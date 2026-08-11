Lipsa adăposturilor din Kiev agravează suferința populației pe fondul ofensivei rusești

KIEV -- Anna a fugit în capitala Ucrainei împreună cu fiul ei, de 9 ani, Mișa, ca să scape de bombardamentele rusești din Harkov, unde casa ei de la marginea nordică a orașului se află la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului.

Însă, spune ea, intensitatea recentelor atacuri rusești asupra Kievului este comparabilă cu cea de care a fugit. Și, de multe ori, în capitală nu are unde să se ascundă.

„Subsolurile sunt, de obicei, arhipline. Nu e vorba doar că nu ai unde să te întinzi. Nici măcar nu ai unde să stai jos sau în picioare”, a declarat ea televiziunii RFE/RL Current Time săptămâna aceasta. „Oamenii vin și nu mai au loc. Sunt trimiși înapoi. Nu sunt suficiente locuri nicăieri, în tot cartierul.”

Anna locuiește în cartierul Desnianski din Kiev, o zonă întinsă, cu blocuri de locuințe, din nord-estul orașului, care se confruntă cu cel mai mare deficit de adăposturi. Majoritatea clădirilor rezidențiale nu au subsoluri, ceea ce sporește presiunea asupra adăposturilor amenajate sub spitale, școli sau grădinițe, a căror capacitate nu acoperă nici măcar jumătate din populația locală.

O altă mamă din zonă, Marina, a declarat pentru Current Time că, de obicei, în timpul atacurilor rusești se ascunde în hol împreună cu copilul ei de 18 luni.

„Există un adăpost unde am fi putut merge, de exemplu, la o școală. Dar durează opt minute să ajungem acolo pe jos”, a spus ea. „Să mergi pe jos până acolo noaptea, cu un copil, este o adevărată provocare.”

Rusia își intensifică atacurile

În timp ce forțele ruse au înregistrat avansuri minime pe liniile frontului în acest an, Moscova și-a intensificat campania aeriană împotriva orașelor ucrainene, inclusiv a Kievului. Săptămâna trecută, 17 persoane au fost ucise într-o singură noapte de atacuri aeriene în capitală.

Sistemele de apărare aeriană ucrainene nu au reușit să doboare nici măcar o rachetă balistică rusă de data aceasta, dată fiind și lipsa acută de rachete interceptoare.

Creșterea numărului de victime civile — ONU a înregistrat 1.396 de decese în primele șase luni ale acestui an, o creștere de 37% față de anul trecut — are legătură și cu lipsa adăposturilor.

Conform cifrelor oficiale, există doar 4.000 de adăposturi într-un oraș cu peste 3 milioane de locuitori. Unele dintre ele sunt inaccesibile sau în stare de degradare.

Tot mai multe persoane își petrec noaptea în stațiile de metrou, unde peroanele și scările aglomerate amintesc de primele săptămâni ale invaziei, din 2022.

În timpul unei nopți recente de atacuri rusești, cam 56.000 de persoane au venit cu corturi, saltele de camping și saci de dormit. Totuși, acest număr reprezintă mai puțin de două procente din populația orașului.

Șeful administrației raionului Desnianski, Maksim Bahmatov, a declarat pentru Current Time că soluția cea mai simplă și rapidă la această problemă o reprezintă adăposturile mobile prefabricate.

Construite din beton armat, ele sunt amplasate la suprafață și oferă protecție împotriva șrapnelului, a căderilor de zidărie sau a undelor de șoc — însă nu și împotriva unui impact direct.

Acestea au fost instalate în diverse locații din toată țara, iar în decembrie anul trecut, districtul Desnianski a primit - primul la Kiev - astfel de echipament, din banii unor firme locale.

„Se livrează ca un set Lego, în piese separate. Îl asamblează și îl fixează cu șuruburi. Este gata în 2-3 zile”, a spus Bahmatov.

Cine este de vină?

Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a afirmat că administrațiile de sector sunt responsabile pentru lipsa adăposturilor. El a declarat recent că, în 2025, au fost alocați peste 11 milioane de dolari pentru construirea de adăposturi, dar cea mai mare parte a acestei sume nu a fost cheltuită.

„Dacă administrațiile raionale nu își îndeplinesc responsabilitățile, trebuie găsite [alte] persoane care să le îndeplinească. Din păcate, avem o structură administrativă în care primarul [din Kiev] nu poate nici măcar să-i dea o mustrare șefului raionului”, a mai declarat Kliciko.

Bahmatov a respins criticile, susținând că Kliciko și administrația orașului dispuneau de toate competențele și resursele bugetare necesare.

„Nu e vorba doar de a împărți bani, ci de a avea un plan, o strategie”, a spus el. „Nimeni nu-ți va spune câte adăposturi ar trebui să existe.”

În timp ce reprezentanții municipalității se ceartă pe tema responsabilității, locuitorii din Kiev și din zonele învecinate continuă să resimtă efectele crizei.

În noaptea de 8 august, forțele ruse au ucis trei persoane în localitatea Puhovka, din regiunea Kiev: un bunic, o bunică și nepotul lor, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Băiatul avea doar trei ani. Alți patru au fost internați în spital: părinții copilului, fratele său în vârstă de 15 ani și un vecin care venise să ajute familia și a fost rănit în timpul celui de-al doilea atac”, a scris președintele pe rețelele de socializare, adăugând că Rusia a lansat șase rachete balistice asupra infrastructurii civile din Kiev.

Conform administrației militare a orașului, atacurile din capitală au provocat moartea unei persoane.

Scris de Ray Furlong pe baza informațiilor de la Current Time și Serviciul ucrainean al RFE/RL

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