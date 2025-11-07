Gunvor retrage oferta de cumpărare a activelor Lukoil după ce SUA o numesc „marioneta Kremlinului”

Trezoreria SUA a transmis într-o postare pe rețeaua X că președintele Donald Trump „a fost clar că războiul trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât (președintele rus Vladimir) Putin continuă uciderile fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată o licență pentru a opera și a obține profit”.

Directorul pentru afaceri corporative al Gunvor, Seth Pietras, a afirmat că declarația Trezoreriei este „fundamental greșită și falsă” și că compania salută „oportunitatea de a corecta această neînțelegere clară”, potrivit Reuters.

„Între timp, Gunvor își retrage propunerea pentru activele internaționale ale Lukoil”, a adăugat el, citat și de POLITICO.

Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra companiei Lukoil luna trecută, pentru a reduce veniturile Rusiei folosite pentru a susține războiul din Ucraina.

După anunțarea sancțiunilor împotriva Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia, aceasta a anunțat că a acceptat o ofertă de la Gunvor pentru activele sale externe.

Acestea includ rafinării în Europa (două în Bulgaria și România), o participație de 45% într-o unitate de procesare a combustibililor din Olanda, acțiuni în zăcăminte petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic, precum și sute de stații de carburanți în întreaga lume.

Aprobarea Trezoreriei SUA pentru tranzacție este esențială, deoarece instituția poate emite licențe sau derogări pentru tranzacții în contextul sancțiunilor impuse de SUA.

Chiar înainte de retragerea ofertei Gunvor, bancheri și surse interne au indicat că achiziția – cea mai mare vizată până acum de Gunvor – ar fi fost dificil de finalizat, depășind cu mult capacitatea de împrumut a companiei, notează Reuters.

Gunvor a fost cofondată în 2000 de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și Gennadi Timcenko, un aliat apropiat al lui Putin.

În 2014, cu câteva zile înainte de impunerea sancțiunilor SUA asupra lui Timcenko după anexarea Crimeei de către Rusia, acesta și-a vândut participația de 43,6% în companie.

De atunci, Gunvor s-a distanțat de Rusia, vânzându-și activele rusești și condamnând public războiul din Ucraina.

„Gunvor este și a fost întotdeauna deschisă și transparentă în privința proprietății și afacerilor sale, și de peste un deceniu s-a distanțat activ de comerțul cu Rusia, vânzându-și activele rusești și condamnând public războiul din Ucraina”, a declarat Pietras pentru POLITICO.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

