Militari ruși: „N-avem cu ce să luptăm, cum să ne opunem tancurilor doar cu mitralierele?”

Înregistrarea video a apărut săptămâna asta pe Telegram și pe alte rețele de socializare din Rusia: un grup de peste 20 de bărbați mascați și cu haine de camuflaj, stând pe un câmp și cerând ajutor.

„Suntem soldații din plutoanele 1, 3 și 4, Regimentul 254, Compania 7, Batalionul 3. Vă rugăm să ne ajutați să rezolvăm situația”, spun soldații. „Comandantul nostru ne-a dat ordinul să nu ne retragem de pe pozițiile noastre. Dar comandantul nostru nu ne-a dat nici un fel de acoperite și sprijin. Avem doar mitraliere, toate celelalte arme sunt stricate”

„Acum ne acuză de dezertare, după ce comandantul nostru spune că el n-a dat ordinul”, adaugă ei. „Pe scurt, comandamentului nu-i pasă de noi”.

Înregistrarea video nu e datată și nu indică unde a fost făcută, doar sugerează că a fost făcută Ucraina sau undeva într-o zonă de unde forțele ruse au intrat în Ucraina.

Dar apelul și decizia soldaților de a o face publică scot la lumină probleme cu care continuă să se confrunte pe câmpul de luptă unii din zecile de mii de bărbați ruși mobilizați recent, pe care comandanții ruși i-au înrolat ca să lupte în războiul contra Ucrainei.

În efortul de a revigora campania lipsită de vlagă a armatei ruse pentru a face Ucraina să capituleze, Kremlinul a ordonat în septembrie anul trecut chemarea sub arme a 300.000 de bărbați, mulți dintre ei rezerviști.

În lunile de dinaintea acestui ordin, autoritățile ruse au făcut ceea ce experții numesc o „mobilizare mascată”, recrutând voluntari cărora le-au oferit salarii mari.

Dar infrastructura logistică și de recrutare a Rusiei a fost în mare parte nepregătită să facă față influxului de militari, care aveau nevoie să fie cazați, îmbrăcați, echipați și instruiți înainte de a fi trimiși să lupte.

Unii militari s-au plâns, chiar înainte de a ajunge în Ucraina, de lucruri cum ar fi neplata soldelor, rațiile de mâncare puține, sau pur și simplu de lipsa de disciplină și organizate în rândul comandanților.

Persuasiunea dezertării

O lege semnată de președintele rus Vladimir Putin în septembrie 2022 înăsprește pedepsele pentru dezertare în perioada mobilizării sau pe timp de război, cei care încalcă această lege riscând până la 10 ani de închisoare, în timp ce aceia care se opun mobilizării din motive de conștiință riscă trei ani după gratii. Iar aceia care se predau voluntar inamicului sunt pedepsiți cu 15 ani de închisoare.

Dar asta nu i-a descurajat pe din ce în ce mai mulții militari ruși dispuși să acuzații penale.

„I-au trimis pe front în fundul gol, ca să zic așa, să lupte contra tancurilor cu mitraliere”, spune Aliona Savocikina, al cărei soț, Victor, e unul din soldații ce apar în înregistrarea video. „Trusa de bază, grenade. Toți. N-au avut nici un fel de întăriri. Nimic”.

Într-un interviu pentru Current Time, Savocikina, care trăiește în regiunea Oriol din vestul Rusiei, spune că soțul ei s-a oferit voluntar în iulie 2022 și a fost trimis să lucreze ca șofer. Dar când i s-a ordonat să intre la infanterie, a rupt contractul și s-a întors acasă.

Pe 24 octombrie, adaugă ea, a fost chemat la oaste prin ordinul de mobilizare al Kremlinului, și a fost trimis inițial la Smolensk, în apropiere de granița cu Bielorusia. După mai multe alte mutări, unitatea sa a fost trimisă pe linia frontului în regiunea Luhansk din Ucraina, pe 31 decembrie.

Aliona Savocikina spune că unitatea soțului ei e prost chipată și nehrănită, și că mâncarea pe care o primesc soldații e de la rude. „Acum îi amenință să-i lipsească până și de asta”, spune ea.

Întrebat despre apelul public al soldaților, guvernul local din Iaroslav, unde este baza oficială a unității, a răspuns că investighează apelul.

Rudele soldaților au mai spus că intenționează să facă o plângere la procuratura militară de la Moscova.

„Ce suntem noi, carne de tun?”

Nu există cifre exacte ale militarilor ruși care au dezertat de la începerea invaziei pe 24 februarie 2022. Se știe despre trei dezertori care au fost judecați de tribunale rusești.

Într-un studiu publicat în noiembrie pe baza relatărilor presei rusești, The Institute for the Study of War, un think tank american, spune că se crede că sute de soldați au dezertat și se ascund în cel puțin șapte locuri din regiunile Donețk și Luhansk din Ucraina.

„Moralul și starea de spirit ale forțelor ruse din Luhansk și Donețk sunt extrem de joase”, spune studiul citat.

„Pierderile semnificative de pe câmpul de luptă, mobilizarea pe câmpul de luptă fără pregătire adecvată și proviziile sărace au dus la cazuri de dezertare”.

Victoria, soția unui alt soldat care a apărut în videoclip, spune că soțul ei Ivan a fost trimis pe front cu foarte puțină pregătire, sau chiar fără. După ce a primit ordinul să se prezinte la datorie în 23 octombrie, au cumpărat rapid lucruri personale pentru el: haine, truse de prim-ajutor, berete. La centrul de recrutare i s-a dat un sac de dormit și o uniformă.

Unitatea lui Ivan a fost trimisă prima oară la Smolensk, unde li s-a făcut instrucția de bază, și au fost învățați să folosească armamentul, spune Victoria, care a cerut ca numele de familie al soțului său să nu fie menționat.

După ce au fost mutați în mai multe locuri, pe 31 decembrie li s-au dat arme în timp ce erau în regiunea Voronej, lângă granița cu Ucraina, și apoi au fost trimiși pe front. „I-au dus în Ucraina fără nici un fel de altă instrucție. Nimic”, spune Victoria. „Li s-au dat arme pe care nu mai puseseră mâna niciodată. Au stat acolo cam trei zile, după care au fost trimiși pe front imediat”.

Ivan i-a spus soției lui că comandanții le-au ordonat să atace, dar artileria ucraineană a început să tragă, și au fugit șapte kilometri. „N-aveam nimic cu ce să ne apărăm, nici un echipament, nimic, doar armele din mâinile noastre”, i-a povestit Ivan soției sale.

După asta, continuă Victoria, unitatea a început să refuze ordinele de a se întoarce pe linia frontului. „Acum vor să-i acuze de dezertare pentru asta. Și ei spun: dar nu avem cu ce să luptăm, ar trebui să mergem contra tancurilor numai cu mitralierele?”, povestește Victoria.

„Sunt destul de mulți, și se pare că sunt uniți”, mai spune ea. „Dar acum încearcă să-i dezbine, ca să nu poată rezista”.

După ce au fost scoși, continuă Victoria, unitatea le-a spus comandanților: „Noi nu mergem mai departe. N-are nici un sens să ne opunem tancurilor cu armele astea. Ce suntem noi, carne de tun?”.

Comandantul, i-a povestit Ivan soției sale, i-a înjurat și i-a amenințat: „Dați-vă jos vestele antiglonț, predați armele și cărați-vă înapoi în Rusia voastră. Dacă ajungeți acolo, foarte bine; dacă nu ajungeți, acolo veți fi DIA” - dispăruți în acțiune.