fusese efectiv închisă traficului pe fondul atacurilor Teheranului asupra unor ținte din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului și a zguduit economia globală. Prețurile petrolului au scăzut, iar cele ale acțiunilor au crescut spectaculos pe piețele mondiale în urma anunțului.

Indicele de referință S&P 500 și Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, au atins vineri în SUA niveluri record, în timp ce indicele Dow, alcătuit din acțiuni de prim rang, a atins cel mai ridicat nivel din ultimele două luni.

Petrolul s-a ieftinit imediat. Atât Brent, contractul internațional de referință, cât și echivalentul său american, WTI, au scăzut sub 90 de dolari pe baril în urma anunțului făcut de Teheran - comparat cu un vârf de 120, zilele trecute.

Ce-are Iranul cu armistițiul din Liban?

Armistițiul de 10 zile între Israel și Liban, negociat de SUA, a intrat în vigoare pe 16 aprilie și poate fi prelungit de comun acord. Iranul a afirmat în repetate rânduri că încetarea atacurilor israeliene asupra Libanului, unde Israelul bombardează de pe 2 martie obiective ale grupării Hezbollah susținute de Iran, era o condiție pentru propriile negocieri de pace cu Statele Unite.

Hezbollah, un grup militant și partid politic care controlează o mare parte din sudul Libanului, este considerat o organizație teroristă de către Statele Unite, în timp ce Uniunea Europeană a inclus pe lista neagră singura sa aripă armată.

Armistițiul de două săptămâni convenit de Iran și Statele Unite pe 7 aprilie nu include Libanul.

La scurt timp după postarea lui Araqchi despre strâmtoare, Trump a postat un mesaj de recunoștință pe platforma sa Truth Social.

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOREA IRANULUI ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI GATA PENTRU TRECERE LIBERĂ”, a scris el, referindu-se la Ormuz. „MULȚUMESC!”

„Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz. Aceasta nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii!”, a scris Trump într-o postare ulterioară.

Într-un alt mesaj pe Truth Social, Trump a spus că blocada SUA asupra porturilor iraniene va „rămâne în vigoare... până când tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată 100%”. Statele Unite au impus blocada, menită să împiedice navele să intre sau să părăsească porturile iraniene, pe 13 aprilie.

Trump a spus că se așteaptă ca o soluționare a conflictului cu Iranul să vină „foarte repede”, afirmând că „majoritatea punctelor sunt deja negociate”.

Acesta a fost cel mai recent dintr-o serie de comentarii optimiste ale lui Trump cu privire la perspectivele unui acord pentru a pune capăt războiului, care este oprit de încetarea focului, teoretic până pe 22 aprilie.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a declarat Trump pe 16 aprilie, repetând de mai multe ori cuvântul „aproape” și adăugând: „Există șanse foarte mari să ajungem la un acord”. Mai târziu, în aceeași zi, el a declarat în fața unei mulțimi că războiul decurge „fără probleme” și că „ar trebui să se încheie destul de curând”.

Cu informații de la Radio Farda.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te