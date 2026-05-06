A fost prima reacție a Iranului la decizia Statelor Unite de a suspenda după numai trei zile operațiunile menite să ajute navele blocate să treacă prin strâmtoare în cadrul a ceea ce președintele SUA, Donald Trump, numea „Proiectul Libertatea”.

Gărzile Revoluționare nu au precizat în ce constau „noile proceduri”, dar au mulțumit armatorilor și căpitanilor navelor pentru „respectarea reglementărilor iraniene” în timpul traversării strâmtorii.

Mai devreme, Trump semnalase într-o postare că nu mai este nevoie pentru moment de escortarea navelor comerciale prin strâmtoare, iar surse citate de presă spuneau că Iranul și SUA s-ar afla cel mai aproape de a cădea la pace de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

„Presupunând că Iranul va fi de acord să respecte ceea ce s-a convenit – ceea ce este, probabil, o presupunere îndrăzneață –, deja legendara Epic Fury va lua sfârșit, iar blocada extrem de eficientă va permite ca Strâmtoarea Ormuz să fie DESCHISĂ TUTUROR, inclusiv Iranului”, a postat Trump miercuri.

„Dacă nu sunt de acord, vor începe bombardamentele, care, din păcate, vor fi la un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte”, a mai declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Pacea într-o pagină și 14 puncte

Statele Unite și Iranul sunt pe cale să ajungă la un acord privind un memorandum de o pagină menit să pună capăt războiului din Golf, a declarat o sursă din Pakistan, țară care joacă rolul de mediator, familiarizată cu negocierile.

Sursa pakistaneză a afirmat că un articol publicat anterior de publicația americană Axios cu privire la memorandumul propus era corect. Articolul Axios cita doi oficiali americani și alte două surse familiarizate cu discuțiile.

„Vom încheia acest proces foarte curând. Ne apropiem de final”, a declarat sursa pakistaneză. Luna trecută, Pakistanul a găzduit singurele negocieri de pace din acest conflict de până acum și și-a continuat de atunci rolul de mediator, transmițând propuneri între cele două părți.

Prețurile petrolului au scăzut brusc miercuri, indicele de referință internațional Brent coborând sub pragul de 100 de dolari pe baril, reflectând noile speranțe privind încetarea conflictului.

Casa Albă, Departamentul de Stat și oficialii iranieni contactați de Reuters nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii. Postul de știri american CNBC a citat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, care a declarat că Teheranul analizează o propunere americană în 14 puncte.

Memorandumul de înțelegere a fost negociat între reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner și mai mulți oficiali iranieni, atât direct, cât și prin intermediul unor mediatori, a precizat Axios.

În forma sa actuală, memorandumul ar declara sfârșitul războiului din regiune și începutul unei perioade de 30 de zile de negocieri privind un acord detaliat pentru deschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear al Iranului și ridicarea sancțiunilor SUA, a adăugat Axios.

Restricțiile impuse de Iran asupra navigației prin strâmtoare și blocada navală a Iranului de către SUA ar urma să fie ridicate treptat în cursul acelei perioade de 30 de zile, a precizat Axios, citând un oficial american care a adăugat că, în cazul eșuării negocierilor, forțele americane ar putea restabili blocada sau relua acțiunile militare.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te