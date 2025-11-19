Finlanda, prima țară care închide benzinăriile deținute de Lukoil

Teboil are 430 de benzinării în Finlanda, potrivit site-ului său web, sau aproximativ o cincime din cele 2.250 de benzinării ale țării nordice, membră în UE și NATO.

„Benzinăriile se vor închide în etape, odată ce stocurile de combustibil vor fi epuizate”, a declarat Teboil într-un comunicat.

Ministerul Transporturilor din Finlanda nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii trimisă de Reuters.

Luna trecută, Statele Unite au impus sancțiuni companiei Lukoil din cauza războiului Moscovei în Ucraina, perturbând activitatea internațională a companiei. Lanțul finlandez de benzinării este prima afacere internațională deținută de Lukoil care anunță că se va închide ca urmare a sancțiunilor.

Lukoil a declarat forță majoră la valorosul său câmp petrolier West Qurna 2 din Irak, după ce Irakul a oprit toate plățile în numerar și în țiței din cauza sancțiunilor occidentale. Un contractor care lucra pentru Lukoil a anulat planurile de forare a petrolului în largul coastelor României, iar Bulgaria se pregătește să preia rafinăria Lukoil de la Burgas, amintește Reuters.

Mai multe țări unde are Lukoil afaceri au cerut americanilor să le permită amânarea aplicării sancțiunilor.

Guvernul irakian discută posibilitatea de a solicita Departamentului Trezoreriei SUA o derogare de șase luni de la sancțiuni pentru Lukoil, astfel încât acesta să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a-și vinde participația la West Qurna-2, au declarat luni pentru Reuters trei oficiali irakieni din domeniul energiei.

Administrația președintelui american Donald Trump a dat vineri undă verde potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziționarea activelor sale non-rusești, iar Teboil a declarat luni că se așteaptă ca Lukoil să vândă lanțul.

Teboil nu a fost disponibilă imediat pentru comentarii suplimentare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Finlanda a declarat luna trecută că băncile și alte instituții finlandeze supuse reglementărilor sale ar trebui să dea dovadă de prudență în relațiile cu Lukoil și cu companiile deținute direct sau indirect de aceasta.

