Nadejda Hriptievschi: „Cetățeanul nu trebuie să aștepte 3-5 ani ca să obțină dreptate, trebuie să o obțină de la început”

Curtea Supremă de Justiție urmează să fie reformată. Inițiind elaborarea unei legi în acest sens, Ministerul Justiției susține că, fără schimbări de esență la CSJ, dorita reformă profundă a întregului sistem judecătoresc nu are sorți de izbândă. O convorbire la această temă cu Nadejda Hriptievschi, experta în justiție de la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova.

Europa Liberă: Ministerul Justiției a anunțat că a început procesul de elaborare a unui proiect de Lege privind reformarea Curții Supreme de Justiție. Ministerul a publicat un concept al acestei reforme și a solicitat propuneri care să facă schimbarea mai consistentă. Este prima dată când se reformează într-un asemenea mod CSJ?

Nadejda Hriptievschi: „Asta e pentru prima dată când în ultimii zece ani de când se reformează, pentru că nu putem să comparăm cu situația când au fost create toate instanțele astea, dar de fapt despre reforma CSJ se vorbește demult, se vorbește despre necesitatea de asigurare a practicii judiciare uniforme și în fosta strategie de reformă pentru sectorul justiției care era preconizat pentru 2011-2016, tot erau incluse acțiuni, activități cu privire la reforma CSJ, dar din păcate atunci reforma a avut loc doar la nivel cosmetic și au fost atunci reduși numărul de judecători, dar fără criterii, fără o procedură și peste noapte, în mod destul de arbitrar. Acum, din câte înțeleg eu și sper să nu se schimbe la nivel politic această voință, se dorește o schimbare profundă și o schimbare transparentă a modului în care trebuie să funcționeze și cine să facă parte din CSJ”.

Europa Liberă: Scopul acestei reforme ar fi îmbunătățirea calității actului de justiție, consolidarea independenței și responsabilității individuale ale judecătorilor, precum și asigurarea unei practici unitare de către CSJ. Necesitatea în această privință nu putea să nu fie evidentă și anterior. De ce abia acum?

Nadejda Hriptievschi: „Anterior, nu a existat suficientă voință la nivelul politic și a existat rezistență foarte mare pe interior. În fosta strategie am avut acțiunile speciale care erau pentru CSJ, spre exemplu, stabilirea noilor criterii de accedere pentru a ocupa funcția de judecător la CSJ și a fost una din acțiuni pe care actorii din justiție, în special, permanent au insistat ca fiind o acțiune desuetă și ca nefiind necesară.

Apoi, dacă vă amintiți, prin 2015, fostul președinte al CSJ la acel moment, împreună cu mai mulți judecători au venit cu mai multe propuneri pentru reformarea sistemului judecătoresc, inclusiv o propunere ca cei care fac parte din CSJ să nu mai fie doar judecători de carieră, dar să se deschidă accesul pentru ne-judecători, dar persoane cu studii juridice, cum ar fi avocați, procurori, profesori etc. Atunci am fost destul de mulți împotrivă, am fost foarte vocali, pentru că o astfel de acțiune, din punctul nostru de vedere nu schimba esența problemelor, nu se schimba competența CSJ și iarăși erau doar schimbări cosmetice. Eu nu cred că un avocat este mai bun decât un judecător de carieră, deci nu asta este problema. Este problema cum accezi, dar și care este competența CSJ”.

Europa Liberă: Reforma ar urma să se finalizeze la 1 ianuarie 2020. În ce măsură aceste schimbări sunt agreate, considerate necesare de comunitatea juriștilor, de întregul sistem de justiție? Există în privința principalelor obiective urmărite de reformă și instrumentelor prin care acestea să fie realizate o unitate de vederi? Sau vederile sunt împărțite...

Nadejda Hriptievschi: „Eu nu pot să afirm deocamdată cu mare siguranță cât de mare să zicem este acceptarea sau consensul. Deocamdată, am asistat doar la două dezbateri mai largi pe acest subiect, e vorba de dezbaterea de luni, cu reprezentanți din mediul de experți, societatea civilă și marți, când a fost sistemul judecătoresc, a Procuraturii, și cel puțin în aceste două zile nu am auzit nicio voce care să zică că nu avem nevoie de reforma CSJ.

