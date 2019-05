Mita la bacalaureat și riscurile promovării examenelor prin metode ilegale

Examenele de bacalaureat, care, în Republica Moldova, încep în câteva zile, vor pune la încercare capacitatea de mobilizare a absolvenților de licee, a profesorilor care trebuie să asigure buna desfășurare a sesiunii de examinare, dar și a părinților, copleșiți de emoții.



Cum în fiecare an se discută despre plăți neformale, percepute de la liceeni sau oferite de către aceștia și părinții lor în schimbul promovării examenelor sau obținerii unor note mai bune, am discutat cu Ion Pruteanu, șeful Direcției Educație Anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție, despre drepturile și responsabilitățile pe care le au liceenii, riscurile la care se supun atunci când încearcă să-și rezolve problemele altfel decât prin metoda legală sau cum și unde ar trebui să sesizeze cazurile de corupție la care devin martori.

„​Ei trebuie să știe că pot fi trași la răspundere, inclusiv penală, deoarece pentru infracțiunile de corupție deja de la 16 ani sunt pasibili de răspundere penală. Al doilea aspect este legat de acele uși pe care ei și le închid imediat ce încearcă să-și rezolve problema prin corupție. Odată ce a fost inițiată o cauză penală pe faptul dării sau luării de mită, corupere activă sau pasivă, există un cazier juridic. Și atunci chiar și dacă studentul termină facultatea, când e vorba de angajare acel cazier este un impediment atunci când va dori să se angajeze în sectorul public sau în cel privat.”

Analiza cazurilor din ultimii ani arată că schemele de corupție la bacalaureat sunt din ce în ce mai sofisticate. Profesorii sau responsabilii din comisii mai rar cer direct plăți neoficiale. În scheme apar intermediarii, care de multe ori îi acostează pe tinerii nesiguri de cunoștințele lor, pe părinții acestora, propunându-le promovarea examenelor contra unor sume de bani. Printre aceștia nu de puține ori s-au nimerit escroci clasici, care urmăreau să se pricopsească cu chilipir, spune Ion Pruteanu.

​„Am avut situații când pentru suma de trei-patru mii de euro s-au oferit să rezolve problema, dar cum au luat banii pur și simplu au dispărut, cu tot cu bani. Au fost cazuri când li s-a propus diplomă falsă, aici deja intervine răspundere penală pentru fals în acte publice. Îi avertizăm pe părinți că profesorii și membrii comisiilor de bacalaureat sunt agenți publici și ei conform legii mai au și obligația de denunțare a cazurilor în care li se propune mită. Ei sunt puși în fața obligației de a denunța cazul și atunci părinții riscă să fie atrași la răspundere penală, dacă propun mită pentru promovarea examenului sau note mai bune. În cazul în care profesorii sunt implicați în colectarea de bani pentru organizarea examenelor de bacalaureat, este o ilegalitate și trebuie sesizate la linia anticorupție.”

Datele Centrului Național Anticorupție arată că în anii precedenți (2016-2018) au fost pornite patru dosare penale în care figurau cadre didactice care ar fi perceput taxe a câte două-trei mii de euro pentru promovarea examenelor de bacalaureat. În 2018, spune Ion Pruteanu, în perioada examenelor de bacalaureat, la linia națională anticorupție au fost sesizate 26 de cazuri de percepere de plăți neoficiale sau mită, dintre care doar câteva au fost puse pe rol sub aspectul componentei de infracțiune.

„Orice plăți care sunt percepute de cadrele didactice ilegal nu pot fi considerate în cadrul legal. Noi am organizat activități în care am explicat care ar fi soluțiile de legiferare a unor plăți. Acele comitete părintești trebuie să-și ia forma legală de asociație obștească, dar aceste asociații să nu fie gestionate de managerii școlilor, iar aderarea să fie una benevolă, să nu fie o bâtă împortiva părinților care nu pot da bani. Mai este și contractul de donație. Acei părinți care vor să facă o donație, o pot face, dar să nu implice ceilalți părinți care vor, dar nu o pot face. În acest sens sunt exemple la nivel internațional - absolvenții fac donații la instituțiile în care au învățat. Dacă el are resurse și poate ajuta instituția la care și-a făcut studiile, de ce să nu o facă.”

Atât liceenii, părinții elevilor, dar și oricare cetățean care cunoaște despre perceperea de plăți neoficiale sau mită pentru promovarea examenelor în instituțiile de învâțământ poate sesiza aceste cazuri la linia națională anticorupție, cu numărul 0800 55555, dar și la comisiile de bacalaureat, direcțiile instituțiilor de învățământ, la Ministerul Educației sau la Poliție și Procuratură.

Și în acest an, evaluarea cunoştinţelor la Bacalaureat va avea loc în condiții de maximă exigență cu măsuri anti-fraudă, între care detectoarele de metale și camerele de supraveghere video, care deja nu-i mai sperie atât de mult pe liceeni. În total, la sesiunea de bacalaureat sunt așteptați anul acesta aproape 18 mii de candidați.