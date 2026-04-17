Trump a afirmat vineri că armistițiul de două săptămâni, care se încheie săptămâna viitoare, ar putea fi prelungit, deși nu crede că acest lucru va fi necesar, întrucât Teheranul ar dori un acord.

„Vom vedea ce se întâmplă. Dar eu cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a declarat Trump reporterilor, adăugând că, dacă se va ajunge la un acord și acesta va fi semnat în capitala pakistaneză Islamabad, s-ar putea să se deplaseze acolo el însuși.

Pe de altă parte, surse iraniene au declarat pentru Reuters că „mai rămân unele divergențe de rezolvat” înainte de a se ajunge la un acord preliminar.

Atacul SUA-Israel asupra Iranului a început pe 28 februarie și a ucis mii de oameni, destabilizând Orientul Mijlociu. Conflictul a dus, de asemenea, la închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat al lumii, amenințând cu cel mai grav șoc petrolier din istorie.

Fondul Monetar Internațional și-a redus săptămâna aceasta previziunile privind creșterea globală și a avertizat că economia mondială riscă să intre în recesiune dacă conflictul se prelungește.

Inițiativă franco-britanică pentru Ormuz

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer prezidează vineri, de la Paris, o reuniune a aliaților pentru a analiza posibilitatea trimiterii unei forțe multinaționale care să asigure securitatea și desfășurarea fără obstacole a comerțului în Strâmtoarea Ormuz, odată ce actualul conflict dintre Iran, SUA și Israel va lua sfârșit.

Iranul a impus blocada asupra acestui punct critic de transport maritim imediat ce SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Republicii Islamice pe 28 februarie, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor globale la energie. Pe fondul unui armistițiu fragil în vigoare, SUA impun acum propria blocadă asupra porturilor iraniene.

Liderii europeni sunt îngrijorați că, dacă blocada va continua, consumatorii vor resimți efectele prin inflație mai mare, penurie de alimente și anularea zborurilor, căci combustibilul pentru avioane se epuizează.

Liderii care se vor alătura lui Starmer și Macron vor „pregăti, atunci când vor fi îndeplinite condițiile, desfășurarea unei misiuni militare multinaționale strict defensive, pentru a asigura libertatea de navigație”, potrivit invitației trimise de Palatul Élysée, la care a avut acces AFP.

Oficialii au subliniat că o astfel de forță ar fi desfășurată doar după încheierea războiului. Printre sarcinile potențiale cheie s-ar număra dragarea minelor și eliminarea pericolului că se pot percepe taxe de trecere.

O priveliște mai frumoasă la benzinării. Aviația are probleme

Agenția Națională de Reglementare în Energetică din Moldova (ANRE) a anunțat vineri prețuri ceva mai mici la carburanți în weekendul prelungit de Paștele Blajinilor, în pas cu o tendință globală de ieftinire, declanșată inclusiv de semnalele de pace în conflictele din Orientul Mijlociu.

În următoarele patru zile, în perioada 18–21 aprilie, prețul unui litru de motorină va scădea cu încă 29 de bani. Moldovenii aflați la volan vor plăti în acest weekend, ca și în zilele de luni și marți, 31,13 lei pentru un litru de motorină. Benzina se ieftinește și ea, cu 13 bani, urmând să coste 29,26 lei/ litru.

Ieftinirea copiază tendința din alte țări, de exemplu din România vecină, unde s-a anunțat că va fi repusă în funcțiune, printr-o derogare obținută de la SUA, o rafinărie Lukoil închisă recent în baza sancțiunilor internaționale impuse Moscovei pentru prelungirea agresiunii împotriva Ucrainei.

Mai ieftin au făcut plinul șoferii vineri și în restul Uniunii Europene, iar în unele țări membre prețul benzinei și motorinei a scăzut sub 1,5 euro.

Pe de altă parte, îngrijorările nu s-au sfârșit, mai ales în aviația comercială.

Compania aeriană low-cost maghiară Wizz Air, foarte activă în R. Moldova, s-a confruntat cu o penurie de combustibil pentru avioane pe trei aeroporturi din Italia, a declarat vineri directorul ei executiv.

„Am avut probleme (...) pe trei aeroporturi italiene – Veneția, Brindisi și Catania”, a declarat directorul Wizz Air, Jozsef Varadi, pentru cotidianul economic italian Il Sole 24 Ore. „Totul s-a rezolvat în decurs de o zi și, în unele cazuri, în câteva ore, fără a fi nevoie să anulăm zboruri.”

Mai multe aeroporturi italiene au semnalat limitări ale aprovizionării cu combustibil pentru avioane la începutul acestei luni.

Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz din cauza războiului din Iran crește riscul unei penurii de combustibil pentru avioane în Europa, tocmai când se apropie marele sezon de călătorii de vară.

În mod normal, Europa importă jumătate din combustibilul pentru avioane din țările din Golful Persic.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

