Sancțiunile, ⁠prezentate de Marea Britanie ca o măsură menită „să demaște și să descurajeze” utilizarea armelor chimice de către Rusia, vin înaintea summitului NATO din capitala Turciei, Ankara, și după o măsură similară luată de Uniunea Europeană, amintește Reuters.

În 2020, Navalnîi s-a îmbolnăvit grav în timpul unui zbor în Siberia, iar laboratoarele occidentale au concluzionat că fusese otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok, o clasă de agenți neurotoxici de uz militar dezvoltați în perioada sovietică.

În 2024, Navalnîi a murit după ce a fost otrăvit cu epibatidină, o toxină provenită de la broaște exotice, au afirmat Marea Britanie și alți aliați europeni. Rusia a negat acuzațiile conform cărora ar fi fost responsabilă de acea moarte.

Guvernul britanic a declarat luni că persoanele sancționate au fost implicate în dezvoltarea agentului Noviciok și a epibatidinei.

Ministra de externe Yvette Cooper a afirmat că „utilizarea repetată a armelor chimice de către Rusia” constituie o încălcare a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității globale.

„De la utilizarea agenților nervoși Novichik la Salisbury până la epibatidină în Siberia, otrăvirea lui Dawn Sturgess și a lui Alexei Navalnîi, Rusia continuă să folosească mijloace barbare pentru a provoca moartea și suferința unor civili nevinovați, inclusiv în Ucraina”, a adăugat ea.

Ambasada Rusiei la Londra a declarat într-o postare pe Telegram că respinge „categoric” astfel de acuzații, calificându-le drept „calomnie”.

Ambasada a afirmat că acuzațiile sunt folosite pentru a promova ceea ce a descris drept o amenințare rusă „imaginară” și pentru a justifica confruntarea cu Moscova.

Noviciok a fost folosit și în otrăvirea din 2018 a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, la Salisbury, în Anglia — cei doi au supraviețuit, dar o persoană civilă, Dawn Sturgess, intrată ulterior în contact cu un recipient aruncat care conținea substanța, a murit la spital.

O anchetă publică britanică a concluzionat anul trecut că președintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul asupra lui Skripal, comis de agenți ai serviciului de informații GRU.

Rusia a negat întotdeauna orice implicare în acel incident, calificând acuzațiile drept propagandă anti-rusă.

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