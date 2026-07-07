Summit NATO dificil la Ankara, cu Ucraina, Iran și înarmarea pe agendă

Summitul din 7-8 iulie are loc în contextul în care Washingtonul îi pregătește în mod deschis pe aliații europeni pentru o schimbare treptată a poziției militare a SUA pe continent, îi presează pe membri să-și majoreze semnificativ cheltuielile de apărare și semnalează că securitatea Europei trebuie să devină din ce în ce mai mult responsabilitatea Europei.

Trump sosește cu vechile nemulțumiri, conform cărora mulți aliați continuă să beneficieze de protecția americană fără a contribui suficient la rândul lor.

Însă în spatele retoricii publice se ascunde o dezbatere mult mai profundă privind viitorul NATO: cum să se reechilibreze alianța fără a-i slăbi capacitatea de descurajare împotriva Rusiei.

Înalți oficiali americani au confirmat înaintea summitului că revizuirea în curs a poziției forțelor Pentagonului în Europa ar putea duce la reducerea efectivelor americane staționate pe continent.

„Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că efectuăm o revizuire a poziției noastre”, a declarat un înalt oficial. „Încercăm să transferăm povara către Europa.”

Un alt înalt oficial a declarat pentru RFE/RL pe 6 iulie că această revizuire reflectă „cerințele globale” impuse forțelor americane și a insistat că orice ajustare a efectivelor va fi determinată de considerente strategice, nu politice.

Un summit care evaluează gradul de pregătire al Europei

Pentru administrația Trump, la Ankara nu vor fi importante declarațiile, ci rezultatele concrete. Casa Albă dorește dovezi că aliații europeni își transformă promisiunile în capacitate militară.

„Ne așteptăm ca toți aliații să înregistreze o creștere semnificativă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, a cheltuielilor pentru apărare, ceea ce va conduce la o repartizare mai echitabilă a sarcinilor”, a declarat reporterilor ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, înaintea summitului, menționând Polonia, Germania și țările nordice și baltice ca exemple de aliați care se îndreaptă în direcția corectă.

Trump însuși a fost mai puțin diplomatic.

„Am fost dezamăgit de Italia. Am fost dezamăgit de Regatul Unit... Am fost dezamăgiți de Germania și Franța. Spania este un dezastru. Spania este groaznică... Ei cred că pot profita de pe urma noastră fără să contribuie”, a declarat Trump săptămâna trecută în timpul unei întâlniri la Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Deși SUA rămân cel mai mare contribuitor al NATO în ceea ce privește cheltuielile absolute, mai mulți aliați – printre care Polonia, Lituania, Letonia, Estonia și Norvegia – alocă acum o pondere mai mare din PIB apărării decât Washingtonul.

În urma angajamentelor asumate la summitul de la Haga de anul trecut, se așteaptă ca membrii NATO să prezinte la Ankara planuri concrete care să arate cum intenționează să atingă cheltuieli de apărare echivalente cu 5% din PIB până în 2035.

Matthew Kroenig, fost consilier special al Pentagonului pentru strategie și politică de apărare, susține că summitul va deveni, de fapt, un „summit al evaluării performanțelor”.

„Întrebarea este dacă europenii se implică cu adevărat în transferul de sarcini pe care administrația Trump îl are în vedere”, a declarat Kroenig pe 6 iulie, în cadrul unei discuții organizate de Brookings Institution.

Deși recunoaște progresele înregistrate, Kroenig a menționat că oficialii americani rămân îngrijorați de faptul că mulți aliați nu dispun încă de planuri credibile pentru a atinge țintele de cheltuieli convenite, punând totodată sub semnul întrebării dacă inițiativele industriale europene ar putea duplica capacitățile deja disponibile din partea producătorilor americani, în loc să consolideze NATO în mod eficient.

Către „NATO 3.0”

Dincolo de bugete, summitul reflectă o transformare strategică mult mai amplă. În loc să desființeze alianța, mulți analiști au afirmat că, în opinia lor, Washingtonul încearcă să o redefinească.

Charles Kupchan, cercetător principal la Consiliul pentru Relații Externe (CFR), descrie procesul ca pe o reechilibrare așteptată de mult timp, mai degrabă decât ca pe o criză existențială.

„Trecem printr-o perioadă necesară de reechilibrare, în care Europa își intensifică eforturile pe măsură ce Statele Unite își realocă resursele și își reajustează prioritățile”, a declarat Kupchan în cadrul unei ședințe informative a CFR din 6 iulie.

