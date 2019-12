Mihai Cernenco: Eliberarea condiționată a fostului premier nu este întâmplătoare

Eliberarea condiționată din închisoare a fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, a surprins săptămâna aceasta opinia publică, dar nu și pe cei care urmăreau cazul îndeaproape, după cum vei auzi în retrospectiva săptămânii politice.





Pentru observatorii scenei politice moldovene eliberarea condiționată a ex-premierului Vlad Filat nu a fost o noutate, spune jurnalista de investigație Mariana Rață, realizatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Ea amintește că din iulie magistrații Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, au luat decizia de a reduce cu aproape doi ani pedeapsa din termenul de 9 ani dat fostului premier, din cauza „condițiilor inumane” în care a stat la Penitenciarul nr. 13.

Jurnalista, care a realizat primul interviu cu Vlad Filat după condamnarea acestuia, menționează că avocații săi au făcut uz și de prevederea legală ce permite eliberarea condiționată a deținutului, după ispășirea a 2/3 din pedeapsă. Prin urmare, conchide Mariana Rață, cu greu se poate pune la îndoială legalitatea eliberării fostului premier.

În ce privește declarația ministrului justiției, Fadei Nagacevschi, că judecătorii nu aveau dreptul să comaseze cele două înlesniri, Mariana Rață spune că nicăieri în lege nu este interzis acest lucru, prin urmare, ce nu-i interzis, teoretic, este permis.

„Vlad Filat nu este un deținut oarecare. Să nu uităm că decizia de eliberare a fost luată de Judecătoria Ciocana, iar despre sensibilitatea politică a judecătorilor din această instanță se știe de mult timp. Asta nu înseamnă neapărat că politicul a solicitat de la ei eliberarea, dar ei nu au făcut-o fără a avea girul politicienilor.

Ce s-a întâmplat mai departe? Probabil că politicul nu s-a așteptat la o astfel de reacție. Ajuns la libertate, Vlad Filat a devenit un fel de minge fierbinte pe care fiecare s-a temut s-o țină în mâini, a încercat să o arunce în mâinile celuilalt pentru că era și un prilej de a profita politic. Dacă Dodon zice că Maia Sandu l-a eliberat, are de pierdut scor politic Maia Sandu și, invers, dacă Maia Sandu convinge publicul că Dodon este cel care l-a eliberat, depunctajul se face în defavoarea lui Dodon.

Eu nu exclud că această eliberare a fost utilizată ca fumigenă, deocamdată nu îmi dau seama ce s-a încercat să se acopere mediatic. Noi, de altfel, ne întrebam în acea zi: ce se întâmplă, se mai fură un miliard pe undeva? Situația te face să te gândești că, poate, pe undeva se cocea ceva”.

Și profesorul universitar, politologul Mihai Cernenco, crede că eliberarea condiționată a fostului premier nu este întâmplătoare. El admite că politicienii de la vârful puterii au făcut uz de acoperirea mediatică a cazului pentru a promova mai puțin transparent anumite inițiative.

„Mie mi se pare că în condițiile când guvernul foarte tehnocrat al lui Dodon, care a încercat să adopte și a adoptat un buget netransparent, un buget neacoperit financiar, sigur că orice element ce apare în societate încearcă prin el să distragă atenția publicului de la problemele stringente. Eu acum nu am văzut ca domul Chicu, care critica cele 20% [TVA pentru] HoReCa să le scoată. Nu am văzut lucrul acesta, cu toate că le-a criticat atunci, ceea ce semnifică faptul că actualul guvern nu are bani de acoperire, iar Igor Dodon are nevoie stringentă să-și asigure al doilea mandat. Igor Dodon nu are de ce face justiție, pentru că el este complet din alt domeniu, așa că din acest punct de vedere nu face bine societății”.

Joi, noul director interimar al Penitenciarului nr. 13 din Chişinău, Tudor Moraru, a cerut în instanța de apel suspendarea hotărârii prin care a fost eliberat, înainte de termen, Vlad Filat. Contestația a fost depusă la o zi după ce ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, l-a demis pe fostul director interimar al penitenciarului.