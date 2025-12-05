Anchetă britanică: Vladimir Putin a autorizat personal atacul cu Noviciok asupra lui Serghei Skripal

Skripal și fiica sa, Iulia, au fost găsiți inconștienți pe o bancă publică după ce Noviciokul fusese aplicat pe mânerul ușii casei fostului spion. Ambii au supraviețuit după tratament medical intensiv și trăiesc acum sub protecție. Un polițist care a intrat în locuință a fost și el grav afectat, dar și-a revenit.

Ancheta britanică, condusă de fostul judecător al Curții Supreme Anthony Hughes, a stabilit că operațiunea a fost executată de o echipă de ofițeri GRU (serviciul de informații militare rus) căreia i s-a ordonat asasinarea lui Skripal. Acesta fusese agent rus care a vândut secrete Marii Britanii și fusese eliberat în 2010 printr-un schimb de spioni.

„Am concluzionat că operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal trebuia să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, de către președintele Putin”, a declarat Anthony Hughes.

„Dovezile că acesta a fost un atac al statului rus sunt copleșitoare”, a adăugat el.

Cei doi agenți ruși care au aplicat substanța pe mânerul ușii au aruncat ulterior recipientul – o sticluță de parfum contrafăcută – care conținea o cantitate suficientă de Noviciok pentru a ucide mii de oameni. În iulie 2018, Dawn Sturgess a stropit pe piele conținutul, crezând că este parfum, și a murit.

„Comportamentul lui Petrov și Boșirov (agenții care ar fi executat atacul -n.r), al superiorilor lor din GRU și al celor care au autorizat misiunea, inclusiv, așa cum am stabilit, președintele Putin, a fost uimitor de nesăbuit”, a afirmat judecătorul Hughes. „Ei, și numai ei, poartă responsabilitatea morală pentru moartea lui Dawn”, a mai spus șeful echipei de anchetă.

„Dawn a fost victima complet nevinovată a actelor crude și cinice ale altora”, a mai spus el.

În concluziile anchetei se mai arată că atacul nu a fost doar o răzbunare personală, ci „o declarație publică” a puterii rusești, atât pentru publicul internațional, cât și pentru cel intern, în contextul unui „apetit crescut pentru risc” al Rusiei.

Atacul asupra agentului dublu Serghei Skripal a avut loc în contextul anexării Crimeii și al doborârii zborului MH17 deasupra estului Ucrainei în 2014.

Reacții oficiale

În reacție la concluziile anchetei, premierul britanic Keir Starmer a declarat că președintele Vladimir Putin are responsabilitatea morală pentru acțiunile descrise.

„(Raportul) Este o dovadă suplimentară a activității ostile șocante și iresponsabile pe teritoriul Regatului Unit. Regatul Unit va continua să denunțe regimul brutal al lui Putin și mașinăria sa criminală pentru ceea ce este”, a spus Keir Starmer.

Ca reacție imediată, Marea Britanie a anunțat sancțiuni asupra întregii agenții GRU, a convocat ambasadorul rus la Londra și a promis măsuri suplimentare.

De cealaltă parte, Ambasada Rusiei la Londra a respins concluziile anchetei pe care le-a catalogat drept „acuzații fără temei și lipsite de sens” și a acuzat Londra că încearcă să „deranjeze procesul de negocieri pentru o soluție pașnică a conflictului din jurul Ucrainei”.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a declarat că Rusia „nu recunoaște sancțiunile ilegale impuse sub pretexte inventate” și „își rezervă dreptul la măsuri de retaliere”.

Cei trei membri ai echipei GRU – inclusiv Aleksandr Petrov și Ruslan Boșirov – au fost deja acuzați în lipsă de autoritățile britanice. Cei doi au apărut în 2018 la televiziunea rusă susținând că au fost doar turiști care vizitau catedrala din Salisbury.

Ancheta privind moartea lui Dawn Sturgess este a doua mare investigație britanică ce îl indică direct pe Vladimir Putin pentru atacuri pe teritoriul Marii Britanii.

În 2016, o anchetă similară a concluzionat că Putin „probabil a aprobat” asasinarea la Londra a fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko cu Poloniu-210 radioactiv.

