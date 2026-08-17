La toamnă vor veni cele mai mari sancțiuni europene de până acum contra Rusiei (Kaja Kallas)

„Sancțiunile UE au deja un cost foarte ridicat pentru Rusia, privând mașina de război a Rusiei de peste 1 trilion de euro iar pentru toamnă propun cele mai ample liste de sancțiuni de la începutul războiului”, a declarat ea pentru ⁠Die Welt.

„Odată adoptate, acestea ar crește imediat cu o treime numărul total al entităților ruse sancționate. Presiunea trebuie să crească în continuare până când Moscova va pune capăt războiului”, a afirmat Kallas, care conduce Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) – serviciul diplomatic al UE.

Ea nu a oferit detalii privind calendarul sau detaliile noilor desemnări, dar surse diplomatice ale UE au declarat ulterior pentru Reuters că SEAE va propune aproximativ 1.600 de persoane și entități cu sediul în Rusia, concentrându-se pe complexul militar-industrial al Moscovei.

Măsurile vor include interdicții de călătorie și de tranzacții, precum și înghețarea activelor, au adăugat acestea. UE a pus deja pe listă aproape 3.000 de persoane și companii.

Noua listă va fi prezentată în septembrie

Se preconizează că SEAE va prezenta noua listă țărilor UE la începutul lunii septembrie, cu scopul de a o adopta în octombrie, au adăugat sursele. Nu se preconizează ca listele să fie însoțite de măsuri sectoriale - care țin de competența Comisiei Europene și țintesc anumite părți ale economiei ruse -, asta într-un efort de a accelera și facilita aprobarea lor.

Sancțiunile UE trebuie aprobate în unanimitate. Pachetele tradiționale ale UE împotriva Rusiei, care combină măsuri sectoriale și desemnări complete, au fost adesea împiedicate de dispute îndelungate. În timpul negocierilor pentru cel de-al 21-lea pachet, Grecia a ridicat obiecții cu privire la o viitoare interdicție privind transferurile de gaz natural lichefiat din Rusia.

Pachetul a fost aprobat în iulie, impunând restricții asupra sectorului bancar al țării și asupra rețelelor de criptomonede.

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) preconizează, de asemenea, să propună în septembrie includerea pe liste a persoanelor implicate în traficul de copii ucraineni, în contextul încălcărilor drepturilor omului, iar mai târziu, în toamnă, alte desemnări legate de activitățile hibride ale Rusiei, precum atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

Sursă: Reuters

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