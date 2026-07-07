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Marea Britanie sancționează rușii care ar fi creat substanțele folosite pentru uciderea lui Navalnîi

Mormântul lui Andrei Navalnîi, la Moscova, la un an după înmormântare, pe 16 februarie 2025.
Mormântul lui Andrei Navalnîi, la Moscova, la un an după înmormântare, pe 16 februarie 2025.

Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva a două institute de cercetare rusești și conducătorii lor, spunând că ar avea legături cu programul de arme chimice al Moscovei și că ar fi implicați în dezvoltarea toxinelor folosite pentru otrăvirea activistului de opoziție rus Alexei Navalnîi.

Sancțiunile, ⁠prezentate de Marea Britanie ca o măsură menită „să demaște și să descurajeze” utilizarea armelor chimice de către Rusia, vin înaintea summitului NATO din capitala Turciei, Ankara, și după o măsură similară luată de Uniunea Europeană, amintește Reuters.

În 2020, Navalnîi s-a îmbolnăvit grav în timpul unui zbor în Siberia, iar laboratoarele occidentale au concluzionat că fusese otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok, o clasă de agenți neurotoxici de uz militar dezvoltați în perioada sovietică.

În 2024, Navalnîi a murit după ce a fost otrăvit cu epibatidină, o toxină provenită de la broaște exotice, au afirmat Marea Britanie și alți aliați europeni. Rusia a negat acuzațiile conform cărora ar fi fost responsabilă de acea moarte.

Guvernul britanic a declarat luni că persoanele sancționate au fost implicate în dezvoltarea agentului Noviciok și a epibatidinei.

Ministra de externe Yvette Cooper a afirmat că „utilizarea repetată a armelor chimice de către Rusia” constituie o încălcare a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității globale.

„De la utilizarea agenților nervoși Novichik la Salisbury până la epibatidină în Siberia, otrăvirea lui Dawn Sturgess și a lui Alexei Navalnîi, Rusia continuă să folosească mijloace barbare pentru a provoca moartea și suferința unor civili nevinovați, inclusiv în Ucraina”, a adăugat ea.

Ambasada Rusiei la Londra a declarat într-o postare pe Telegram că respinge „categoric” astfel de acuzații, calificându-le drept „calomnie”.

Ambasada a afirmat că acuzațiile sunt folosite pentru a promova ceea ce a descris drept o amenințare rusă „imaginară” și pentru a justifica confruntarea cu Moscova.

Dawn Sturgess, ucisă cu Noiviciok la 44 de ani.
Dawn Sturgess, ucisă cu Noiviciok la 44 de ani.

Noviciok a fost folosit și în otrăvirea din 2018 a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, la Salisbury, în Anglia — cei doi au supraviețuit, dar o persoană civilă, Dawn Sturgess, intrată ulterior în contact cu un recipient aruncat care conținea substanța, a murit la spital.

O anchetă publică britanică a concluzionat anul trecut că președintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul asupra lui Skripal, comis de agenți ai serviciului de informații GRU.

Rusia a negat întotdeauna orice implicare în acel incident, calificând acuzațiile drept propagandă anti-rusă.

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