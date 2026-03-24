Orientul Mijlociu: semnale privind posibile discuții de pace, dar ostilitățile continuă

Trei înalți oficiali israelieni, care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, au declarat că Trump pare hotărât să ajungă la un acord, dar că, în opinia lor, este foarte puțin probabil ca Iranul să accepte cererile SUA în cadrul unei eventuale noi runde de negocieri.

Trump a declarat luni că amână cu cinci zile un plan de atac asupra centralelor electrice iraniene, cu excepția cazului în care Iranul redeschide Strâmtoarea Ormuz, pe unde „ies” în lume o mare parte din petrolul și gazele din Orientul Mijlociu.



Iranul promisese că va răspunde la astfel de atacuri lovind infrastructura aliaților SUA din Orientul Mijlociu.



După comentariul lui Trump de luni de pe Truth Social, despre „discuții foarte bune”, Iranul a afirmat că nu au avut loc încă discuții. Ambasada sa din Africa de Sud a postat o imagine pe X în care se vede un volan roz, pentru copii, așezat pe bordul mașinii, în fața scaunului pasagerului, probabil ridiculizând ideea lui Trump, exprimată în fața reporterilor, că el ar putea controla strâmtoarea Ormuz alături de liderul suprem al Iranului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu era așteptat să convoace oficiali din domeniul securității pentru discuții privind încercarea lui Trump de a ajunge la un acord cu Iranul, au declarat marți doi înalți oficiali israelieni.

Discuții la Islamabad?

Trump a declarat reporterilor că trimisul său special, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, care purtaseră negocieri cu Iranul înainte de război, au purtat discuții cu un înalt oficial iranian până duminică seara și că acestea vor continua luni.

Un oficial european a afirmat că, deși nu au avut loc negocieri directe între cele două țări, Egiptul, Pakistanul și statele din zona Golfului Persic „au transmis mesaje” despre eventuale discuții.

Un oficial pakistanez a declarat că ar putea avea loc discuții directe la Islamabad în această săptămână, cu participarea vicepreședintelui SUA, JD Vance, precum și a lui Witkoff și Kushner, în urma unei convorbiri telefonice între Trump și șeful forțelor de apărare pakistaneze, Asim Munir.

Conducerea militară a Iranului a exclus însă marți orice compromis sau capitulare în războiul actual cu Statele Unite și Israelul.



„Puternicele forțe armate iraniene vor apăra cu fermitate suveranitatea țării și vor continua pe această cale până la victoria finală”, a declarat Ali Abdollahi Aliabadi, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar suprem al Iranului, potrivit presei de stat, preluată de AFP.

Israel, pe două fronturi

În ciuda semnalelor diplomatice venite de la Washington, nu s-au observat indicii că războiul din Golf sau cel din Liban, purtat de Israel, ar fi pe cale să se potolească.



Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că „se intenționează” ocuparea sudului Libanului până la râul Litani – aproximativ o zecime din teritoriul țării. El a spus că nu pot exista locuințe sau rezidenți în zonele în care există „terorism”, o referire aparentă la milițiile Hezbollah, sprijinite tradițional de Iran.



Rachetele iraniene au declanșat sirenele de raid aerian în cel mai mare oraș al Israelului, Tel Aviv, unde au apărut găuri uriașe într-un bloc de apartamente cu mai multe etaje. Nu a fost clar imediat dacă pagubele au fost cauzate de o lovitură directă sau de resturi provenite de la o interceptare.

Serviciul de Pompieri și Salvare din Israel a declarat că este în căutarea civililor blocați într-o clădire.

Armata israeliană a declarat că avioanele sale de vânătoare au efectuat luni o serie de atacuri în centrul Teheranului, vizând centre de comandă cheie, inclusiv Ministerul Informațiilor.

Scris cu informații de la Reuters, dpa și AFP.

