„E un program care ar pune punct situației în care noi, simplii cetățeni, am fi victimele politicienilor iresponsabili”

Iurie Calestru, reprezentant al Institutului de Dezvoltare și Expertiză vorbeşte despre acest program de 40 de milioane de euro, că ar trebui să fie lansat pe 1 ianuarie 2021, pe o perioadă de doi ani.

Iurie Calestru: „Acum 14 luni, când eram în discuție cu mai mulți eurodeputați, am spus că este nevoie de crearea unui program de finanțare directă a trei categorii de beneficiari: cetățeni, primari și tineri. Am propus crearea unei platforme online implementată de Comisia Europeană pentru cetățean, care cu buletinul ar putea renova echipamentul electrocasnic cu singura condiție ca să fie eficientă electronic; primarii care au înfrățiri active cu primarii din Uniunea Europeană și tinerii care poate au să realizeze o afacere în domeniul serviciilor.”

Europa Liberă: Dvs. ați făcut un sondaj în rândul tinerilor. Cum au reacționat ei?

Iurie Calestru: „O mie de tineri au fost consultați din două licee - unul din Chișinău și unul din Cimișlia, două școli profesionale, un colegiu și două universități. Trei întrebări au fost adresate. Prima: cine vrea să rămână în Moldova? A doua: cine ar aplica pentru program? Și a treia: care categorie de vârstă.”

Europa Liberă: Ce v-a surprins, făcând acest sondaj?

Iurie Calestru: „Ne-am bucurat totuși că prin acest program vom putea ține aproximativ 80 la sută din ei în țară, pentru că 80 la sută din ei au spus că ar vrea să rămână în Republica Moldova sau să aplice pentru programul respectiv, primind suport de 5.000 sau 15 mii de euro. Prin programul respectiv vom putea reduce migrația și vom putea crea și locuri de muncă. Sunt sigur că aici o să mă întrebați care au să fie, de exemplu, afacerile care vor putea fi lansate. Combinate cu Pactul Verde European, de exemplu, panouri fotovoltaice pe clădirile instituțiilor publice, 898 de autorități de nivelul întâi, doi și toate celelalte, deja sunt 2.000 de tineri, au cu ce se ocupa, cel puțin, un singur program prototip care poate să-l replice pe toată țara, dar așa tipuri sunt foarte multe. Avem situația în care cu sprijinul a peste 60 de eurodeputați din Parlamentul European care reprezintă majoritatea familiilor din Uniunea Europeană, deci care ne-au lăudat, care nu prea, care ne-au criticat, care ne-au încurajat...”

Europa Liberă: Dar de ce v-au criticat?

Iurie Calestru: „Pentru că ne luăm prea mare responsabilitate nereprezentând instituțiile publice să vrem să aducem Europa în casa, în localitatea și în mica afacere a cetățeanului.”

Europa Liberă: Ați bătut pe la ușile autorităților, uneori vi s-a deschis, alteori nu. Se pare că, deocamdată, guvernanții ezită să vă dea un răspuns clar sau cel puțin nici nu ați inițiat un dialog cu ei?

Iurie Calestru: „Începând cu luna ianuarie, am avut întrevederi cu 12 deputați din Parlamentul Republicii Moldova din toate grupurile pro-europene, așteptăm încă de la ei susținere. Am avut o scrisoare de susținere de la deputați din PDA, avem o scrisoare de susținere din partea Cancelariei de Stat că ar susține implementarea programului respectiv sau s-ar implica. Și acum rugăm mai mulți deputați din Parlamentul Republicii Moldova să susțină poporul, pentru că acest program poate să fie implementat...”

Europa Liberă: Dar în ce constă acest sprijin din partea deputaților?

Iurie Calestru: „În semnarea unei scrisori confirmate prin poșta electronică, nu este nevoie de semnătură, pentru că suntem în sec. XXI, prin care noi am informa Comisia Europeană că aleșii poporului vor ca poporul să poată avea Europa la sine acasă, în mica afacere și în localitatea în care cetățeanul locuiește.”

Europa Liberă: Și de ce ezită deputații, pentru că lucrul acesta ați început încă din ianuarie să-l promovați?

Iurie Calestru: „De joi am început cu ei discuția să semneze această scrisoare, am transmis...”

Europa Liberă: De ce ei ezită?

Iurie Calestru: „Bună întrebare. Mai avem timp să vedem dacă vor ezita sau nu, fiindcă le-am spus că pe data de 19 câte semnături vor fi cu atâtea va și pleca scrisoarea către Comisia Europeană. Va fi destul de complicat de explicat de ce eurodeputații se gândesc mai mult la cetățenii Republicii Moldova decât deputații din Parlamentul Republicii Moldova, dar suntem optimiști și sperăm să-i convingem.”

