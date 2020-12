La 15 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat că doresc normalitatea, alegând-o preşedinte pe Maia Sandu, un politician onest, integru și pro-european. I-am sugerat președintei alese că cetățenii, primarii și tinerii din Republica Moldova merită programul ECIPES, care prevede grantare directă prin platforma online direct de la Comisia Europeană, exact cum există programe de contact direct cu Comisia Europeană pentru autoritățile centrale, societatea civilă și antreprenori. Prin programul ECIPES, propus spre implementare în Republica Moldova, se dorește ca cetățenii să primească subsidii pentru renovarea echipamentelor electrocasnice eficiente energetic, prin utilizarea unei platforme online, a declarat Europei Libere, activistul civic Iurie Calestru, liderul IDEP (Institutul de Dezvoltare şi Expertiză a Proiectelor), un ONG din Republica Moldova.

Europa Liberă: Dvs., ca ONG-iști, ați criticat dur autoritățile, bănuind că banii europeni, dacă ajung sub controlul statului, ar fi deturnați, furați și nu ajung la cetățeni. Și doriți o schimbare, ca cei de la Bruxelles și anume Comisia Europeană să implementeze un program pe care îl promovați de un an și jumătate, alocând fonduri în mod direct, utilizând acest program în interesul cetățenilor R. Moldova. Să descrieți pe scurt, ce include acest program?

Iurie Calestru: „Crearea unei platforme on-line, a unui site simplu, prin care cetățeanul, cu buletinul, accesează o platformă on-line, face o poză a trei tipuri de echipamente (televizor, frigider, mașină de spălat), indică locația și numărul de telefon de unde poate să fie preluat. De două ori pe an, se organizează preluarea echipamentelor electrocasnice, cu oferirea unui voucher pentru procurarea altuia, nou, cu preluarea celui vechi. Omul, ulterior, cu voucherul, merge la magazin și achită diferența dintre costul voucherului, în euro, și cât costă echipamentul electrocasnic – televizorul, frigiderul, mașina de spălat – cu condiția să fie de eficiența energetică A+++. A doua mare categorie: primarul ce are înfrățire cu o altă autoritate publică locală din UE și cel puțin o activitate anual – luând în considerație pandemia, și un webinar ar fi o activitate – anexează xeroxul sau copia, sau scanarea acordului de înfrățire, cu activitate, aplică un proiect on-line cu 10 mii de euro componenta de grant, maxim 20 de mii de euro, dintre care 10 mii de euro componenta de grant. Ulterior, realizează proiectul și pune pancarta Realizat cu fondurile Uniunii Europene.

Ai deschis cu telefonul, calculatorul sau tableta această platformă, te-ai identificat cu datele și liber poți avea acces la fondurile europene, de acasă...

Și a treia categorie – 2000 de tineri, accesând o platformă online, cu buletinul, trec un curs de scriere a unui plan de afaceri, scriu planul de afaceri, primesc trei răspunsuri (pozitiv, negativ, recomandări). Dacă este pozitiv, cu semnătura electronică, semnează contractul, primesc sprijin pentru două tipuri de afaceri: pentru servicii (5000 de euro) și pentru producere – 15 mii de euro. Dintre care, 12 mii de euro pentru procurarea utilajului. Se achită în două tranșe – 80% în avans și 20% restant. Ulterior, toată raportarea este absolut electronică. De ce este atât de important acest program? Prin faptul că va reduce costurile administrative. Altfel spus, nu va trebui să bați la ușă la oricare organizație, ONG, chiar și la noi, la IDEP Moldova. Ai deschis cu telefonul, calculatorul sau tableta această platformă, te-ai identificat cu datele și liber poți avea acces la fondurile europene, de acasă. Cu atât mai mult că dacă vorbim și despre faptul că se dorește votarea prin corespondență. Zilele acestea ne-am bucurat că am văzut și datele cu e-gov. Cetățeanul, cu buletinul și cu semnătura electronică, poate avea acces la toate datele. Cred că asta ar fi deja o chestie de normalitate, să vorbim despre restabilirea acelui adevăr în care cetățeanul, tânărul și primarul să aibă acces la fonduri europene, precum are autoritatea publică, precum are ONG-urile, adică noi, dar și afacerile, prin instituțiile financiare internaționale.”

Europa Liberă: Dvs. ați făcut și un calcul și spuneați că ar putea să participe la acest proiect câtă lume?

Iurie Calestru: „200 de mii de familii, 500 de primării, adică fiecare a doua, și 2000 de tineri.”

Europa Liberă: Și lucrul acesta, dacă reușiți să-l obțineți din partea Bruxellesului ar putea să aibă o durată de câți ani?

Iurie Calestru: „Trei ani de zile. Sperăm foarte mult că, dacă vom obține susținerea din partea Excelenței Sale, doamna Maia Sandu, să putem să-l obține în trei, maxim patru luni. Este absolut real, pentru că noi avem toate procesele descrise, așa încât să...”

Europa Liberă: Dar ce trebuie să facă dna Sandu?

Iurie Calestru: „Avem, de la anumite etape, subsemnarea scrisorilor din partea a nouă deputați de la PDA și, ulterior, de la cinci din PDA și PAS, dar sigur că ar fi nevoie ca și un lider politic să spună : Eu vreau pentru țara mea! Exact cum a făcut și dna Tihanovskaia, atunci când a cerut pentru țara ei. Și poate că și ceea ce s-a întâmplat în Balorus, cu programul care, poate, recent, ați văzut, pe rețelele de socializare, Comisia Europeană a auzit și direct a zis: vrem să ajutăm direct cetățenii bieloruși. Nu am vrea tare să ne lăudăm, dar ar putea fi și impact al măsurilor, dialogurilor, informărilor periodice, sistematice și la mai multe nivele.”