În timp ce unii analiști descriu NATO ca intrând într-o eră de incertitudine strategică, Kupchan susține că fundamentele instituționale ale alianței rămân intacte. „Nu cred că asistăm la sfârșitul alianței transatlantice”, a spus el.

Cu toate acestea, el a avertizat că abordarea lui Trump a erodat unul dintre cele mai valoroase active strategice ale NATO: încrederea.

„Cea mai mare forță a Americii o reprezintă parteneriatele sale”, a spus Kupchan. „Vor fi mai multe arme și mai multe tancuri în Europa, dar vom avea mari probleme dacă nimeni nu ne va mai plăcea.”

Liana Fix, o altă cercetătoare principală la CFR, a declarat că, în opinia ei, Europa funcționează acum simultan în două realități strategice.

În public, liderii continuă să vorbească despre o împărțire mai echitabilă a sarcinilor și despre un NATO mai capabil. În privat, însă, guvernele pregătesc din ce în ce mai mult planuri de urgență în cazul în care Washingtonul își va reduce și mai mult angajamentul militar.

„Americanii se retrag mai repede decât reușesc europenii să umple golurile”, a spus Fix, avertizând că alianța s-ar putea confrunta cu lacune semnificative de capacitate, în special în domeniul apărării aeriene, al logisticii strategice și al apărării antirachetă.

Ea susține că Ucraina însăși devine un pilon din ce în ce mai central al securității viitoare a Europei. „Cu cât SUA se retrag mai mult din Europa, cu atât Ucraina devine un garant al securității pentru Europa”, a spus Fix.

Ucraina caută beneficii concrete, nu simbolism

Ucraina ajunge pe agenda summitului de la Ankara în contextul intensificării atacurilor rusești cu rachete și al penuriei tot mai mari de sisteme avansate de interceptare pentru apărarea aeriană.

Se așteaptă ca președintele Volodimir Zelenski să se întâlnească cu Trump în marja summitului, reînnoind apelurile pentru sisteme suplimentare de rachete Patriot în urma unui alt atac mortal asupra Kievului.

Tyson Barker, fostul trimis special adjunct al SUA pentru redresarea economică a Ucrainei, a declarat că, în opinia sa, succesul Kievului nu va fi măsurat prin declarații politice, ci prin angajamente militare concrete.

„Orice angajament privind consolidarea apărării aeriene ar fi un pas uriaș și extrem de necesar”, a declarat Barker pentru RFE/RL pe 6 iulie.

În loc să se concentreze pe dezbaterile privind aderarea pe termen lung la NATO, Barker a afirmat că summitul ar trebui să acorde prioritate producției imediate în domeniul apărării, livrărilor de armament și cooperării industriale.

„Nu cred că mesajele politice privind relația viitoare a NATO cu Kievul pot aduce cu adevărat ceva bun în acest moment”, a spus el. „Nevoile imediate sunt angajamente mai ferme în ceea ce privește furnizarea de arme, în special în domeniul apărării aeriene, și o cooperare sporită în domeniul producției de echipamente de apărare.”

Barker a sugerat, de asemenea, că Ankara ar putea consolida o „dinamică a Mării Negre” în curs de formare între Turcia și Ucraina, prin extinderea cooperării în domeniul industrial-militar.

Kroenig a subliniat că, în ciuda criticilor venite din Europa, administrația Trump susține că continuă să sprijine Ucraina prin schimbul de informații, extinderea autorizațiilor pentru lovituri în adâncul teritoriului rus și facilitarea achizițiilor europene de arme americane.

Cu toate acestea, el a recunoscut că rachetele interceptoare Patriot se numără în continuare printre cele mai greu de găsit capacități militare din lume.

„Nu știu dacă mai există ceva ce Statele Unite pot sau vor face”, a spus Kroenig. „Este una dintre acele capacități foarte solicitate, dar a căror ofertă rămâne extrem de redusă.”

Orientul Mijlociu extinde agenda NATO

Deși Ucraina ocupă un loc central pe agenda de securitate, Ankara va sublinia, de asemenea, atenția tot mai mare acordată de NATO Orientului Mijlociu.

Înalți oficiali ai administrației au declarat pentru RFE/RL că Trump dorește ca aliații să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește protejarea transportului maritim comercial prin Strâmtoarea Ormuz, în urma instabilității regionale din ultima perioadă.

Barker a avertizat că guvernele europene și-au exprimat deja disponibilitatea de a contribui la securitatea maritimă numai după ce situația se va stabiliza și se va ajunge la un armistițiu durabil.

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