Europa Liberă: Dacă îi convingeți, obțineți semnăturile, ar trebui să le prezentați la Bruxelles și Bruxelles-ul să pună ultima ștampilă sau cum e?

17% din cetățenii Republicii Moldova, 50% din primării și 2.000 de tineri vor putea avea acest program

Iurie Calestru: „Este o procedură lungă, urmează să fie aprobat grupul de lucru pentru dezvoltarea programului propriu-zis, procedurile de ordin tehnic: ce se întâmplă după ce mă autentific cu buletinul; cine este structura de implementare responsabilă, de exemplu, Delegația Uniunii Europene din Chișinău sau direct Comisia Europeană din Bruxelles; cum se face debursarea tranșelor; cine face campaniile de informare, cum are loc. Deci sunt multe proceduri, dar de la 1 ianuarie cu sprijinul Parlamentului Republicii Moldova, noi suntem foarte optimiști, dar foarte-foarte optimiști, programul va fi realizat cu brio și deci 17% din cetățenii Republicii Moldova, 50% din primării și 2.000 de tineri vor putea avea acest program.”

Europa Liberă: Și programul se evaluează la ce sumă?

Iurie Calestru: „40 de milioane de euro pentru doi ani de zile. Eu cred că este un program care ar pune punct situației în care noi, simplii cetățeni, să fim victimele politicienilor iresponsabili, din cauza...”

Europa Liberă: Ce schimbări vreți să obțineți?

Iurie Calestru: „Unu: schimbarea ar fi ca cetățeanul să aibă direct contact cu instituțiile europene; doi: se va reduce frustrarea cetățenească, omul va simți suportul Uniunii Europene, nu doar va auzi de el, precum auzim și noi; trei: vom reduce migrația; patru: vom aduce Europa mai aproape de oameni, în casa, în localitatea, în mica afacere a cetățeanului și să nu uităm de faptul că Uniunea Europeană a aprobat Pactul Verde European. Acesta este un program foarte costisitor pentru Uniunea Europeană, dar ei au influență asupra mediului doar de 9%, iar noi ca țări vecine și cu atât mai mult asociate, cum este Republica Moldova, ar fi trebuit să ne aliniem. Și prin acest program, datorită faptului că toate trei componente sunt în concordanță cu Pactul Verde European va ajuta ca noi să fim în concordanță cu ceea ce-și propune Uniunea Europeană. Și din acest considerent avem acest suport.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că ținta sunt tinerii.

Iurie Calestru: „Da.”

Europa Liberă: Unii tineri sunt dornici să se implice, alții mai degrabă sunt nehotărâți când e vorba că trebuie să participe, să obțină un mic suport pentru o afacere în localitatea lor. Cum îi găsiți pe acești tineri?

Iurie Calestru: „Noi tot am crezut că vor fi destul de reticenți, de asta am și consultat peste o mie de tineri. Toți au spus că, dacă noi vom putea obține posibilitatea de a aplica online, fără a ne deplasa undeva și semna contractul online, și primi răspunsul online, atunci vom aplica. Și atunci când noi am propus ca să fie redusă la minimum contribuția, spre zero, anume pentru tineri, acesta va fi un argument foarte important prin care tinerii vor fi super-motivați.”

Europa Liberă: Argumentul Dvs. e că un asemenea program a fost implementat și a înregistrat succese în România. Care au fost succesele acolo?

Iurie Calestru: „Deci, în primul rând, în România a fost programul „Rabla electrocasnice”, dar mai este și anul acesta, și mai mulți ani la rând. La ei sunt două categorii: pentru automobile și pentru electrocasnice, sunt două ture: toamna și primăvara. Și rezultatele sunt foarte bune, pentru ei deja este o normalitate, nu este o teorie despre care ei discută, dar este o chestie în care, dacă noi ne aducem aminte atunci când mergem la rude la țară și vedem câte frigidere, mașini de spălat sau televizoare vechi sunt aruncate undeva – o să ne dăm foarte bine seama că acesta e un program care trebuie cât mai repede implementat, pentru că jumătate din gunoiștile de la noi sunt pline cu echipamente electrocasnice vechi, care nu ai unde să le dai la fier uzat, care nu ai cum să le restabilești și nu ai cum să le duci cumva la echipamente electrocasnice uzate. Deci, el trebuie nu doar pentru beneficiul cetățeanului, dar și pentru grija de mediu.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană în ultimul timp insistă că va încerca să ajute cetățenii la direct, pentru că în relația cu autoritățile deseori promisiunile nu ajung să fie materializate. Și atunci nu va fi un conflict între autoritățile centrale și cele locale?

