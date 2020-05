Kurzarbeit și „zero-hour”: lumea contractelor precare

Ultimul film al foarte angajatului politic regizor britanic Ken Loach, Sorry We Missed You, se ocupă de costul uman al sistemului de contracte de tip „zero-hour”, care s-a răspândit pe fundal de neo-liberalism și care acum tinde să se răspândească odată cu criza.





Este vorba de un șofer pentru una din firmele de transport de tip Uber sau Deliveroo, iar personajul devine repede un fel de sclav modern, plătit pe sponci și trăind în precaritate.

Pandemia și șomajul agravat declanșat de ea au readus în atenție toate aceste sisteme de muncă de tip contract „​zero-hour” sau Kurzarbeit, precum și felul în care feluritele sisteme sociale europene încearcă să facă față epidemiei șomajului, plătind o parte din salariu sau introducând sistemul german de Kurzarbeit pentru a salva locuri de munca și a evita demiterile.

Chiar și în România, companiile germane, cei mai mari investitori, solicită insistent relaxarea restricțiilor pentru economie şi introducerea sistemului de muncă flexibilă (Kurzarbeit). Asta în contextul în care perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj tehnic de 75% suportată de stat se apropie de final.

Contractul „​zero-hour”

Cum îi spune și numele, în sistemul britanic un contract „zero-hour” este, cum se vede în filmul citat al lui Ken Loach, un contract care nu garantează un număr minimum de ore de muncă. Asta înseamnă că dacă angajații vor avea zero ore de muncă, atunci plata va fi zero.



Ideea a fost, desigur, de la început, aceea de a le permite patronilor să asigure o „flexibilitate” a muncii. E vorba în primul rând de contracte în domeniul de HoReCa, mai ales în catering, dar și în tot ce ține de comerțul cu bucata și poate fi chiar și în învățământ și sănătate. Patronii îi plătesc pe cei cu un asemenea contract doar când au nevoie de ei și nu pierd bani pe salarii pentru lucrători de care nu au nevoie imediat. Sistemul are avantajul că oferă o asigurare de sănătate.

„​Kurzarbeit”

Germania are sistemul care se numește „Kurzarbeit”: muncă pe termen scurt. El e aplicat în situații precum actuala pandemie în care angajatul acceptă o reducere a salariului și a timpului de lucru. Sistemul a fost gândit pentru cazuri de recesiune economică, cum este cel actual. Pentru stat, acolo unde funcționează un asemenea sistem, asta evită concedierile în masă.

Sistemul a fost introdus în Germania odată cu precedenta criză economică, cea din 2008. Un avantaj complementar este acela că, reducând plățile și timpul de muncă, dar neajungându-se la șomaj în grup, asta menține lucrătorii calificați împreună și nu îi face să se risipească prin trimitere acasă și șomaj.



Ca o ciudățenie istorică, Germania, țara sindicatelor și a celui mai solid sistem de întrajutorare socială, a fost istoric și până recent o țară în care nu a existat un salariu minim garantat.

Abia din 2015, al treilea cabinet al Angelei Merkel a introdus legea salariului minim pe economie, care a fost fixat la circa 1.500 euro pe lună, similar cu salariul minim din Franța, Belgia sau Olanda, știind că pragul sărăciei se situează la cca 1.000 euro pe lună.