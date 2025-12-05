România salută amânarea unor sancțiuni SUA împotriva Lukoil: „Ne dă timp să ne adaptăm”

„Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licența 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă și securitatea energetică și păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia”, a scris pe Facebook ministrul român de Externe Oana Țoiu, citată de Europa Liberă România.

„Știu că sunt mulți angajați și familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu”, spune Oana Țoiu.

Ea face și o listă a consecințelor deciziei de joi a SUA: stabilitate – pentru că benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, un „exit ordonat” – pentru că „se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori” și nu în ultimul rând, banii blocați pentru Kremlin – pentru că este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, „iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor ci este ceva ce monitorizăm direct”.

Sancțiunile împotriva Lukoil ar fi trebuit să intre în vigoare la 13 decembrie.

Condiția pusă de administrația Trump pentru derogarea de patru luni anunțată joi, 4 decembrie, este ca veniturile obținute din tranzacțiile făcute în acest timp de benzinăriile Lukoil din afara Rusiei să nu fie transferate către Moscova.

Derogarea, care vizează aproximativ 2.000 de stații de alimentare din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și cele două Americi, a fost autorizată până la 29 aprilie 2026, anunță Trezoreria SUA.

Lukoil deține cam 200 de benzinării sub marca proprie în statele americane New Jersey, Pennsylvania și New York. Lukoil este unul dintre principalii jucători din domeniul comerțului cu amănuntul din Moldova și Bulgaria și operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia și peste 300 în România.

Luna trecută, sancțiunile anunțate au determinat operatorul finlandez Teboil să închidă treptat cele 430 de benzinării Lukoil, pe măsură ce combustibilul se epuizează.

În acest context sensibil pentru gigantul petrolier rus, compania MOL și-a exprimat intenția de a cumpăra rafinăriile și benzinăriile Lukoil din Europa, precum și participațiile la activele de producție din Kazahstan și Azerbaidjan.

Ce se va întâmpla în Moldova?

Recent, Moldova a înlocuit Lukoil ca furnizor de combustibil pentru avioane la Aeroportul Internațional Chișinău.

În privința benzinăriilor, guvernul a spus la mijlocul lunii trecute că nu este interesat să le cumpere. Vorbindu-le jurnaliștilor de la Chișinău, la un club de presă pe 18 noiembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a spus că „statul nu prea este interesat să opereze acum benzinării”, aceasta fiind „o activitate comercială”, iar cetățenii dispun de „alternative pentru alimentarea mașinilor”.

Directorul general al Agenției pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a spus și el, la clubul de presă, că pe piața moldoveană există suficienți jucători care să umple golul după Lukoil, care deține actualmente aproximativ 25% din piața retail.

Oficialii moldoveni cred că subsidiara firmei rusești, Lukoil-Moldova, ar fi primit deja propuneri pentru vânzarea benzinăriilor.

Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat imediat la suspendarea aplicării sancțiunilor, anunțată de Casa Albă la 4 decembrie.

Lukoil-Moldova este controlată de grupul rus Lukoil prin intermediul unei subsidiare din Austria. Compania are în proprietate sau gestiune o rețea de peste 100 de benzinării, trei depozite petroliere, un terminal de gaze și deține peste 20% din piața distribuției de produse petroliere. Totodată, Lukoil asigură aproximativ o treime din importurile de benzină și motorină ale Republicii Moldova, iar în ceea ce privește combustibilul pentru aviație, dependența era chiar de 100%.

La anunțarea sancțiunilor, spre sfârșitul lui octombrie, Ministerul Finanțelor avertiza că există un risc iminent ca Lukoil să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale.

În acest context, instituția recomanda autorităților contractante să ia măsuri preventive, pentru asigurarea alimentărilor, inclusiv prin „identificarea altor furnizori de carburanți și pregătirea procedurilor de achiziție publică”.

