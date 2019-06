Liderii SUA și Chinei se întâlnesc la regiunea G20: cine câștigă războiul comercial?

Presedintele Trump urmeaza sa se intilneasca la summitul G20 cu omologul sau chinez, Xi Jinping. Va rezolva aceasta intilnire criza politica dintre cele doua tari? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.



Raporturile economice dintre cele doua tari sint caracterizate drept inceputul unui razboi comercial. Dar adevarul este ca nici unul dintre cei doi lideri nu-si poate duce la indeplinire obiectivele decit daca stabilizeaza raporturile americano-chineze.

Cu toate astea, asteptarile legate de convoribile de la Osaka sint modeste, cei mai multi analisti crezind ca liderii vor cadea doar de acord sa reia convorbirile comerciale. De cind acestea au fost suspendate – cu sase saptamini in urma, cind partile erau pe cale sa ajunga la o intelegere – diferentele dintre cele doua tari s-au adincit.

Trump si Xi se tem ca criticii lor i-ar putea acuza de slabiciune, daca ajung la o intelegere. Se pare de asemenea ca cele doua parti nu inteleg bine psihologia celeilalte. Luna trecuta de exemplu, chinezii au cerut concesii de ultima ora, dupa care administratia Trump a acuzat Beijingul ca nesocoteste intelegerile convenite si a dublat tarifele aplicate importurilor din China. Beijinul a explicat ca concesiile cerute au fost rezultatul unei analize la nivelul conducerii tarii, unde multi cred ca Trump vrea sa stopeze ascensiunea Chinei si nu sa rezolve dispute comerciale.

De la criza economica din 2008, Beijingul a privit America ca pe o putere in declin, pe care o va depasi, in timp ce Trump vorbeste deseori despre slabiciunile economice ale Chinei. Statele Unite se afla intr-o perioada de expansiune economica, in timp ce China traverseaza o perioada dificila. Dar liderul chinez are mai multe pirghii economice decit Trump pentru a redresa corabia. El poate creste cheltuielile guvernamentale, cere Bancii Centrale sa reduca ratele dobinzilor sau devaloriza moneda nationala, pentru a ridica competitivitatea produselor chineze.

In America, cursul monedei nationale si ratele dobinzilor sint apanajul Rezervelor Federale, care este o institutie independenta de Casa Alba. Din cauza deficitului bugetar alimentat de scaderea impozitelor, ideea unui program guvernamental de investitii este greu aplicabila. In plus, Xi nu are motive sa fie preocupat de alegeri, Trump are. De altfel intr-un interviu recent Trump a spus, nu fara invidie: „Xi este presedintele Chinei. Poate face ce vrea”.