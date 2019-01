Natalia Catrinescu-Gavriliță: „Simțim deja efectele căderii lirei sterline, ale inflației...”

Într-o reacție la votul Parlamentului britanic de marți seară, președintele Klaus Iohannis declara între altele: „În cazul în care, în final, se aprobă acest acord, românii vor avea asigurate toate drepturile și garanțiile pentru șederea lor acolo. Noi suntem pregătiți cu discuții și negocieri care vor fi duse cu succes și în alte scenarii.” Cei aflați la lucru în Marea Britanie își exprimă însă neliniștea față de criza politică și economică pe care o traversează țara, așa cum dă de înțeles într-un interviu acordat Europei Libere și o moldoveancă aflată la Londra de trei ani de zile și care lucrează ca economistă la Fondul Global de Dezvoltare.

Natalia Catrinescu-Gavriliță: „Sentimentul care ne încearcă cel mai mult este un sentiment de nesiguranță, pe noi ca și pe toți cetățenii britanici, eu cred, pentru că, odată cu respingerea acordului de retragere negociat de Theresa May, intrăm într-un teritoriu foarte nesigur. Nu există anumite proceduri care să descrie ce poate fi mai departe. Mai mult ca atât, Parlamentul britanic discută dacă guvernul Theresei May mai are votul de încredere al Parlamentului, deși majoritatea analiștilor se așteaptă că guvernul va rezista, acest guvern va trebui să meargă din nou la parlament și să încerce să găsească un consens sau un acord de retragere cu care ar fi de acord și parlamentarii britanici, dar și Uniunea Europeană. Este un proces de negociere foarte complex și nu știu dacă se poate ajunge la un alt acord până la sfârșitul lunii martie, când e data de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Dar pe voi, cetățenii străini, vă afectează în vreun fel ceea ce se întâmplă acum în Marea Britanie cu referire la acordul încheiat de șefa de la Londra și Bruxelles-ul la Brexit?

Natalia Catrinescu-Gavriliță: „Cu siguranță se schimbă previziunile noastre, da? Pentru că în acordul negociat era pusă o perioadă de tranziție. Deci, acordul prevedea că toți cetățenii Uniunii Europene, care au trăit în Marea Britanie timp de cinci ani, până la sfârșitul anului 2020 ar fi beneficiat de un nou statut special, așa-numitul „state status”, care putea fi obținut în cadrul unui anumit proces, dar dacă Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană fără a avea un acord negociat, atunci cred că doar cetățenii care au intrat pe teritoriul Marii Britanii până la data Brexit-ului se vor bucura de dreptul de ședere pe teritoriul Marii Britanii. Deci, asta afectează persoanele care sau nu sunt deocamdată aici, dar intenționau să vină, sau care nu au stat pe teritoriul Marii Britanii timp de cinci ani, dar, cum spuneam, este o incertitudine. S-ar putea ca să fie luată decizia să fie prelungit termenul de negociere sau chiar să fie luată decizia să se meargă la un nou referendum și atunci previziunile devin mai pozitive sau mai optimiste.”

Europa Liberă: Dar Bruxelles-ul, prin vocea președintelui Comisiei Europene, a spus că nu va negocia un alt acord cu Marea Britanie?

Natalia Catrinescu-Gavriliță: „În negocieri întotdeauna părțile fac niște declarații până când nu cad de acord asupra prevederilor negociate și de aceea nu aș citi prea mult în aceste declarații. Totuși, ceea ce spuneam, dacă Uniunea Europeană nu cade de acord asupra unor schimbări la acordul de retragere, și eu cred că probabilitatea că nu va putea fi negociat un consens este foarte înaltă, atunci ori există posibilitatea de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără acord, ori există posibilitatea ca fie să fie unilateral retrasă cererea de ieșire din Uniunea Europeană de către Marea Britanie sau să fie un nou referendum. Deci, acum vedem că apare și posibilitatea ca să nu aibă loc Brexit-ul deloc. Și de aceea este un spirit de incertitudine foarte mare, pentru că sunt persoane care se bucură că există posibilitatea ca decizia referendumului să fie răsturnată.”

Europa Liberă: Dar dacă Brexit-ul afectează economia britanică, ar putea să fie îngrijorări referitor la salarii, ceea ce primiți voi acolo?

Natalia Catrinescu-Gavriliță: „Absolut! Deja noi, cei care suntem aici, simțim efectele căderii lirei sterline. Pe parcursul ultimilor doi ani, simțim efectele inflației care este mai mare ca de obicei și dacă va fi o ieșire din Uniunea Europeană fără un acord negociat, atunci aceasta va avea consecințe economice destul de serioase pentru britanici și, evident, pentru cetățenii Uniunii Europene, care trăiesc pe teritoriul Marii Britanii ș.a.”

Europa Liberă: Tu ai ajuns la Londra cu pașaport românesc?

Natalia Catrinescu-Gavriliță: „Da, da, eu am ajuns la Londra cu pașaport românesc.”

Europa Liberă: Iar cei care aleg să ajungă în Marea Britanie nu se arată surprinși, speriați și își fac valizele să ajungă în această țară.

Natalia Catrinescu-Gavriliță: „Migrația este o decizie individuală și o decizie de familie și de aceea fiecare face calculele sale. Eu cunosc și persoane care își fac valizele și oricum cred că este mai bine pentru dânșii, pentru familiile lor să se mute în Marea Britanie, dar cunosc și oameni din România, din alte țări ale Uniunii Europene care deja au plecat în alte țări, deci au avut impresia că nu este un mediu foarte bun pentru ei sau pentru familiile lor, pentru copiii lor în școli și în societate în general. Plus la aceasta, efectele economice, chiar ale referendumului, nemaivorbind de ieșirea din UE, deja înseamnă că oportunitățile economice acasă sau în alte țări devin mai atractive.”