Când va primi Europa acasă, cetățeanu va fi cel care va vedea Europa în casă, în localitate și în mica sa afacere

Iurie Calestru: „Nu, pentru că fiecare își are programul său. Noi cerem finanțarea adițională pentru programul respectiv, nereducând din celelalte programe ale celorlalte categorii - autorități centrale, antreprenori sau societate civilă. Noi am solicitat alocarea unei finanțări adiționale, deci nu are nimic cu celelalte programe, dar noi credem că cetățeanul este cel mai sincer. Deci, cetățeanul în momentul când va primi Europa acasă, va fi pur și simplu cel care va vedea Europa în casă, în localitate și în mica sa afacere. În domeniul servicii - 40 de milioane de euro pentru anul 2021 și anul 2022, perioada de test. Dacă să calculăm impactul asupra cetățenilor, antreprenorilor și autorităților publice locale și câți vor beneficia și plus la aceasta cât vom reduce din costurile administrative ale acestui program, mulți nu o să ne iubească, dar mulți o să înțeleagă că o să reducem costurile administrative care la acest moment reprezintă până la 30, poate și un pic mai mult din costurile programelor, aici o să ajungem până la 3-5% doar costul de monitoring și evaluare, pentru că restul va fi făcut electronic. Toți au semnătură electronică, inclusiv autoritățile publice locale, tinerii și toți restul, și atunci digitalizarea ne-a demonstrat că noi suntem absolut gata de perioada în care ne-am trezit și acest program vine anume cu această inovație că tu fiind acasă poți face totul.”

Europa Liberă: Până la urmă, vocea unui ONG din Republica Moldova a fost auzită la Bruxelles, din moment ce ați spus că aveți sprijinul atâtor europarlamentari care fac parte din diferite grupuri, din diferite țări. Mă gândesc acum că totuși buturuga mică întoarce carul mare, poate răsturna carul mare?

Iurie Calestru: „În Bruxelles nu te întreabă, vă spun sincer, fără niciun echivoc, nu m-a întrebat nimeni dacă sunt din vreun partid, chiar dacă n-am fost niciodată și nici nu-mi propun. Deci, oamenii au întrebat: de ce sunt aici? Ce le propun? În ce constă conceptul? Și de ce cred că ar merge? Și ulterior sigur că veneam cu foarte multe argumente, documente și toate-toaste celelalte, demonstrând experiență, expertiză, competență, dar, sincer vorbind, ceea ce Dvs. ați spus, un simplu ONG poate face suport direct către cetățeni. Noi am încercat să explicăm că, oameni buni, din păcate, noi, simplii cetățeni, de zeci de ani suntem victimele politicienilor iresponsabili.”

Europa Liberă: Dacă vă reușește, cum vedeți Republica Moldova la final de implementare a acestui program?

Iurie Calestru: „Cel puțin, cetățeanul când va fi întrebat ce reprezintă pentru el Uniunea Europeană, va spune că Europa este la mine la bucătărie, la mine în camera de zi, la mine în baie, este la mine în localitate sau în mica mea afacere, nu mă întreba, vino și o vezi. Și atunci, cetățeanul va ști ce înseamnă valorile Uniunii Europene prin simplul fapt că momentul în care el va depune dosarul, se va familiariza cu valorile Uniunii Europene, va vedea că Uniunea Europeană, contribuabili din Uniunea Europeană sunt sinceri în dorința lor de a ne ajuta. Cred că noi pur și simplu vom fi mult mai aproape de Europa...”

Europa Liberă: Până la urmă, cine are mai mult nevoie - Republica Moldova de UE sau Uniunea Europeană de Republica Moldova?

Trebuie să vorbim mult mai practic, mai depărtat de politică, pentru că suntem prea politizați

Iurie Calestru: „Dar este un practic câștig reciproc. Deci, în momentul tu când ești vecin cu o țară sau o regiune săracă, regiunea învecinată va fi similară undeva. Este o dorință de a ne ajuta. În momentul când tu ești vecin cu o țară bogată, cu o regiune bogată, țările sau regiunile învecinate vor fi într-o situație mai favorabilă. Trebuie să vorbim mult mai practic, mai depărtat de politică, pentru că suntem prea politizați. Sincer, vorbind cu un eurodeputat, d-lui spunea că, uite, și la voi, și la noi în România oamenii sunt prea politizați. Trebuie să privim lucrurile altfel, este un proiect, este un program, putem colabora – ne asociem, nu contează care sunt viziunile sau celelalte, pentru că lucrurile sunt mult mai simple.”