Eu sunt și avocată, dar cu licența suspendată, și fac parte dintr-un grup în care permanent văd că în comunicarea dintre avocați se menționează problema CSJ sau practicii foarte diferite. Practica neuniformă este o problemă atotștiută. Au fost luate diverse măsuri din 2012 încoace de fostul președinte al CSJ, și-a pus drept scop și a declarat, și chiar a încercat diverse măsuri, dar eu cred că problema cea mai mare la CSJ este și rămâne neînțelegerea, și eu sper că acum vom putea avea o dezbatere foarte clară. Accentul care s-a pus pe unificarea practicii judiciare a fost pus pe măsuri care nu sunt foarte eficiente, și anume: recomandări, avize, hotărâri explicative, care, slavă Domnului, au fost excluse în urma unei hotărâri a Curții Constituționale, dar e nevoie de accent pe modul în care judecătorii de la CSJ emit hotărâri pe cauze care rămân precedente și sunt aceleași.

Atunci când două complete diferite, ale CSJ pe cauze foarte similare emit două hotărâri diferite, atunci toate recomandările și celelalte măsuri se reduc la zero. Reducerea judecătorilor nu se propune ca scop în sine. Reducerea numărului judecătorilor de la CSJ se face doar ca un mijloc de a atinge scopul de a unifica această practică judiciară, pentru că avem o experiență foarte lungă, de toți anii precedenți, când am avut 47 de judecători, apoi au fost reduși la 33, și vedem că în continuare nu se schimbă modul de activitate între complete și atunci, poate reducem numărul de complete. Poate vom ajunge în 2-3 ani la o practică uniformă, în sfârșit”.

Europa Liberă: Prin reducerea competențelor CSJ nu se vor trunchia posibilităților cetățenilor care poate-și pun ultima speranță în această curte, atunci când se simt nedreptățiți de instanțele inferioare?

Nadejda Hriptievschi: „Eu cred că nu se trunchiază. Cel puțin în concept este menținută posibilitatea de a ajunge la CSJ cu cazurile care sunt vădit arbitrare. Deci în cazul în care sunt probleme minore, cazurile se termină la Curtea de Apel, dar noi trebuie să înțelegem foarte bine că accesul la Curtea Europeană nu se împiedică. Mai mult ca atât, dacă vor fi probleme de constituționalitate, cetățenii în continuare vor putea ridica excepții de neconstituționalitate încă pe parcursul cauzei și doar nu se va ajunge cu prea multe cauze care...

Noi trebuie să înțelegem că părțile, și cetățenii, dar mai alea avocații și procurorii, nu sunt suficient de disciplinați și încă nu s-au învățat să aducă probele de la bun început, deși avem încă din

Cetățeanul nu trebuie să aștepte 3-5 ani ca să obțină dreptate, trebuie să o obțină de la început ...

2012 obligația foarte clar de a aduce toate probele. Nu trebuie să așteptăm să mai scoatem vreun as din mânecă. Așa vom responsabiliza întreg sistemul și este bine pentru cetățean. Cetățeanul nu trebuie să aștepte 3-5 ani ca să obțină dreptate, trebuie să o obțină de la început”.

Europa Liberă: Potrivit ministerului, Judecătorii CSJ care nu vor întruni criteriile pentru a-și continua activitatea în această calitate, vor avea dreptul să opteze pentru a fi transferați de către CSM în cadrul instanțelor ierarhic inferioare „cu menținerea tuturor garanțiilor salariale actuale”. Asta cum e de înțeles? În instanțele respective vor fi „garanții salariale” diferite?

Nadejda Hriptievschi: „Așa este corect, pentru că noi avem anumite garanții de independență a judecătorilor, inamovibilitatea

În caz de reorganizare, legislația permite transferul judecătorilor cu dorința lor ...

mandatelor lor. Și da, în caz de reorganizare, legislația permite transferul judecătorilor cu dorința lor, dar pentru a nu diminua din expectanțele lor, mai ales că sunt mulți judecători care au doar câțiva ani până a ieși la pensie, atunci este ca în vorba ceea: „Mai bine plătești un pic mai mult acum”, dar te asiguri de tot felul de litigii nefondate și care vor dura ani de zile, care vor împiedica reforma”.

Europa Liberă: Știți cum se spune – avem legi bune, aplicarea lor este proastă sau ipocrită. Credeți că prin reglementări mai dure poate fi asigurată, de exemplu, integritatea autorilor din sistem?

Nadejda Hriptievschi: „Cred că da, printr-o reglementare și printr-o selecție. Cred că cheia succesului acestei reforme, dar și evaluarea acelor judecători care merită să rămână la CSJ și dacă nu sunt ocupate funcțiile, dacă nu sunt suficienți judecători care merită să rămână sau care doresc să rămână, se deschide pentru toți judecătorii din sistem și asta va fi cheia, pentru că în ultimii cinci ani noi am avut niște promovări extrem de problematice la CSJ și acum vedem efectul”.