Israelul atacă Teheranul, în timp ce Trump insistă că se poartă negocieri pentru a pune capăt războiului

Forțele de Apărare Israeliene au declarat într-o postare pe Telegram că au lansat o serie de atacuri asupra infrastructurii din Teheran. Agenția de știri semi-oficială iraniană SNN a declarat că atacurile au lovit o zonă rezidențială din oraș, iar echipele de salvare caută oameni printre dărâmături.

Kuweitul și Arabia Saudită au declarat miercuri că au respins noi atacuri cu drone, fără a preciza de unde au provenit acestea. Dronele au țintit un rezervor de combustibil de la Aeroportul Internațional din Kuweit, provocând un incendiu, dar fără victime, a declarat Autoritatea Aviației Civile din Kuweit.

Gărzile Revoluționare Iraniene au spus că au lansat un nou val de atacuri împotriva unor locații din Israel, inclusiv Tel Aviv și Kiryat Shmona, precum și împotriva bazelor americane din Kuweit, Iordania și Bahrain, au raportat mass-media de stat iraniană.

Trump a insistat marți că SUA se află în „negocieri” pentru a pune capăt războiului, care a provocat deja moartea a mii de oameni și a creat cel mai grav șoc energetic din istorie, ducând la penuria globală de combustibil și la turbulențe pe piețe.

Miercuri, acțiunile au crescut, iar prețurile petrolului au scăzut cu 4%, pe fondul informațiilor conform cărora SUA urmăresc un armistițiu de o lună și au trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru discuții, alimentând speranțele privind reluarea exporturilor de petrol din Golful Persic.

Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că SUA poartă discuții cu „persoanele potrivite” din Iran pentru a pune capăt ostilităților, adăugând că iranienii doresc foarte mult să ajungă la un acord.

Luni, influentul președinte al parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a respins aceste informații, calificându-le drept „știri false”.

Planul în 15 puncte pentru Iran

New York Times a relatat marți că Washingtonul a trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Televiziunea Canal 12 din Israel, citând trei surse, a afirmat că SUA urmăresc un armistițiu de o lună pentru a discuta planul în 15 puncte.

O sursă familiarizată cu problema a confirmat pentru Reuters că SUA au trimis un plan Iranului, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Mass-media israeliană a afirmat că planul ar include desființarea programului nuclear al Iranului, încetarea sprijinului acordat grupurilor aliate cu Teheranul, precum Hezbollah din Liban, și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reușit să înregistreze progrese suficiente în cadrul negocierilor menite să pună capăt programului nuclear al Iranului, deși mediatorul Oman a afirmat că s-au înregistrat progrese semnificative.

De atunci, Iranul a atacat țări care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructura energetică din Golf și a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Iranul a comunicat între timp Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și Organizației Maritime Internaționale că „navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Ormuz dacă se coordonează cu autoritățile iraniene, potrivit unei note văzute marți de Reuters.

Închiderea efectivă a căii navigabile, pe care tranzitează în mod normal 20% din petrolul și gazul mondial, a creat cel mai grav șoc al aprovizionării cu energie din istorie, a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor combustibililor și a perturbat aviația globală.

Pakistanul, gata să găzduiască discuții de pace

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat marți că este dispus să găzduiască discuții între SUA și Iran privind încetarea războiului, la o zi după ce Trump a amânat amenințările de a bombarda centralele electrice iraniene în urma unor discuții pe care le-a calificat drept „productive”.

Pakistanul are legături de lungă durată cu Republica Islamică Iran, vecina sa, și are o relație bună cu Trump.

În ciuda relatărilor privind negocierile, se așteaptă ca Pentagonul să trimită mii de soldați din Divizia 82 Aeropurtată de elită a Armatei SUA în Orientul Mijlociu, au declarat marți pentru Reuters două persoane familiarizate cu problema, contribuind la o consolidare masivă a prezenței militare americane.

Forțele se vor alătura celor 50.000 de soldați americani aflați deja în regiune și vor accelera consolidarea masivă a prezenței militare SUA acolo, alimentând temerile privind un conflict mai îndelungat.

Scris cu informații de la Reuters și dpa.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te