Sunt 40 de milioane pierdute, ratate de autoritățile vremelnice ale R. Moldova...

Europa Liberă: Dvs. acum ați vrea ca dna Sandu să convingă Bruxelles-ul să pună pe rol acest proiect?

Iurie Calestru: „Sunt 40 de milioane pierdute, ratate de autoritățile vremelnice ale R. Moldova. Aceste fonduri, teoretic și practic, nu pot fi readuse, realocate, dar...”

Europa Liberă: 40 de milioane însemnând cea de a treia tranșă pe care UE urma să o ofere R. Moldova – dar, întrucât guvernul nu a reușit să țină cont de acele condiționalități impuse de Bruxelles, s-a ratat a treia tranșă – și ați vrea ca acești bani să nu fie irosiți, dar să revină, totuși, cetățenilor R. Moldova.

Iurie Calestru: „Da, dacă autoritățile nici măcar o scrisoare...”

Europa Liberă: Da de ce anume această sumă ați ales-o?

Iurie Calestru: „Noi am ales-o încă doi ani sau 18 luni...”

Europa Liberă: Atunci nu se știa dacă Moldova va rata cea de-a treia tranșă din partea UE.

Iurie Calestru: „Așa au vrut stelele... Nu știu, așa am făcut noi calculul, atunci când am gândit programul. Și ni s-a recomandat și din partea mai multor actori din Bruxelles, că aceasta este o sumă reală de a fi alocată pentru un program de așa o anvergură. Iar faptul că au fost 40 de milioane – așa a fost să fie. Că, momentan, suntem în situația în care R. Moldova a primit recent, în noiembrie, 50 de milioane, fără condiționalități, iar a doua tranșă este cu condiționalități, există foarte mare risc și șanse nu tocmai oportune ca și cealaltă tranșă să fie, exact așa, ratată.”

Europa Liberă: Și încercați să obțineți sprijinul dnei Sandu?

Iurie Calestru: „Deja am inițiat dialogul cu consilierii care au fost anunțați. Cu atât mai mult că am fost extrem de fericiți atunci când am constatat că doi dintre consilierii dnei președinte au fost cosemnatarii scrisorii în atenția dlui președinte Iohannis, în luna septembrie, atunci când am scris un demers în atenția dlui președinte, pentru a ajuta R. Moldova să convingem Comisia Europeană să direcționeze cele 40 de milioane ratate de autoritățile, să le spunem așa, vremelnice, moldovenești, în programul EPICES, demarat direct de Comisie, direct pentru cetățeni.”

Europa Liberă: Și nu ați spus tranșant, totuși ce vreți să facă Maia Sandu?

Vorbim de digitalizare, de acces on-line, de preluarea echipamentului de la om de acasă...

Iurie Calestru: „Orice. O scrisoare de susținere. O scrisoare către Comisia Europeană cu certitudine că va impacta destul de pozitiv, pentru că toate personalitățile cu care am discutat, sau persoanele cheie din majoritatea instituțiilor, și toți așteaptă mesaj și susținere din partea unui lider politic din R. Moldova. Noi nu putem impune nimănui nimic, pentru că nimeni nimănui nu-i este dator, doar că ar fi păcat ca cele 200 de mii de familii, fiecare a doua primărie și două mii de tineri să rateze ceea ce autoritățile nu încearcă măcar să revendice.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă dacă acest număr de beneficiari de care vorbiți Dvs. nu se atinge?

Iurie Calestru: „Dar, spre exemplu, în România, programul Rabla Electrocasnice - este, practic, inspirat de acolo...”

Europa Liberă: Asemănător?

Iurie Calestru: „Doar că la noi sunt mult mai multe elemente. În special, vorbim de digitalizare, de acces on-line, de preluarea echipamentului de la om de acasă, sunt mult mai multe elemente, doar că acolo, anul trecut, în 24 de ore s-au utilizat toate voucherele, un indicator foarte simplu, ca Dvs. să înțelegeți cât este de solicitat, atractiv acest program în România, cu atât mai mult că acolo este mult mai mică și suma de subvenție...”

Europa Liberă: Și numărul populației este mai mare.

Iurie Calestru: „Absolut! Dar și anul trecut, dacă nu greșesc, au fost aproximativ 200 de mii de echipamente electrocasnice utilizate. Deci, pentru comparație, oricine poate să deschidă internetul. Noi nu inventăm bicicleta, noi ne-am informat și am încercat să strângem din toate sursele cele mai bune practici, preluând tendințe sau trendul care este momentan, și ceea ce urmează să se întâmple. Și faptul că nimeni nu a știut, cu 18 luni în urmă, să nu o facem pe Nostradamus, că va fi această pandemie, că vom fi cu toții prinși în condiția în care trebuie să lucrăm de la distanță, trebuie să achităm facturile de la distanță, să participăm la conferințe online și multe-multe altele... Și acuma cred că este cazul să recunoaștem că oamenii merită și pot ușor accesa fonduri europene, pentru că acuma este momentul când ei cel mai mult au nevoie.”